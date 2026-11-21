MacBook Pro OLED : son écran provoquerait des maux de tête et des vertiges chez certains utilisateurs

Le nouvel écran OLED du MacBook Pro devait représenter un véritable bond en avant pour les ordinateurs portables d’Apple. Pourtant, cette nouveauté ne fait pas l’unanimité. En effet, plusieurs utilisateurs rapportent des effets désagréables après quelques minutes d’utilisation. Fatigue visuelle, maux de tête et sensations de vertige : les témoignages se multiplient. En cause, une caractéristique technique de l’écran qui pourrait expliquer ces réactions. Voici ce que l’on sait.

Le MacBook Pro OLED suscite des plaintes après quelques minutes d’utilisation

Apple a misé sur une nouvelle génération d’écran pour renouveler l’expérience proposée par son MacBook Pro. La dalle OLED apporte notamment une meilleure qualité d’affichage. L’ordinateur profite également d’un écran tactile, une nouveauté importante pour cette gamme.

Toutefois, certains acheteurs déchantent. Apparemment, plusieurs propriétaires signalent des difficultés après avoir utilisé leur machine. Les symptômes évoqués concernent principalement la fatigue oculaire, les maux de tête et les vertiges.

Les témoignages publiés sur les réseaux sociaux illustrent ce problème. Sur Reddit, un utilisateur explique avoir apprécié la qualité de l’écran au premier abord. Cependant, la lecture prolongée de textes aurait rapidement provoqué une sensation de malaise. D’ailleurs, la situation serait devenue suffisamment gênante pour envisager de retourner son ordinateur.

Un autre témoignage, publié sur X, évoque un mal de tête apparu après seulement 30 minutes de manipulation du MacBook Pro dans un Apple Store.

Hopefully they also fix the PWM or allow you to disable it like on iPhones. I hated using oleds for years until PWM got civilised enough to not give me headaches. In 30 mins of playing around in the Apple Store the PROLED gave me a splitting headache. — george 🇪🇺 (@georgechrc) November 10, 2026

Ces expériences restent des témoignages individuels. Elles ne permettent donc pas d’affirmer que tous les utilisateurs rencontreront les mêmes difficultés. Elles soulèvent néanmoins une question importante sur le fonctionnement de cette nouvelle dalle.

La technologie PWM pourrait expliquer ces troubles

Une piste technique se dessine : la modulation de largeur d’impulsion, également appelée PWM (Pulse Width Modulation). Cette méthode intervient dans le contrôle de la luminosité de nombreux écrans OLED.

Contrairement à une dalle LCD classique, chaque pixel OLED produit sa propre lumière. Pour réduire la luminosité, l’écran peut donc allumer et éteindre très rapidement ses pixels. Or, ce phénomène entraîne un scintillement. Celui-ci peut être difficile à percevoir consciemment, mais certaines personnes y seraient plus sensibles que d’autres.

Lorsque la fréquence de ce scintillement est relativement basse, les variations lumineuses peuvent devenir plus perceptibles. Chez les personnes sensibles, elles pourraient contribuer à une gêne visuelle ou à des maux de tête.

Cette explication correspond aux symptômes rapportés par certains propriétaires du nouveau MacBook Pro. Toutefois, cela reste une hypothèse et ne constitue pas un diagnostic médical pour les personnes concernées.

Un scintillement mesuré à 240 Hz sur l’écran OLED

Les mesures réalisées par Notebookcheck apportent un élément supplémentaire à cette hypothèse. D’après ses tests, le scintillement de l’écran atteint une fréquence de 240 Hz lorsque la luminosité est réglée à 99% ou moins. Le site relève également une amplitude de 56%.

Pour comprendre l’écart, Notebookcheck a comparé ce résultat à celui d’un ancien MacBook Pro équipé d’une dalle mini-LED et d’une puce M4 Pro. Sur ce modèle, la fréquence mesurée atteint 14 880 Hz. La différence est donc considérable. Elle pourrait expliquer pourquoi certains utilisateurs sensibles au scintillement ressentent davantage d’inconfort devant la nouvelle dalle OLED.

Il faut cependant distinguer la fréquence PWM du taux de rafraîchissement de l’écran. Ces deux caractéristiques ne désignent pas le même phénomène. La première concerne la gestion de la luminosité, tandis que la seconde correspond à la fréquence de mise à jour de l’image.

Apple propose déjà une solution sur iPhone, mais pas encore sur macOS

Le problème soulève une autre question : pourquoi Apple ne propose-t-elle pas déjà une option pour les utilisateurs sensibles ? La marque dispose pourtant d’une fonctionnalité similaire sur ses iPhone équipés d’écrans OLED. Il s’agit du réglage « Lissage des impulsions d’affichage (MLI) ». Cette option vise à réduire les effets du scintillement pour améliorer le confort des personnes qui y sont sensibles. En revanche, macOS ne propose pas encore cette fonctionnalité sur le MacBook Pro OLED concerné.

L’arrivée d’un réglage comparable sur les ordinateurs Apple pourrait donc constituer une amélioration intéressante. Les utilisateurs pourraient ainsi bénéficier d’un meilleur confort visuel, sans nécessairement renoncer à la technologie OLED.

Pour le moment, aucune disponibilité de cette option sur macOS n’est confirmée. Il faudra donc attendre une éventuelle évolution logicielle de la part d’Apple.

Le MacBook Pro OLED doit encore convaincre sur le confort visuel

Cette situation rappelle qu’une excellente qualité d’image ne garantit pas forcément une expérience confortable pour tout le monde. L’OLED présente de nombreux avantages, mais son fonctionnement peut aussi poser problème aux personnes sensibles à certaines formes de scintillement.

Reste à savoir si Apple proposera un réglage spécifique dans une prochaine version de macOS. Une telle évolution pourrait améliorer l’expérience des utilisateurs concernés. En attendant, les personnes qui ressentent des symptômes persistants ne doivent pas les ignorer et peuvent demander conseil à un professionnel de santé.

En tout cas, n’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur MacBook si jamais votre accessoire USB ne s’affiche pas.