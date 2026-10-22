Shark PowerDetect Speed Luxe : l’aspirateur-balai qui ne veut plus se cacher dans le placard

À l’approche des fêtes, l’aspirateur fait des heures supplémentaires. Grand ménage avant l’arrivée des invités, miettes sous la table du réveillon, aiguilles de sapin dans l’entrée : il sort plus souvent que d’habitude. Shark en profite pour pousser le PowerDetect Speed Luxe, un aspirateur-balai sans fil qui mise autant sur son apparence que sur ses performances. Il est vendu 399,99 €.

Cinq couleurs pour sortir du placard

La première originalité du PowerDetect Speed Luxe est esthétique. Shark le propose en cinq coloris : bleu ultramarine, blanc ivoire, vert sauge, bleu ardoise et marron noisette. Des teintes pensées pour s’accorder à la décoration, loin du gris technique habituel.

L’idée est d’en faire un objet que l’on laisse en vue, comme un luminaire ou une enceinte. Son design profilé va dans le même sens. La marque le range d’ailleurs dans l’ambiance « maison design » de sa sélection des fêtes, aux côtés de sa machine à café et de son masque LED.

Un manche qui se plie sous les meubles

Sous la carrosserie, Shark reprend les arguments de sa gamme PowerDetect. L’aspirateur aspire avec force en avant comme en arrière, ce qui évite de repasser plusieurs fois au même endroit. Son manche flexible se plie pour atteindre le dessous des meubles bas.

Concrètement, il permet de nettoyer sous la table du réveillon ou sous le buffet sans se baisser. Pas besoin non plus de déplacer les décorations posées au sol. L’aspirateur pèse 3,2 kg sans sa base, selon la marque.

Une station qui vide et recharge seule

Le PowerDetect Speed Luxe est livré avec la station Clean & Empty. À chaque retour sur sa base, elle vide automatiquement le collecteur de l’aspirateur et le recharge. Son réservoir de 2 litres évite de manipuler la poussière après chaque passage.

L’autonomie de la batterie atteint 60 minutes, selon la marque. L’appareil mesure 111 x 26 x 37 cm (hauteur, largeur, profondeur). Avec sa base, l’ensemble pèse 6,41 kg, un poids qui compte surtout si l’on change souvent la station de place.

Le prix de l’élégance

Le PowerDetect Speed Luxe s’affiche à 399,99 € sur la boutique officielle. La version PowerDetect Speed sans station d’auto-vidage y est proposée à 299,99 €. Les 100 € d’écart paient donc surtout la station et les coloris de la collection Luxe.

La station elle-même demande de la place au sol, et la base de vidage se remplit au fil des semaines. Ce type de système impose aussi un passage régulier de vidage, même s’il est moins fréquent. Jusqu’au 31 octobre 2026, Shark rembourse par ailleurs 50 € contre la reprise d’un ancien aspirateur, selon les conditions de son site.

Un aspirateur qui assume enfin d’être vu

Le PowerDetect Speed Luxe reprend les points forts de la gamme PowerDetect, avec une station d’auto-vidage en plus. Son vrai pari est esthétique : faire d’un appareil ménager un objet que l’on n’a plus besoin de cacher. Le surcoût par rapport au modèle sans station reste à mettre en balance avec l’usage. Pour ceux qui le laisseront en vue, les cinq coloris pourraient bien faire la différence.