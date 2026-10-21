X1 Carbon Gen 13 ou Gen 14 : lequel choisir entre l’ancien et le nouveau ThinkPad de Lenovo ?

Faut-il craquer pour la nouveauté ou profiter de la génération précédente ? La question se pose pour le ThinkPad X1 Carbon, puisque Lenovo France vend toujours le X1 Carbon Gen 13 aux côtés du nouveau Gen 14. Le premier démarre à 2 169 €, le second à 2 653,90 €, selon les prix relevés le 20 octobre.

Près de 500 € séparent donc les deux portables. Ils partagent pourtant l’essentiel de ce qui fait la réputation de la gamme : moins d’un kilo, un écran de 14 pouces et le clavier maison. Reste à voir ce que le Gen 14 apporte réellement, et pour qui l’écart de prix se justifie.

500 € d’écart, mais pas à équipement égal

Les deux configurations d’entrée ne sont pas identiques. Le X1 Carbon Gen 13 à 2 169 € embarque un Core Ultra 5 226V, 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Le Gen 14 à 2 653,90 € passe au Core Ultra 5 325, avec 32 Go de mémoire pour le même stockage.

Ce doublement de la mémoire compte, car elle est soudée sur les deux modèles. Impossible d’en ajouter plus tard, et 16 Go peuvent devenir justes pour un usage professionnel chargé. Une partie de l’écart de prix s’explique donc par cette différence d’équipement.

Ce que le Gen 14 apporte vraiment face au X1 Carbon Gen 13

La nouveauté majeure est le châssis Space Frame, qui rend batterie, clavier, ventilateurs, haut-parleurs et ports USB-C remplaçables. Lenovo annonce aussi 20 % de dissipation thermique en plus, selon ses tests internes. Les processeurs passent à la série 3 d’Intel, avec jusqu’à 64 Go de mémoire plus rapide.

La webcam grimpe à 10 Mpx, contre 8 Mpx au mieux sur le Gen 13. Le Gen 14 compte trois ports Thunderbolt 4 contre deux, mais un seul USB-A au lieu de deux. Le pavé tactile haptique s’agrandit, et le Wi-Fi 7 équipe désormais toutes les versions.

Ce qui ne change pas

L’essentiel de l’ADN X1 Carbon reste intact. Les deux modèles gardent un écran de 14 pouces au format 16:10, avec une option OLED 2,8K à 120 Hz. Le capot en fibre de carbone, le TrackPoint et la validation aux tests militaires MIL-STD-810H sont toujours au programme.

Le poids reste proche du kilo : 986 g au minimum pour le Gen 13, 977 g pour le Gen 14, selon les fiches officielles. Certaines versions du Gen 13 dépassent toutefois légèrement le kilo. Côté batterie, l’écart est minime, avec 57 Wh contre 58 Wh.

Le X1 Carbon Gen 13 n’a pas dit son dernier mot

Le Gen 13 reste un choix cohérent pour qui veut un ultraportable léger sans viser la réparabilité. Mieux vaut alors privilégier une configuration avec 32 Go de mémoire, ce qui réduit l’écart de prix. Le Gen 14 s’adresse plutôt à ceux qui gardent leur portable longtemps, ou aux entreprises qui gèrent une flotte.

Le neuf pour durer, l’ancien pour économiser

Le choix entre les deux dépend surtout de la durée pendant laquelle le portable sera gardé. Le Gen 14 mise sur la réparabilité et une connectique Thunderbolt plus généreuse, de quoi tenir plus longtemps. Le X1 Carbon Gen 13 reste une valeur sûre pour un usage bureautique, à condition de ne pas se contenter de 16 Go de mémoire.

Dans les deux cas, les prix évoluent vite sur le site de Lenovo France, où des remises s’affichent parfois. Ceux relevés le 20 octobre peuvent donc avoir changé au moment de votre achat. Le détail du Gen 14 est présenté dans l’article qui lui est consacré.