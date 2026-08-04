TEST – Narwal Flow 2 : Un robot aspirateur / laveur qui donne chaud

En l’espace de quelques années, le marché des robots aspirateurs laveurs est devenu un terrain d’innovation ultra-compétitif. C’est dans ce contexte que débarque le Narwal Flow 2, un modèle haut de gamme affiché à 1299 € qui vient se frotter à une concurrence sévère. Sous un design monobloc particulièrement élégant, il cache un concentré de technologies de pointe : évitement d’obstacles par IA illimitée, brosse anti-enchevêtrement, et surtout, un nettoyage de son rouleau à 100°C directement sur sa station. Est-ce que ce robot d’une marque peu connue ici en France arrivera à se frayer une place face aux cadors des marques premium ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing

Le Narwal Flow 2 arrive dans un énorme carton, il fallait s’en douter au vu des caractéristiques ! Le déballage se fait rapidement, tout comme le montage. Ce dernier ne prendra pas plus de 2-3 minutes, aucune pièces ne nécessitant un vissage ou un montage complexe. On sort la base, on clipse le support du bas, et il ne reste plus qu’à enlever les protections du robot. La mise en route ne nécessite pas beaucoup plus de temps, il suffira de remplir le bac d’eau clair ainsi que le bac a produit pour le sol. Une bouteille est d’ailleurs fournie avec le packaging. À noter qu’il n’est pas mentionné que l’usage du produit Narwal est imposé, il sera donc possible de mettre du produit à sol d’autres marques, plutôt un bon point. Nous retrouvons ensuite un sac à poussière ainsi qu’un filtre supplémentaire. Il est dommage de ne pas avoir de serpillères de rechange au moins. Un kit est disponible avec des pièces de rechange en plus, mais il faudra débourser 219€. Un budget assez élevé selon moi.

Design

Basculons maintenant dans les points positifs avec le design de ce Narwal Flow 2, fort agréable à l’œil. Un unique bouton est présent sur ce dernier, permettant un lancement manuel ou un retour à la base, manuel également. L’avant du robot dispose d’un bumper, classique désormais, permettant de détecter les moindres contacts avec un mur, ou autres. Mais Narwal ne s’arrête pas là et affuble ce Flow 2 de deux caméras et d’un large flash. Cela permet au robot de détecter efficacement les obstacles, avec l’aide de l’IA. Ces caméras sont aussi utiles pour le contrôle à distance du robot, via l’application.

La base est très jolie et bien finie, avec notamment une petite barre LED personnalisable, gadget donc indispensable. Attention toutefois, la base est assez imposante avec 360 mm de large sur 450 mm de long et 530 mm de haut. Cette dernière intègre ainsi deux bacs sur le haut, accessible directement en un seul geste. Un bac d’eau propre et un bac d’eau sale. Sous les bacs se retrouve le contenant pour le produit à sol, qui nécessite un accès moins régulier.

Application et performances

Le Narwal Flow 2 s’impose comme un modèle particulièrement musclé sur le marché des aspirateurs robots. Il se distingue notamment par une puissance d’aspiration colossale de 31 000 Pa. Couplée à un système de lavage par rouleau continu FlowWash. Contrairement aux patins rotatifs classiques, son large rouleau applique une pression constante tout en nettoyant avec de l’eau chaude en temps réel, évitant ainsi d’étaler la saleté. Côté navigation, il embarque la suite NarMind™ Pro 2.0 combinant un capteur LiDAR et deux caméras RGB (système TwinAI Dodge™) pour contourner les câbles et petits objets au millimètre près. Sa station tout-en-un gère l’entretien en toute autonomie : vidage du bac, dosage du détergent, lavage des serpillières. Ce dernier est effectué avec un cycle thermique allant jusqu’à 100 °C et séchage à l’air chaud à 60 °C.

L’application, malgré une interface assez lourde visuellement, est très efficace et ultra-complète. Au-delà des fonctionnalités classiques (choix des pièces à nettoyer, puissance d’aspiration, quantité d’eau utilisées, etc.), on retrouve une cartographie assez poussée. Le robot vous proposera par défaut des meubles à rajouter sur la carte, pour être au plus proche de la réalité. Une visualisation en 3D est également disponible. Gadget, mais très sympa à utiliser lors des premières utilisations. Via l’application, il est aussi possible de laisser tous les paramètres être géré par le robot. Grâce à Freo, le robot détecte la saleté en temps réel et adapte sa puissance d’aspiration et la quantité d’eau au besoin. Pour finir, grâce aux caméras embarquées, vous verrez ultra facilement les différents obstacles détectés (sac en plastiques, chaussures, etc.).

Conclusion

Avec le Flow 2, Narwal prouve qu’il a toutes les armes pour rivaliser avec les géants du secteur premium. Son design particulièrement soigné, son évitement d’obstacles par IA d’une précision redoutable et son aspiration monstrueuse de 31 000 Pa en font un monstre de technologie. Mais c’est surtout son système de lavage de rouleau à 100 °C directement sur la station qui marque les esprits et garantit une hygiène irréprochable. L’expérience logicielle est ultra-complète, et le mode automatisé Freo permet une vraie tranquillité d’esprit au quotidien.

Tout n’est pas parfait pour autant. On regrettera le manque de consommables de rechange fournis dans la boîte face au prix du kit officiel (219 €), ainsi qu’une interface d’application un peu dense. De plus, les performances de lavage en continu et les cycles de rinçage à l’eau chaude sollicitent beaucoup la réserve d’eau : il faudra prévoir de vider le bac d’eau sale et de remplir le bac d’eau propre très régulièrement, surtout sur de grandes surfaces.

En résumé, si vous avez le budget (1299 €) et la place d’accueillir sa station imposante, le Narwal Flow 2 est un investissement de choix qui offre un nettoyage d’une efficacité rare et une véritable autonomie. Une entrée très réussie pour la marque sur le marché français ! Pour passer à la caisse, direction Amazon !

103 Commentaires NARWAL Flow 2 Robot Aspirateur Laveur, 31 000 Pa 4.0 FlowWash Auto-Lavage Détection, Navigation et Évitement d'obstacles Intelligents: Équipé du système autonome NarMind Pro 2.0 et de deux caméras HD 1080P, NARWAL Flow 2 offre une cartographie précise, une navigation...

31 000 Pa Puissance d'aspiration Turbo: NARWAL technologie exclusive CarpetFocus multiplie automatiquement le débit d'air par 4,2 afin d'éliminer les poils d'animaux et la saleté incrustés en...