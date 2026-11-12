Bons plans

Black Friday Dreame : le L50s Pro Ultra à 499 €, le X60 à 999 € dès le 16 novembre

il y a 28 secondesDernière mise à jour: 12 novembre 2026
2 minutes de lecture
Dreame X60

Dreame étale ses offres Black Friday jusqu’au 30 novembre en France. Le L50s Pro Ultra passe déjà à 499 €. Le X60 Pro Ultra Complete attend le 16 novembre pour descendre à 999 €. Entre les deux, Dreame propose deux robots à 649 € qui lavent les sols de manière bien différente.

Quatre robots aspirateurs, trois niveaux de prix

Le L50s Pro Ultra passe de 749 € à 499 € dans la sélection de Dreame. Sa station vide le bac à poussière, lave les serpillières et dose la solution nettoyante. Lors de notre essai, cette autonomie nous avait plu au quotidien. La tourelle fixe limitait toutefois son passage sous certains meubles bas. Notre test du Dreame L50s Pro Ultra.

Robot aspirateur Dreame L50s Pro Ultra avec sa station et ses accessoires
Le Dreame L50s Pro Ultra et sa station lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

À 649 €, le Matrix10 Ultra change de serpillières dans sa station selon les pièces et les sols. L’Aqua10 Ultra Roller Complete, au même prix, nettoie son rouleau au fil des passages. Le premier permet de réserver un jeu de serpillières à la cuisine, par exemple. Le second rince le rouleau pendant le lavage, avant même le retour à la station.

Robot Dreame Matrix10 Ultra noir devant sa station de lavage
Le Matrix10 Ultra et sa station de changement de serpillières. Crédit Dreame.
Robot blanc Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete avec son rouleau de lavage et sa station
L’Aqua10 Ultra Roller Complete et son rouleau de lavage. Crédit Dreame.

Plus haut dans la gamme, Dreame annonce le X60 Pro Ultra Complete à 999 € au lieu de 1 499 €. L’offre court du 16 au 30 novembre selon le calendrier corrigé de la marque. Dreame met en avant une aspiration de 42 000 Pa et un système de franchissement conçu pour les seuils.

Des aspirateurs balais aux robots tondeuses

Le T12 Pro passe à 229 €. Son manche s’incline à plat pour atteindre le sol sous les meubles. Le T16 Pro Heat arrivera à 479 € le 13 novembre. Il ajoute un lavage à l’eau chaude, à 90 °C selon Dreame. Le même jour, le balai sans fil V20 Pro descendra à 279 €.

Aspirateur laveur Dreame T16 Pro Heat vu de trois quarts
Le T16 Pro Heat lave les sols à l’eau chaude. Crédit Dreame.
Robot tondeuse Dreame A1 Pro vu du dessus
Le robot tondeuse Dreame A1 Pro. Crédit Dreame.

L’opération déborde aussi du ménage. Pour le 16 novembre, Dreame annonce son sèche-cheveux pliable Pocket Pro 2 à 129 € et son robot tondeuse A1 Pro à 599 €. Côté cuisine, l’air fryer compact Tasti et le blender portable PortFresh figurent déjà dans la sélection, à 89 € et 49 €.

Ce qu’il faut retenir

Dreame annonce jusqu’à 1 060 € de réduction sur l’ensemble de sa campagne. Voici les prix de sa sélection presse, qui court jusqu’au 30 novembre. La marque cite Amazon, Boulanger, Fnac et Darty en plus de sa propre boutique. Les dates, les prix et les stocks peuvent varier d’une enseigne à l’autre.

Le cas de la tondeuse A3 AWD Pro illustre ces écarts. Le communiqué mentionne la série à 1 999 € pour un prix initial de 2 699 €. La boutique Dreame affiche le modèle 3500 au même tarif, avec un prix barré de 2 599 €. Offres Black Friday de Dreame France.

ProduitPrix initial communiquéPrix Black Friday annoncéDébut de l’offre
L50s Pro Ultra749 €499 €10 novembre
Matrix10 Ultra1 199 €649 €10 novembre
Aqua10 Ultra Roller Complete1 099 €649 €En cours
X60 Pro Ultra Complete1 499 €999 €16 novembre
T12 Pro319 €229 €10 novembre
T16 Pro Heat629 €479 €13 novembre
Z30 Pro Aqua-A599 €379 €13 novembre
V20 Pro399 €279 €13 novembre
Airstyle Pro 2299 €229 €16 novembre
Pocket Pro 2169 €129 €16 novembre
A1 Pro1 099 €599 €16 novembre
Série A3 AWD Pro2 699 €1 999 €1er novembre
Air fryer Tasti119 €89 €En cours
Blender PortFresh89 €49 €En cours
Purificateur AP10399 €199 €En cours
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il y a 28 secondesDernière mise à jour: 12 novembre 2026
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Maximilien

Passionné de nouvelles technologies, du côté développement informatique comme du côté grand-public, je suis rédacteur pour partager des connaissances à travers des tests et autres articles !

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