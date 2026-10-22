Jamo HYG 5 : l’enceinte Wi-Fi qui veut faire entrer le hygge au salon

La marque danoise Jamo passe au Wi-Fi avec la Jamo HYG 5, le nouveau haut de gamme de sa gamme HYG. Jusqu’ici, cette famille d’enceintes ne comptait que des modèles Bluetooth, sortis cet été : un réveil, une enceinte d’extérieur et une enceinte à emporter de pièce en pièce. La HYG 5, elle, est pensée pour rester à la maison.

Le principe est de tout réunir dans un seul boîtier habillé de tissu : le lecteur réseau, l’amplificateur et les haut-parleurs. Vous n’avez donc besoin ni de chaîne hi-fi, ni de box à côté. Voici ce que propose cette enceinte Wi-Fi, et les questions qui restent encore ouvertes.

Le hygge en version enceinte

Le nom HYG fait référence au hygge, l’art de vivre danois tourné vers le confort, le calme et les moments partagés. Jamo cite comme exemples un album écouté au fond du canapé ou une playlist pendant un dîner entre amis. L’idée est d’avoir une enceinte qui accompagne la vie du salon, plutôt qu’un appareil qui s’impose dans la pièce.

Le design suit cette idée. Le boîtier est entièrement recouvert de tissu, sans grille visible, et une poignée permet de le déplacer. Trois coloris sont proposés sur le site de la marque : gris clair, gris foncé et Amber Dune, un brun chaud. Avec 2,9 kg sur la balance, la HYG 5 reste toutefois une enceinte que l’on pose, pas une enceinte que l’on emporte.

Côté usage, Jamo mise sur la discrétion. Un geste de la main au-dessus de l’enceinte la sort de veille et relance la dernière source écoutée. Les commandes tactiles s’atténuent en veille. Un anneau lumineux à la lumière chaude adapte son intensité à l’éclairage de la pièce grâce à un capteur. Si vous le trouvez gênant, l’application permet de régler sa luminosité, ou de l’éteindre complètement.

Même les sons de l’enceinte ont été travaillés. Les signaux de mise en marche et d’appairage ont été confiés à l’agence sonore danoise Unmute. Selon la marque, ils s’inspirent de la nature nordique et des instruments acoustiques, pour donner à toute la gamme une identité sonore reconnaissable.

Trois haut-parleurs pour remplir le salon

Sous le tissu, la Jamo HYG 5 cache trois haut-parleurs. Deux haut-parleurs large bande de 2,5 pouces sont orientés vers le haut et vers l’extérieur. Selon Jamo, cette disposition élargit l’image stéréo au-delà du boîtier lui-même. Le son ne doit donc pas sembler sortir d’un seul point de la pièce.

Les basses sont confiées à un woofer de 4 pouces tourné vers le sol. Il travaille avec deux évents symétriques et évasés, placés sous l’enceinte. Leurs parois sont nervurées pour limiter les vibrations parasites, afin que l’on entende la musique plutôt que le boîtier. Une enceinte qui diffuse vers le bas dépend toutefois du meuble sur lequel elle est posée : le rendu des basses peut varier d’une pièce à l’autre.

La fiche officielle donne quelques chiffres. L’amplification délivre 30 W RMS, pour un volume maximal annoncé de 96 dB. La réponse en fréquence va de 45 Hz à 18 kHz, selon la marque. Ces valeurs restent modestes pour un modèle présenté comme le haut de gamme de la série. Seule une écoute permettra de juger le résultat réel.

Tous les services de streaming, ou presque

Côté sources, la Jamo HYG 5 gère directement Spotify Connect, TIDAL Connect et Qobuz Connect. Vous lancez la musique depuis l’application habituelle, et c’est l’enceinte qui la lit. La radio passe par TuneIn, et QPlay II est aussi pris en charge. Deezer, très utilisé en France, n’apparaît pas dans cette liste. Il reste accessible en passant par l’une des solutions de diffusion ci-dessous.

AirPlay 2 et Google Cast permettent en effet d’envoyer le son depuis un iPhone, un Mac ou un smartphone Android. Ils servent aussi au multiroom : la HYG 5 peut jouer la même musique que d’autres enceintes compatibles dans la maison. Le Wi-Fi bi-bande accepte les réseaux en 2,4 GHz et en 5 GHz, ce qui simplifie l’installation.

Pour une connexion rapide, le Bluetooth 5.0 reste disponible. C’est une version déjà ancienne, alors que la HYG Flex, de la même gamme, gère l’Auracast. Une entrée RCA stéréo accueille un lecteur CD ou une platine vinyle. Attention : une platine sans préampli intégré demandera un préampli phono séparé.

Pour les abonnés aux offres en haute résolution, la HYG 5 accepte un son jusqu’à 24 bits/96 kHz. L’application Jamo Play, sur iOS et Android, sert à l’installation et au contrôle de la lecture. Elle propose aussi un égaliseur personnalisé pour ajuster le rendu à vos goûts.

La Jamo HYG 5 en gris foncé (crédit : Jamo)

Un cocon sonore qui reste à écouter

Avec la Jamo HYG 5, la marque danoise donne à sa gamme HYG une enceinte de salon complète. Elle cumule les services de streaming, le multiroom via AirPlay 2 et Google Cast, et une entrée pour une platine ou un lecteur CD. Le tout tient dans un boîtier en tissu qui cherche à se fondre dans la pièce. Pour qui veut écouter de la musique sans installer une chaîne hi-fi, la formule est cohérente.

Plusieurs questions restent toutefois ouvertes. Le prix français et la date de sortie en France n’ont pas encore été communiqués. Les 30 W RMS et le Bluetooth 5.0 paraissent modestes pour le modèle le plus ambitieux de la série. Quant à l’image stéréo élargie et aux basses maîtrisées, ce sont pour l’instant des promesses de la marque. Il faudra l’écouter dans un vrai salon pour savoir si le hygge tient aussi ses promesses côté son.