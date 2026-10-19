Ray-Ban Meta Audio : Meta retire la caméra et mise tout sur le son

Les Ray-Ban Meta Audio sont en vente en France à partir de 349 €. Ce sont les premières lunettes de Meta pensées uniquement pour le son, sans aucun appareil photo. Selon la marque, l’audio est déjà la fonction la plus utilisée sur ses lunettes connectées. Elle a donc conçu une paire entière autour de cet usage.

Elles arrivent en même temps que les Meta Ray-Ban Display, des lunettes avec un écran intégré. Ces dernières sont commercialisées en France depuis le 13 octobre. Les deux approches sont opposées : la première retire la caméra pour gagner en finesse, la seconde ajoute un écran devant vos yeux. Voici ce qu’il faut savoir sur la version audio, sans oublier ses limites.

La caméra passe à la trappe

Sans appareil photo, Meta dit avoir pu affiner encore la monture. La marque présente ces lunettes comme ses lunettes IA les plus légères et les plus fines à ce jour. Les Ray-Ban Meta Audio pèsent à partir de 43 grammes, un argument de poids pour une paire à porter toute la journée.

Deux montures emblématiques de Ray-Ban sont proposées : la Clubmaster, d’inspiration rétro, et la Burbank, plus classique. Les verres existent en version transparente, solaire, polarisée ou Transitions, et les verres correcteurs sont acceptés. Au total, 23 combinaisons de montures et de verres sont annoncées. Meta affiche l’idée de remplacer les lunettes que vous portez déjà, plutôt que d’en ajouter une paire.

L’absence de caméra a une autre conséquence. Plus de photo, plus de vidéo, et plus d’analyse visuelle par Meta AI. C’est une perte pour ceux qui demandaient à l’assistant de décrire ce qu’ils regardaient. Pour l’entourage, c’est en revanche rassurant : il n’a plus à se demander s’il est filmé. Le site avait abordé ces questions de vie privée dans un comparatif entre HTC VIVE Eagle et Ray-Ban Meta.

Douze heures, sur le papier

Pour les Ray-Ban Meta Audio, Meta annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie sur une seule charge. L’étui de recharge ajoute jusqu’à 48 heures supplémentaires, de quoi espacer les passages par la prise. Ces 12 heures correspondent toutefois à un usage « général », selon la marque. Elle ne précise pas l’autonomie en écoute musicale continue, plus gourmande.

Le son sort de haut-parleurs ouverts, placés près des oreilles. Ainsi, vous pouvez écouter de la musique, des podcasts ou des appels tout en continuant d’entendre ce qui se passe autour de vous. C’est donc pratique pour traverser une rue ou rester disponible au bureau. Cependant, ces écouteurs présentent aussi un inconvénient : ils n’offrent aucune isolation face au bruit et le son peut s’échapper à volume élevé.

Pour les appels, Meta revendique plus de 90 % de bruits de fond en moins pour votre interlocuteur. Il faudra le vérifier en conditions réelles, dans la rue ou face au vent. L’assistant Meta AI répond à la voix, sans sortir le smartphone, via l’application Meta AI sur iOS et Android. Les lunettes restent donc un accessoire du téléphone, pas un remplaçant.

899 € pour un écran devant l’œil

À l’opposé, les Meta Ray-Ban Display misent sur un écran intégré. Elles sont en vente en France, en Italie et en Allemagne depuis le 13 octobre. Elles étaient déjà commercialisées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Comptez 899 €, avec le bracelet Meta Neural Band, qui transforme de petits gestes des doigts en commandes.

L’écran affiche les messages, les réponses de Meta AI, des itinéraires ou des sous-titres. Les verres correcteurs sont proposés chez les opticiens du réseau EssilorLuxottica, mais seulement en unifocal, entre -4 et +4 dioptries. Plusieurs fonctions manquent encore en France, comme les itinéraires à vélo ou en transports en commun et l’affichage du calendrier. Meta ne publie d’ailleurs aucune liste complète des fonctions disponibles en France.

Le site avait présenté ces lunettes à écran lors de la Meta Connect 2025, il y a un peu plus d’un an. Leur arrivée en Europe offre deux options aux acheteurs français. L’une va à l’essentiel avec le son, l’autre ajoute un écran, pour plus de 2,5 fois le prix.

Les Ray-Ban Meta Audio en Clubmaster et Burbank (crédit : Meta)

Moins de gadgets, plus de lunettes

Avec les Ray-Ban Meta Audio, Meta fait le choix de la sobriété : pas de caméra, une monture plus fine et un prix d’entrée de 349 €. Pour qui veut surtout écouter et téléphoner sans écouteurs, l’offre a de quoi séduire. Elle met aussi fin à la gêne que suscitent les lunettes équipées d’une caméra.

Ces promesses restent toutefois celles de la marque. L’autonomie en écoute continue n’est pas précisée, et la réduction de bruit demande à être éprouvée en conditions réelles. Le son ouvert ne remplacera pas non plus un casque à réduction de bruit dans les transports. Il reste à voir si cette version allégée trouvera son public face aux modèles avec caméra de la gamme.