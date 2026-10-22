Accessoires ThinkPad Aura Edition : un casque signé Bose, une souris de présentation et un sac sans zip

Un ordinateur haut de gamme se juge aussi à ce qui l’entoure. En même temps que ses ThinkPad X1 2026, Lenovo a présenté au CES 2026 trois accessoires ThinkPad estampillés Aura Edition. Tous sont désormais vendus sur le site de Lenovo France.

Au programme : un casque à réduction de bruit au son signé Bose, une souris qui se change en télécommande de présentation et un sac à dos sans fermeture éclair. Trois objets pensés pour les professionnels qui travaillent en déplacement. Leurs prix vont de 99 € à 289,01 €.

Un casque signé Bose pour survivre aux visios

Le casque pliable ThinkPad 8550 (Aura Edition) vise d’abord les réunions en ligne. Il est certifié Microsoft Teams et son rendu sonore est signé Bose. Sa réduction de bruit hybride s’ajuste selon l’environnement, d’après Lenovo.

Il se connecte en Bluetooth ou via un récepteur USB fourni, utile quand le Bluetooth est bridé par le service informatique. Lenovo annonce plus de 50 heures d’écoute. Il est vendu 289,01 € sur le site de Lenovo France.

Une souris qui prend la parole en réunion

La souris de présentation Bluetooth ThinkPad (Aura Edition) mène une double vie. Au bureau, c’est une souris compacte. En réunion, elle se transforme en télécommande pour faire défiler les diapositives.

Un bouton dédié ouvre un raccourci vers les fonctions d’IA. Elle se connecte à plusieurs appareils en Bluetooth et se recharge en USB-C. Son prix est de 99 €, affiché à 69 € en promotion le 20 octobre sur le site de Lenovo France.

Un sac à dos qui enterre la fermeture éclair

Le sac à dos ThinkPad Click-Go 16″ (Aura Edition) remplace les zips par une ouverture aimantée qui s’actionne d’une main. Une boucle Fidlock sécurise la fermeture. Le sac accueille un portable jusqu’à 16 pouces, pour 18 litres de capacité.

Il compte 12 poches, un compartiment pour tablette et un porte-gourde aimanté. Une sangle permet de le glisser sur la poignée d’une valise. Il coûte 99 €, affiché à 69 € en promotion le 20 octobre sur le site de Lenovo France.

Des accessoires ThinkPad pensés pour l’écosystème, pas pour tout le monde

Ces accessoires visent clairement les professionnels déjà équipés en ThinkPad. De plus, le casque, à près de 300 €, se place au niveau des casques haut de gamme grand public. Quant à la souris, elle intéressera surtout ceux qui présentent souvent. En revanche, pour un usage ponctuel, un modèle plus simple suffira largement.

Des accessoires ThinkPad utiles, à condition d’en avoir l’usage

Le casque ThinkPad 8550 et la souris de présentation Bluetooth ThinkPad, édition Aura (crédit : Lenovo)

Avec ces accessoires ThinkPad, Lenovo complète l’univers des ThinkPad X1 plutôt qu’il ne le réinvente. Le sac à dos Click-Go est le plus accessible, surtout avec la promotion du moment. Le casque 8550 vise ceux qui enchaînent les visioconférences et veulent un son signé Bose.

La souris de présentation réservera ses atouts à ceux qui prennent souvent la parole en réunion. Les portables qu’ils accompagnent, le X1 Carbon Gen 14 et le X1 2-in-1 Gen 11, sont présentés dans des articles dédiés sur le site.