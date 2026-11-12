Black Friday Dreame : le L50s Pro Ultra à 499 €, le X60 à 999 € dès le 16 novembre

Dreame étale ses offres Black Friday jusqu’au 30 novembre en France. Le L50s Pro Ultra passe déjà à 499 €. Le X60 Pro Ultra Complete attend le 16 novembre pour descendre à 999 €. Entre les deux, Dreame propose deux robots à 649 € qui lavent les sols de manière bien différente.

Quatre robots aspirateurs, trois niveaux de prix

Le L50s Pro Ultra passe de 749 € à 499 € dans la sélection de Dreame. Sa station vide le bac à poussière, lave les serpillières et dose la solution nettoyante. Lors de notre essai, cette autonomie nous avait plu au quotidien. La tourelle fixe limitait toutefois son passage sous certains meubles bas. Notre test du Dreame L50s Pro Ultra.

Le Dreame L50s Pro Ultra et sa station lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

À 649 €, le Matrix10 Ultra change de serpillières dans sa station selon les pièces et les sols. L’Aqua10 Ultra Roller Complete, au même prix, nettoie son rouleau au fil des passages. Le premier permet de réserver un jeu de serpillières à la cuisine, par exemple. Le second rince le rouleau pendant le lavage, avant même le retour à la station.

Le Matrix10 Ultra et sa station de changement de serpillières. Crédit Dreame. L’Aqua10 Ultra Roller Complete et son rouleau de lavage. Crédit Dreame.

Plus haut dans la gamme, Dreame annonce le X60 Pro Ultra Complete à 999 € au lieu de 1 499 €. L’offre court du 16 au 30 novembre selon le calendrier corrigé de la marque. Dreame met en avant une aspiration de 42 000 Pa et un système de franchissement conçu pour les seuils.

Des aspirateurs balais aux robots tondeuses

Le T12 Pro passe à 229 €. Son manche s’incline à plat pour atteindre le sol sous les meubles. Le T16 Pro Heat arrivera à 479 € le 13 novembre. Il ajoute un lavage à l’eau chaude, à 90 °C selon Dreame. Le même jour, le balai sans fil V20 Pro descendra à 279 €.

Le T16 Pro Heat lave les sols à l’eau chaude. Crédit Dreame. Le robot tondeuse Dreame A1 Pro. Crédit Dreame.

L’opération déborde aussi du ménage. Pour le 16 novembre, Dreame annonce son sèche-cheveux pliable Pocket Pro 2 à 129 € et son robot tondeuse A1 Pro à 599 €. Côté cuisine, l’air fryer compact Tasti et le blender portable PortFresh figurent déjà dans la sélection, à 89 € et 49 €.

Ce qu’il faut retenir

Dreame annonce jusqu’à 1 060 € de réduction sur l’ensemble de sa campagne. Voici les prix de sa sélection presse, qui court jusqu’au 30 novembre. La marque cite Amazon, Boulanger, Fnac et Darty en plus de sa propre boutique. Les dates, les prix et les stocks peuvent varier d’une enseigne à l’autre.

Le cas de la tondeuse A3 AWD Pro illustre ces écarts. Le communiqué mentionne la série à 1 999 € pour un prix initial de 2 699 €. La boutique Dreame affiche le modèle 3500 au même tarif, avec un prix barré de 2 599 €. Offres Black Friday de Dreame France.

Produit Prix initial communiqué Prix Black Friday annoncé Début de l’offre L50s Pro Ultra 749 € 499 € 10 novembre Matrix10 Ultra 1 199 € 649 € 10 novembre Aqua10 Ultra Roller Complete 1 099 € 649 € En cours X60 Pro Ultra Complete 1 499 € 999 € 16 novembre T12 Pro 319 € 229 € 10 novembre T16 Pro Heat 629 € 479 € 13 novembre Z30 Pro Aqua-A 599 € 379 € 13 novembre V20 Pro 399 € 279 € 13 novembre Airstyle Pro 2 299 € 229 € 16 novembre Pocket Pro 2 169 € 129 € 16 novembre A1 Pro 1 099 € 599 € 16 novembre Série A3 AWD Pro 2 699 € 1 999 € 1er novembre Air fryer Tasti 119 € 89 € En cours Blender PortFresh 89 € 49 € En cours Purificateur AP10 399 € 199 € En cours