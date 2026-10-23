Tragique : BioWare ferme définitivement ses portes ! 

“Another one bites the dust”, comme le dit si (malheureusement) bien Queen ! Après plus de 30 ans d’activité, BioWare a annoncé hier qu’il mettra la clé sous la porte. portes. Cette décision marque un tournant pour le jeu vidéo, avec l’arrêt du développement du prochain Mass Effect et une vaste restructuration chez Electronic Arts.

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BioWare ferme après plus de 30 ans d’histoire…

C’est la fin d’une aventure majeure pour le RPG occidental. Connu pour Mass Effect, Dragon Age et Star Wars: Knights of the Old Republic, BioWare ne poursuivra pas ses activités. Le studio canadien, fondé en 1995 et racheté par Electronic Arts en 2007, met ainsi un terme à une histoire qui a marqué plusieurs générations de joueurs.

Au fil des années, BioWare s’est imposé comme une référence du jeu de rôle grâce à ses univers riches, ses personnages mémorables et ses récits reposant sur les choix des joueurs. De Baldur’s Gate à Mass Effect, en passant par Dragon Age, le studio a contribué à façonner le RPG occidental moderne.

Toutefois, ses dernières productions ont rencontré des difficultés. Après Mass Effect: Andromeda en 2017 et Anthem en 2019, Dragon Age: The Veilguard, sorti en 2024, n’aurait pas atteint les attentes commerciales d’Electronic Arts. Les équipes avaient déjà été réduites lors d’une précédente restructuration.

La fermeture de BioWare s’accompagne d’une autre annonce majeure : le développement initial du prochain Mass Effect prend fin. Cet épisode, souvent désigné sous le nom officieux de Mass Effect 5, n’ira donc pas plus loin sous sa forme actuelle.

Vous pouvez lire l’annonce officielle de la fermeture de BioWare ci-dessous :

…avec 400 licenciements chez Electronic Arts

La fermeture de BioWare intervient dans le cadre d’une restructuration plus large chez EA. L’éditeur prévoirait environ 400 suppressions de postes, soit près de 3 % de ses effectifs. Une cinquantaine d’emplois seraient concernés chez BioWare.

Electronic Arts souhaite concentrer ses ressources sur un nombre plus restreint de projets. Plusieurs franchises restent prioritaires, notamment Battlefield, Apex Legends et Star Wars Jedi. Certains projets liés à The Sims sont également maintenus, tandis que d’autres sont mis en pause.

Quel avenir pour Dragon Age et Mass Effect ?

La disparition de BioWare ne signifie pas que ses licences disparaissent avec lui. EA conserve les droits sur Dragon Age et Mass Effect, mais n’a communiqué aucun plan détaillé concernant leurs prochains épisodes.

Pour les fans, cette fermeture représente surtout la fin d’un studio historique. Reste à savoir si Electronic Arts choisira de confier ces univers à de nouvelles équipes ou de laisser ses franchises emblématiques sombrer dans l’oubli…