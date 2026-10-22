Test – UGREEN MagFlow Pro 10 000 mAh : une batterie magnétique Qi2 de 25 W qui ne manque pas d’arguments

UGREEN continue de développer sa gamme d’accessoires de recharge avec la MagFlow Pro, une batterie externe magnétique de 10 000 mAh qui mise sur la nouvelle norme Qi2 25 W, une recharge filaire de 45 W et un système de refroidissement particulièrement original. Avec son câble USB-C intégré, son écran numérique et son format compact, elle promet de devenir un compagnon idéal pour les utilisateurs d’iPhone, mais également pour ceux qui possèdent plusieurs appareils à recharger. Sur le papier, cette batterie externe possède de sérieux arguments. Reste à savoir si ses fonctionnalités justifient son positionnement tarifaire plutôt haut de gamme.

Un design particulièrement soigné et un format compact

UGREEN n’en est pas à son premier accessoire de recharge et cela se ressent dans la conception de cette MagFlow Pro. Le constructeur a choisi une approche assez différente des batteries externes classiques, souvent constituées d’un simple bloc de plastique avec quelques ports USB. Ici, nous retrouvons un produit qui cherche clairement à se démarquer, aussi bien sur le plan esthétique que fonctionnel.

La MagFlow Pro adopte un format rectangulaire aux angles arrondis, avec des dimensions de 10,8 x 7,1 cm pour une épaisseur d’environ 1,6 cm. Son poids annoncé de 220 grammes reste raisonnable pour une batterie de 10 000 mAh. Elle n’est évidemment pas aussi discrète qu’un modèle de 5 000 mAh, mais conserve des proportions qui permettent de la glisser facilement dans une poche de veste, une sacoche ou un sac à dos.

L’un des éléments les plus intéressants concerne sa construction. UGREEN associe notamment une coque en aluminium à un système de dissipation thermique qui utilise un liquide de refroidissement. Une partie de ce dispositif est visible, ce qui apporte une touche technologique assez originale. Nous sommes loin de la batterie externe basique que l’on achète uniquement pour dépanner son smartphone.

L’ensemble présente également un écran numérique intégré qui permet de consulter les informations relatives à la charge. C’est un détail qui peut sembler secondaire, mais qui devient particulièrement appréciable au quotidien. Les traditionnelles petites LED indiquant approximativement le niveau de batterie commencent à montrer leurs limites, surtout sur des accessoires vendus à ce tarif.

Autre particularité, la présence d’un câble USB-C directement intégré à la batterie. C’est certainement l’un des choix les plus pratiques de cette MagFlow Pro. Plus besoin de chercher un câble au fond de son sac lorsque l’on souhaite recharger rapidement un appareil. Tout est déjà disponible.

Une batterie magnétique compatible Qi2 25 W

La grande nouveauté de cette UGREEN MagFlow Pro concerne naturellement sa compatibilité avec la norme Qi2 et sa puissance de recharge sans fil pouvant atteindre 25 W. Cette évolution représente un véritable progrès face aux batteries magnétiques limitées à 7,5 ou 15 W.

Pour rappel, la technologie Qi2 reprend le principe de l’alignement magnétique popularisé par le MagSafe d’Apple. Le smartphone vient se positionner directement sur la batterie grâce à des aimants, ce qui permet de maintenir les deux appareils ensemble et d’optimiser l’alignement des bobines de recharge.

Le principal intérêt est évidemment de pouvoir utiliser son smartphone tout en rechargeant sa batterie. Dans les transports, pendant un déplacement professionnel ou simplement lorsque l’on manque de prises électriques, cette solution présente un avantage évident.

Avec une puissance maximale annoncée de 25 W, UGREEN entend également réduire l’écart de performances entre la recharge magnétique et la recharge filaire. Attention toutefois, cette puissance ne sera pas systématiquement atteinte. Elle dépend du smartphone utilisé, de sa compatibilité avec la norme Qi2 25 W, de son niveau de batterie et des conditions thermiques.

UGREEN annonce une compatibilité avec plusieurs générations d’iPhone, notamment les séries 12 à 17, à l’exception de l’iPhone 16e. Il faut cependant distinguer la compatibilité avec la recharge magnétique et la possibilité de profiter réellement des 25 W. Tous les iPhone compatibles avec la fixation magnétique ne prennent pas en charge cette puissance maximale.

Il faudra également faire attention aux coques de protection. Pour profiter correctement du système magnétique, mieux vaut utiliser une coque compatible MagSafe ou retirer celle-ci.

Une recharge filaire de 45 W particulièrement intéressante

Si la recharge magnétique constitue l’argument principal de cette MagFlow Pro, il serait dommage de passer à côté de ses performances filaires. UGREEN a effectivement intégré un câble USB-C capable de délivrer une puissance maximale annoncée de 45 W.

Cette puissance apporte une polyvalence bienvenue. Il devient possible de recharger rapidement un smartphone compatible, mais également d’alimenter certains appareils plus exigeants, comme une tablette ou un ordinateur portable USB-C acceptant cette puissance.

Le câble intégré présente également un autre avantage : il permet de conserver le port USB-C supplémentaire pour un second appareil. La MagFlow Pro peut ainsi devenir une petite station de recharge mobile.

Je trouve cette approche particulièrement pertinente sur une batterie externe de cette capacité. L’objectif n’est pas uniquement de disposer d’une réserve d’énergie, mais de pouvoir l’utiliser facilement sans multiplier les accessoires.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les 45 W représentent une puissance maximale, et non une puissance garantie en permanence. La batterie doit adapter son fonctionnement à l’appareil connecté, à son niveau de charge et à sa température.

Une capacité de 10 000 mAh adaptée aux déplacements

Avec ses 10 000 mAh, la MagFlow Pro se positionne dans une catégorie particulièrement intéressante. Elle propose une capacité suffisamment importante pour accompagner une journée chargée, sans atteindre l’encombrement des batteries de 20 000 ou 25 000 mAh.

Il faut néanmoins rappeler qu’une capacité annoncée de 10 000 mAh ne correspond pas directement à 10 000 mAh transférés dans la batterie du smartphone. Les conversions de tension et les pertes énergétiques réduisent nécessairement la quantité d’énergie réellement disponible.

Ce phénomène est encore plus marqué avec la recharge sans fil, qui génère davantage de pertes que la recharge par câble.

Cette ne capacité permet de recharger environ deux fois mon iPhone 17 . Ce résultat dépend naturellement des conditions d’utilisation.

Dans la pratique, ce type de capacité convient surtout à ceux qui souhaitent prolonger l’autonomie de leur smartphone pendant une journée de travail, un déplacement ou un week-end. Pour une utilisation prolongée sans accès à une prise électrique, une batterie de capacité supérieure restera préférable.

Le choix de 10 000 mAh constitue donc un compromis cohérent entre autonomie, poids et encombrement.

CryoPulse : un système de refroidissement qui attire l’attention

C’est probablement l’une des caractéristiques les plus originales de cette MagFlow Pro. UGREEN a développé un système de dissipation thermique baptisé CryoPulse, qui associe un dispositif utilisant un liquide, une feuille de cuivre et une structure en aluminium.

L’objectif est de mieux répartir la chaleur générée pendant la recharge, notamment lorsque la puissance sans fil augmente.

La question de la température est particulièrement importante avec les batteries magnétiques. Lorsque l’on recharge un smartphone sans fil, une partie de l’énergie est inévitablement transformée en chaleur. Si la température devient trop élevée, les appareils peuvent réduire automatiquement leur puissance de recharge afin de protéger leurs composants.

Avec CryoPulse, UGREEN cherche donc à améliorer la gestion thermique et à maintenir des conditions de recharge plus favorables.

Le constructeur a également choisi de rendre une partie du dispositif visible. C’est un élément esthétique qui donne une véritable identité au produit, même s’il ne faut pas confondre cette particularité avec un système de refroidissement actif comparable à celui d’un ordinateur.

La MagFlow Pro intègre par ailleurs plusieurs protections électroniques destinées à surveiller son fonctionnement. UGREEN évoque notamment 13 niveaux de protection et l’utilisation de cellules ATL haute densité.

Plusieurs appareils peuvent être rechargés simultanément

Une autre fonctionnalité intéressante concerne la possibilité de recharger plusieurs appareils en même temps. Grâce à son câble USB-C intégré, son port USB-C supplémentaire et sa surface de recharge magnétique, la MagFlow Pro dispose de plusieurs solutions de connexion.

Cela peut être particulièrement pratique lorsque l’on voyage avec un smartphone, des écouteurs sans fil et un second appareil USB-C.

Il faut néanmoins préciser que la recharge simultanée nécessite certaines manipulations. Les connexions filaires sont prioritaires et que la recharge sans fil est désactivée par défaut dans cette configuration. Elle doit être activée à l’aide du bouton de la batterie.

C’est un fonctionnement qu’il faut connaître pour éviter de penser que la recharge magnétique ne fonctionne pas lorsque plusieurs appareils sont connectés.

Il faudra également tenir compte du partage de puissance. Lorsque plusieurs appareils sont alimentés simultanément, il ne faut pas s’attendre à disposer de la puissance maximale sur chaque sortie.

Malgré ces limitations logiques, cette polyvalence constitue un avantage appréciable. Elle permet d’éviter de transporter plusieurs batteries ou chargeurs pendant les déplacements.

Un écran numérique qui apporte un vrai confort

L’intégration d’un écran numérique est une autre bonne idée. Sur une batterie externe, il est toujours intéressant de connaître précisément l’énergie restante, plutôt que de se contenter de quatre petites LED.

UGREEN annonce un affichage permettant de consulter l’état de charge et différentes informations de fonctionnement. Cela facilite la gestion de l’autonomie restante et permet de mieux anticiper le moment où il faudra recharger la batterie elle-même.

Cette fonctionnalité prend tout son sens lorsque plusieurs appareils sont utilisés au cours de la journée. On peut ainsi surveiller plus facilement la réserve disponible et éviter de se retrouver avec une batterie externe vide au mauvais moment.

Ce n’est évidemment pas une révolution technologique, mais c’est typiquement le genre de détail qui participe à l’expérience utilisateur sur un accessoire haut de gamme.

Une batterie intéressante, mais un prix élevé

Reste maintenant la question du tarif. Et c’est probablement sur ce point que la MagFlow Pro devra convaincre.

UGREEN affiche un prix public de 129,99 €, avec un tarif promotionnel constaté de 94,99 € sur sa boutique française lors de la consultation.

À ce niveau de prix, nous sommes clairement dans le haut de gamme des batteries externes de 10 000 mAh. Il existe de nombreuses alternatives nettement moins coûteuses, y compris chez UGREEN.

La différence se joue essentiellement sur l’association de plusieurs technologies : la recharge magnétique Qi2 25 W, la puissance filaire de 45 W, le câble intégré, l’écran numérique et le système de refroidissement CryoPulse.

Prises individuellement, ces fonctionnalités ne sont pas forcément indispensables. Mais leur réunion dans un seul accessoire présente un intérêt évident pour ceux qui utilisent quotidiennement plusieurs appareils.

En revanche, pour simplement recharger son smartphone une fois de temps en temps, une batterie externe magnétique plus classique fera parfaitement l’affaire pour un budget inférieur.

Conclusion : une batterie externe ambitieuse et polyvalente

Avec cette MagFlow Pro, UGREEN propose une batterie externe qui cherche à aller plus loin que les modèles magnétiques traditionnels. Sa capacité de 10 000 mAh reste classique, mais son équipement est particulièrement complet.

La recharge sans fil Qi2 25 W représente une évolution intéressante, tandis que la présence d’un câble USB-C intégré de 45 W apporte une polyvalence appréciable. J’apprécie également l’idée de l’écran numérique, qui permet de mieux suivre l’état de la batterie, ainsi que le travail réalisé autour de la dissipation thermique.

Le système CryoPulse constitue d’ailleurs l’une des particularités les plus intéressantes de ce modèle.

Son principal défaut reste son tarif. À près de 130 € hors promotion, la MagFlow Pro s’adresse avant tout aux utilisateurs exigeants qui souhaitent réunir plusieurs solutions de recharge dans un accessoire compact.

Sur le papier, cette UGREEN MagFlow Pro possède donc de solides arguments pour devenir une excellente batterie externe de voyage. Sa polyvalence, son équipement et sa compatibilité Qi2 25 W en font une proposition séduisante.

promo UGREEN MagFlow Pro Batterie Externe Magnétique 10000mAh 25W (Gris) | Câble USB C 45W Intégré Power Bank MagSafe Écran Affichage Numérique... [ 10000mAh & Charge Rapide 45W ] Cette batterie externe MagSafe dispose d'une grande capacité de 10000 mAh, ce qui permet de charger votre iPhone 17 Air environ 2,03 fois. Également équipé d'un...

[ Dissipation Thermique Efficace ] Ce power bank avec dissipateur thermique à liquide est équipé de la technologie CryoPulse. Il permet de visualiser clairement la circulation du liquide de...