iPhone Duo : un succès fulgurant qui repousse les livraisons à 2027

L’engouement autour du premier smartphone pliant d’Apple, l’iPhone Duo, dépasse toutes les attentes initiales. À peine l’ouverture des précommandes lancée, les délais d’expédition pour l’iPhone Duo s’allongent considérablement aux États-Unis. La firme de Cupertino qualifie déjà cet engouement d’extraordinaire, alors que les premiers acheteurs voient leurs dates de réception repoussées à l’année prochaine.

Un engouement massif dès le lancement des précommandes pour l’iPhone Duo

L’ouverture des réservations du vendredi a immédiatement provoqué une vague de commandes sans précédent. Apple a officiellement déclaré à la chaîne CNBC que l’intérêt du public pour ce modèle innovant atteint un niveau exceptionnel. La marque à la pomme assure mobiliser l’ensemble de ses capacités logistiques pour livrer les clients dans les meilleurs délais tout en maintenant les prises de commandes en ligne.

Des délais de livraison reportés à début 2027

Les premières précommandes affichaient une disponibilité en magasin dès le 23 octobre. Néanmoins, les créneaux se sont rapidement épuisés au fil des heures. Les acquéreurs tardifs font désormais face à des délais annoncés pour novembre, décembre, voire janvier 2027. Cette situation complique nettement les achats prévus pour les fêtes de fin d’année. Pour mieux évaluer l’équipement photographique proposé par la marque, vous pouvez d’ores et déjà découvrir ce que vaut l’appareil photo sans téléobjectif de l’iPhone Duo.

Quelles options restent disponibles pour acheter l’iPhone Duo ?

Les consommateurs conservent toutefois quelques alternatives pour obtenir l’appareil plus rapidement. En effet, le site d’Apple invite les internautes à vérifier la disponibilité en boutique dès le 24 octobre, même si le stock physique en magasin reste à confirmer. Par ailleurs, des revendeurs tiers spécialisés comme Best Buy proposent encore des fenêtres d’expédition estimées au mois de novembre.