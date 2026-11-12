Black Friday Dreame : le L50s Pro Ultra à 499 €, le X60 à 999 € dès le 16 novembre
Dreame étale ses offres Black Friday jusqu’au 30 novembre en France. Le L50s Pro Ultra passe déjà à 499 €. Le X60 Pro Ultra Complete attend le 16 novembre pour descendre à 999 €. Entre les deux, Dreame propose deux robots à 649 € qui lavent les sols de manière bien différente.
Quatre robots aspirateurs, trois niveaux de prix
Le L50s Pro Ultra passe de 749 € à 499 € dans la sélection de Dreame. Sa station vide le bac à poussière, lave les serpillières et dose la solution nettoyante. Lors de notre essai, cette autonomie nous avait plu au quotidien. La tourelle fixe limitait toutefois son passage sous certains meubles bas. Notre test du Dreame L50s Pro Ultra.
À 649 €, le Matrix10 Ultra change de serpillières dans sa station selon les pièces et les sols. L’Aqua10 Ultra Roller Complete, au même prix, nettoie son rouleau au fil des passages. Le premier permet de réserver un jeu de serpillières à la cuisine, par exemple. Le second rince le rouleau pendant le lavage, avant même le retour à la station.
Plus haut dans la gamme, Dreame annonce le X60 Pro Ultra Complete à 999 € au lieu de 1 499 €. L’offre court du 16 au 30 novembre selon le calendrier corrigé de la marque. Dreame met en avant une aspiration de 42 000 Pa et un système de franchissement conçu pour les seuils.
Des aspirateurs balais aux robots tondeuses
Le T12 Pro passe à 229 €. Son manche s’incline à plat pour atteindre le sol sous les meubles. Le T16 Pro Heat arrivera à 479 € le 13 novembre. Il ajoute un lavage à l’eau chaude, à 90 °C selon Dreame. Le même jour, le balai sans fil V20 Pro descendra à 279 €.
L’opération déborde aussi du ménage. Pour le 16 novembre, Dreame annonce son sèche-cheveux pliable Pocket Pro 2 à 129 € et son robot tondeuse A1 Pro à 599 €. Côté cuisine, l’air fryer compact Tasti et le blender portable PortFresh figurent déjà dans la sélection, à 89 € et 49 €.
Ce qu’il faut retenir
Dreame annonce jusqu’à 1 060 € de réduction sur l’ensemble de sa campagne. Voici les prix de sa sélection presse, qui court jusqu’au 30 novembre. La marque cite Amazon, Boulanger, Fnac et Darty en plus de sa propre boutique. Les dates, les prix et les stocks peuvent varier d’une enseigne à l’autre.
Le cas de la tondeuse A3 AWD Pro illustre ces écarts. Le communiqué mentionne la série à 1 999 € pour un prix initial de 2 699 €. La boutique Dreame affiche le modèle 3500 au même tarif, avec un prix barré de 2 599 €. Offres Black Friday de Dreame France.
|Produit
|Prix initial communiqué
|Prix Black Friday annoncé
|Début de l’offre
|L50s Pro Ultra
|749 €
|499 €
|10 novembre
|Matrix10 Ultra
|1 199 €
|649 €
|10 novembre
|Aqua10 Ultra Roller Complete
|1 099 €
|649 €
|En cours
|X60 Pro Ultra Complete
|1 499 €
|999 €
|16 novembre
|T12 Pro
|319 €
|229 €
|10 novembre
|T16 Pro Heat
|629 €
|479 €
|13 novembre
|Z30 Pro Aqua-A
|599 €
|379 €
|13 novembre
|V20 Pro
|399 €
|279 €
|13 novembre
|Airstyle Pro 2
|299 €
|229 €
|16 novembre
|Pocket Pro 2
|169 €
|129 €
|16 novembre
|A1 Pro
|1 099 €
|599 €
|16 novembre
|Série A3 AWD Pro
|2 699 €
|1 999 €
|1er novembre
|Air fryer Tasti
|119 €
|89 €
|En cours
|Blender PortFresh
|89 €
|49 €
|En cours
|Purificateur AP10
|399 €
|199 €
|En cours
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