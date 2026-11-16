PUBG MOBILE FLASH : le Battle Royale de poche passe sous la barre du gigaoctet

Il fallait parfois faire le ménage dans ses photos pour installer PUBG MOBILE. Depuis le 13 novembre 2026, une version allégée officielle change la donne. Baptisée PUBG MOBILE FLASH, elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Elle pèse moins de 1 Go sur Android et moins de 2 Go sur iPhone, sans pour autant devenir un jeu à part.

Erangel d’abord, le reste à la carte

Le principe de PUBG MOBILE FLASH est simple : n’installer que l’essentiel. Au premier lancement, la carte Erangel et le mode Battle Royale classique sont déjà préinstallés. De quoi enchaîner les parties sans attendre un second téléchargement.

Les autres cartes, modes de jeu et ressources graphiques se récupèrent ensuite à la demande. L’application demande une confirmation avant chaque téléchargement. Vous gardez donc la main sur l’espace occupé, et sur votre forfait si vous n’êtes pas en Wi-Fi.

Un seul compte, deux applications

Rassurez-vous, FLASH n’est pas une version au rabais coupée du reste des joueurs. Selon l’éditeur, les comptes, les amis, les parties et les objets sont synchronisés entre les deux applications. Vos skins durement acquis vous suivent.

Le jeu croisé est aussi de la partie. Un joueur sur PUBG MOBILE FLASH peut faire équipe avec un ami resté sur l’application classique. Côté sécurité, l’éditeur annonce le même système anti-triche Ban Pan que dans le jeu original.

Les smartphones modestes enfin invités au combat

C’est sans doute le vrai intérêt de cette version. PUBG MOBILE FLASH se contente de 2 Go de RAM au minimum, là où le jeu original devient vite gourmand. Des smartphones d’entrée de gamme ou un peu anciens peuvent ainsi rejoindre la partie.

Le jeu propose plusieurs réglages de fluidité : 25, 30, 40 ou 60 FPS, selon les capacités de l’appareil. Les plus modestes se contenteront des premiers paliers. Les autres pourront viser les 60 images par seconde.

L’éditeur avance aussi des objectifs d’optimisation par rapport à la version bêta, dont 20 % de chargement en moins avant une partie. Il les présente toutefois comme des cibles, pas comme des garanties. Mieux vaut donc juger sur pièce.

Un clin d’œil aux joueurs français côté forfait

Pour le lancement en France, l’éditeur met en avant un partenariat avec Lyca Mobile. Selon lui, l’opérateur propose un forfait de 250 Go au lieu de 50 Go, à 8,99 € au lieu de 9,99 €. De quoi télécharger les cartes optionnelles sans surveiller son compteur.

Prudence toutefois : au moment où j’écris ces lignes, le site de Lyca Mobile affiche surtout un forfait de 200 Go à 8,99 €. Aucune date de fin n’est par ailleurs précisée. Je vous conseille de vérifier les conditions exactes avant de souscrire.

Un jeu plus léger, une porte plus large

Visuel : PUBG MOBILE

Avec PUBG MOBILE FLASH, l’une des plus grandes références du Battle Royale sur mobile ouvre enfin sa porte aux petits smartphones. Le choix de garder la synchronisation des comptes et le jeu croisé évite de créer deux communautés séparées. C’est l’atout majeur de cette version.

Reste à voir ce que donne le jeu, en pratique, sur un appareil d’entrée de gamme : les promesses d’optimisation demandent à être confirmées en partie réelle. Les cartes téléchargées au fil du temps feront aussi regrossir l’application. Pour ceux qui ne jouent que sur Erangel, en revanche, le gain de place est immédiat.

Le jeu est gratuit, il ne coûte donc rien de l’essayer. Si PUBG vous intéresse aussi sur PC, la grosse mise à jour Battlegrounds Unbound est à découvrir sur le site.