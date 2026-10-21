iPhone Duo : Apple restreint les commandes à deux unités par client

Les précommandes de l’iPhone Duo suscitent un engouement exceptionnel et engendrent de longs délais d’attente. D’ailleurs, cette forte demande alimente une spéculation intense sur le marché noir. En effet, certains revendeurs proposent l’appareil à plus de 4 000 euros sur des sites d’enchères. Afin d’empêcher les spéculateurs de monopoliser les volumes disponibles, Apple déploie de nouvelles règles commerciales.

Une restriction à deux appareils maximum par client

Apple impose désormais un plafond strict lors du passage en caisse. En effet, chaque consommateur ne peut acheter que deux exemplaires de l’iPhone Duo. La mesure s’applique sur la boutique officielle en ligne ainsi que dans l’ensemble des Apple Store physiques.

Le marché français applique cette règle où le panier bloque automatiquement tout ajout supplémentaire au-delà du seuil. Des territoires asiatiques comme la Chine, Hong Kong ou Singapour appliquent déjà cette directive depuis le lancement des réservations. Les États-Unis rejoignent progressivement le dispositif après une courte période de latence initiale.

La lutte active contre le marché noir et la revente abusive des iPhone Duo

Ce frein stratégique cible directement les revendeurs non agréés. Pour cause, ces intermédiaires profitent de la pénurie pour accumuler des stocks importants et créer une rareté artificielle. Des annonces d’iPhone Duo atteignent des tarifs surdimensionnés dépassant les 4 000 € sur certaines plateformes d’enchères comme eBay. La marque à la pomme cherche ainsi à garantir un accès équitable au grand public et à préserver l’expérience d’achat de ses clients habituels.

Des délais de livraison repoussés jusqu’en 2027

Le succès massif du produit perturbe considérablement la chaîne logistique d’Apple. L’enseigne annonce des délais s’étendant désormais jusqu’à 2027 pour toute commande passée sur son portail officiel.

Malgré tout, les acheteurs impatients peuvent se tourner vers les revendeurs partenaires comme la Fnac, Darty ou Cdiscount qui affichent des délais parfois réduits à un ou deux mois. De même, les opérateurs téléphoniques proposent également une alternative intéressante grâce à des offres subventionnées avec étalement de paiement.