Ninja SLUSHi Twist : deux granités en un seul verre pour l’apéritif du réveillon, à 429,99 €

À l’heure de l’apéritif, certaines maisons sortent les flûtes, d’autres préfèrent miser sur l’effet de surprise. Pour les fêtes, Ninja pousse sa machine à granités la plus ambitieuse au centre de la table. Baptisée SLUSHi Twist, elle promet des boissons glacées bicolores, servies d’un seul geste. Une proposition clairement pensée pour les grandes tablées, vendue 429,99 €.

Deux bacs, deux parfums, un seul verre

La particularité de la Ninja SLUSHi Twist tient dans ses deux bacs indépendants. Chacun prépare sa propre recette, pour une capacité totale de 4,4 litres, soit jusqu’à 10 verres selon la marque. Un cocktail glacé d’un côté, un mocktail pour les enfants de l’autre : la machine évite de choisir entre les deux.

Le service se fait grâce à un plateau rotatif. D’un geste, il mélange les deux préparations dans le même verre, pour un effet bicolore très graphique. C’est l’argument visuel mis en avant par Ninja, qui voit dans l’appareil la « star de l’apéritif » des soirées de fin d’année.

Sans glaçons, grâce à la Dual SlushAssist

Comme les autres modèles de la gamme, la SLUSHi Twist fonctionne sans aucun glaçon. La machine refroidit elle-même le liquide versé dans ses bacs, puis le brasse jusqu’à obtenir une texture de granité. La marque met en avant sa technologie Dual SlushAssist, chargée de piloter les deux préparations en parallèle.

Côté gabarit, l’appareil mesure 44,4 x 30,3 x 41,3 cm (hauteur, largeur, profondeur) pour une puissance de 440 W. Quatre coloris sont proposés : moka, violet, vert et bleu. Granités gourmands, cocktails ou boissons sans alcool aux couleurs de Noël, la marque mise sur la variété des usages.

La plus chère de la famille SLUSHi

La SLUSHi Twist coiffe désormais toute la gamme de machines à granités de Ninja. Sur la boutique officielle, la SLUSHi d’origine s’affiche à 299,99 €, la SLUSHi XL à 329,99 € et la SLUSHi MAX à 349,99 €. Le surcoût de la Twist se justifie surtout par ses deux bacs et son service bicolore.

La question à se poser est donc simple : faut-il vraiment deux parfums en même temps ? Pour un foyer qui reçoit souvent, ou qui veut servir adultes et enfants en parallèle, l’intérêt est réel. Pour un usage occasionnel, un modèle à un seul bac remplit déjà l’essentiel du cahier des charges.

Un appareil encombrant à prévoir

Le principal point de vigilance tient à la taille. Avec plus de 44 cm de hauteur et plus de 41 cm de profondeur, la SLUSHi Twist ne se glisse pas sous n’importe quel meuble haut de cuisine. Elle demandera aussi une place de rangement une fois les fêtes passées, ce qui n’est pas anodin pour un appareil saisonnier.

La marque ne communique pas non plus de temps de préparation dans sa fiche. Or, pour un apéritif, le délai entre le remplissage et le premier verre compte. Enfin, le prix de 429,99 € la réserve plutôt aux amateurs convaincus de boissons glacées qu’aux simples curieux.

Une star de l’apéritif, pour les foyers qui reçoivent

Avec la SLUSHi Twist, Ninja pousse plus loin le concept de sa machine à granités. Les deux bacs indépendants et le service bicolore apportent une vraie nouveauté, pensée pour animer les soirées. Son gabarit et son prix en font toutefois un appareil à réserver aux hôtes réguliers. Pour eux, elle pourrait bien devenir le point de ralliement du buffet, bien au-delà du réveillon.