Huawei LUTERRA S2 : une batterie domestique tout-en-un de 20 kW, silencieuse et pilotée par l’IA

Produire son électricité avec des panneaux solaires, c’est bien. La garder pour le soir, c’est mieux. Le 9 novembre 2026, à Palma de Majorque, Huawei a présenté le LUTERRA S2, la nouvelle génération de son système de stockage LUTERRA pour la maison. Onduleur, batterie et gestion par IA tiennent dans un même bloc, que la marque promet plus compact, plus silencieux et plus sûr.

Un seul bloc au lieu de trois boîtiers

Le LUTERRA S2 réunit un onduleur hybride, des modules de batterie empilables et un logiciel de pilotage de l’énergie. Il existe en version monophasée, de 3 à 10 kW, et triphasée, de 5 à 20 kW. Selon Huawei, c’est le premier système résidentiel tout-en-un bâti sur une architecture SiC (carbure de silicium), un matériau qui limite les pertes électriques.

La marque annonce un rendement maximal de 99 %. L’installation se veut rapide, avec une mise en service « en quelques minutes » selon Huawei. Pour les grandes maisons, trois onduleurs peuvent fonctionner en parallèle, jusqu’à 60 kW. Côté stockage, l’ensemble monte jusqu’à 48 packs de batterie, soit 336 kWh au maximum.

Une batterie qui se fait oublier

Sur le papier, l’argument le plus séduisant pour un usage domestique tient au silence. Le LUTERRA S2 n’a aucun ventilateur : il se refroidit de façon entièrement naturelle. Huawei annonce moins de 29 dB, un niveau proche d’un chuchotement. De quoi l’installer dans un garage ou un cellier sans l’entendre ronronner toute la nuit.

Le boîtier est certifié IP66 et fonctionne de -25 °C à +60 °C. Il résiste aussi à la corrosion jusqu’au niveau C5-M, la classe qui vise les milieux marins. En cas de coupure de courant, la bascule sur batterie prend moins de 10 ms. La maison peut alors continuer à tourner hors réseau, jusqu’à 20 kW de charge selon la marque.

L’IA aux commandes du compteur

Le logiciel embarqué, AI Energy Management 2.0, décide quand stocker, consommer ou revendre. Il croise les prévisions météo, le prix de l’électricité, les habitudes du foyer et l’état du réseau. Il peut aussi coordonner la recharge d’une voiture électrique, une pompe à chaleur ou une centrale électrique virtuelle, ces réseaux de batteries privées mutualisées.

Pour le particulier, Huawei ajoute un assistant conversationnel dans son application. L’installateur, lui, profite d’une modélisation 3D du chantier et d’un diagnostic à distance par IA. Le système parle les protocoles courants de la maison connectée, dont EEBUS, SG-Ready et OCPP pour les bornes de recharge.

Crédit : Huawei

Le feu, sujet qui fâche

Une batterie de plusieurs dizaines de kWh dans une maison pose forcément la question de l’incendie. Huawei y répond par une isolation propre à chaque cellule, pensée pour qu’un échauffement ne se propage pas à ses voisines. Un conduit dédié doit évacuer les fumées et la pression dans une direction contrôlée. La température des bornes électriques est surveillée en continu.

Selon la marque, le système a passé chez TÜV Rheinland un test d’emballement thermique, un test de feu de 20 minutes à 1 000 °C et un test d’explosion d’hydrogène. Il est également validé UL 9540A et conforme au règlement européen sur les batteries. Huawei annonce enfin une durée de conception de plus de 15 ans.

Ce qu’on ne sait pas encore

Reste une grande inconnue : le prix. Huawei n’en donne aucun, pas plus qu’une date de disponibilité en France. Le LUTERRA S2 se vend par l’intermédiaire d’installateurs, et le distributeur français Green Power évoque des commandes à partir du quatrième trimestre 2026. La capacité de chaque module de batterie n’est pas non plus précisée par la marque.

Sur le fond, le LUTERRA S2 coche beaucoup de cases : silence, sécurité, pilotage intelligent et puissance suffisante pour une grande maison. Mais une batterie domestique ne se juge pas qu’à sa fiche technique. Sa rentabilité dépendra du prix final, de la taille de l’installation solaire et des tarifs d’électricité de chaque foyer. Il faudra attendre les premiers devis pour savoir si cette nouvelle génération est aussi raisonnable qu’elle est ambitieuse.