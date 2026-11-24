Test – Purificateur d’eau Jimmy R9 Pro : une eau plus pure, mais à quel prix ?

J’habite à Montpellier, où l’eau du robinet a la réputation d’être très calcaire. Quand j’ai emménagé, je me souviens bien de ma première gorgée d’eau du robinet : un cocktail chimique particulièrement fort. Je m’y suis fait, mais elle encrasse tout : je dois souvent détartrer la machine à café et son bac, et l’aspirateur laveur garde des résidus. Quand des proches passent, son goût les surprend aussi. Le Jimmy R9 Pro promet de régler ça avec une osmose inverse posée sur le plan de travail, sans plomberie. J’avais pourtant un a priori : retirer les minéraux de l’eau, est-ce vraiment une bonne idée ?

Jimmy m’a envoyé ce purificateur pour ce test. Je l’utilise depuis maintenant trois semaines chez moi, à deux, dans une cuisine ouverte sur la pièce de vie. Mon point de comparaison, c’est l’eau du robinet que je bois au quotidien. Voici mon test du Jimmy R9 Pro.

Notre avis en bref sur le Jimmy R9 Pro

Le Jimmy R9 Pro fait très bien son travail principal. L’eau passe de 400 à 650 TDS en entrée à 6 TDS en sortie, avec un goût léger, agréable une fois habitué. L’eau chaude est sa vraie force : elle sort en 3 secondes, jusqu’à 98 °C, au volume choisi. Au bout de trois semaines, ma machine à café ne s’entartre plus. Le design est réussi et l’écran tactile réagit très bien.

Un gobelet sous la sortie, un volume à choisir, et c’est parti.

En revanche, la purification est longue et bruyante, et la machine continue parfois de tourner une fois la carafe pleine. L’eau froide, elle, n’est pas beaucoup plus fraîche que celle du robinet en cette saison. À 499,99 euros, l’achat se discute, d’autant que le gain sur la santé reste difficile à mesurer. Je lui mets 7,6/10, et j’approfondis le test juste en dessous.

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Design : un bel objet, à condition d’avoir la place

Jimmy annonce 381 x 252 x 357 mm pour 9 kg. Pour mon logement, c’est un peu gros, et il occupe un vrai bout de plan de travail. Dans une cuisine plus grande, il aurait été parfait. Pour tout ce qu’il embarque, sa taille reste pourtant bien dosée.

Le réservoir d’eau brute de 5,5 litres, en plastique givré.

Il passe bien dans une pièce. Le gris anthracite fait propre, le réservoir d’eau brute est en plastique givré et la carafe d’eau pure est transparente. On est loin de l’électroménager moche qu’on cache dans un placard : l’appareil a un côté haut de gamme. L’écran, surtout, est large, net, et il répond très bien au doigt : on prend plaisir à l’utiliser.

Mise en route : simple, mais je n’ai pas bu la première eau

L’installation se fait en quelques minutes. On remplit le réservoir de 5,5 litres, on branche, on pose la carafe et la machine lance la purification. Aucun raccord à l’arrivée d’eau, aucun perçage : c’est tout l’intérêt d’un modèle de comptoir comme le Jimmy R9 Pro.

Trois filtres numérotés, accessibles par le dessus.

Je n’ai pas bu l’eau tout de suite. J’ai rempli tout le réservoir, fait tourner plusieurs cycles et tout jeté, parce que je n’allais pas boire directement de l’eau passée par du plastique sorti d’usine. C’est un choix personnel, mais je le conseille. Les trois filtres sont déjà en place : un préfiltre en microfibre et charbon actif, la membrane d’osmose inverse, puis un filtre au charbon actif minéralisé. Jimmy annonce sept étapes de filtration au total, plus une lampe UV en bout de chaîne, placée directement contre la carafe transparente.

Qualité de l’eau : 6 TDS en sortie et une machine à café qui reste nickel

Le TDS, c’est la quantité de solides dissous dans l’eau, en milligrammes par litre. Dans une eau calcaire, il s’agit surtout de calcium et de magnésium. Le R9 Pro l’affiche en direct, pour le réservoir d’entrée et pour l’eau purifiée. C’est un indicateur que j’aime lire. En entrée, on était entre 400 et 650, jusqu’à 999 en fin de réservoir. En sortie, l’écran affichait 6.

437 en entrée, 6 en sortie : le TDS s’affiche en direct.

Ce chiffre ne dit pas tout. Le TDS ne mesure ni le chlore, ni les pesticides, ni les PFAS. Jimmy annonce plus de 99 % d’élimination pour plomb, chlore, nitrates et PFAS, mais je ne peux le vérifier chez moi. Le goût change franchement. Il me rappelle une eau de source de montagne, plus légère. C’est étonnant les premiers jours, comme quand on change de région.

Et mon a priori sur les minéraux ? En me renseignant, il est tombé. Voilà ce que j’ai lu : avec une alimentation équilibrée, les minéraux viennent de l’assiette, pas du verre. Sur la santé, je reste prudent : on ne mesure pas chez soi ce qu’on ingère. Mais certaines substances, sans danger immédiat, sont quand même à limiter.

J’avais aussi lu qu’une eau osmosée faisait mieux ressortir le goût du café. J’ai donc nettoyé ma machine à café avant de passer à l’eau « pure ». D’habitude, son réservoir devient vite nuageux, avec des dépôts de calcaire qui s’accumulent. Là, la machine reste nickel, et le café sort de mieux en mieux. Au bout d’une dizaine de jours, j’étais prêt à dire que je ne voyais pas la différence. Trois semaines m’ont donné tort : ça change vraiment les choses, et c’est un vrai point positif. Avec une machine automatique, comme la Ninja AutoBarista Pro, l’argument compte encore plus.

Eau chaude : la vraie bonne surprise du Jimmy R9 Pro

C’est là que le R9 Pro m’a bluffé. L’eau chaude sort en 3 secondes, sans avoir été préparée à l’avance. Six températures sont proposées : 45, 55, 65, 75, 85 et 98 °C. Il y a de quoi faire un biberon, un thé vert ou une infusion.

Voyant rouge : l’eau sort chaude, attention aux doigts. De l’eau à 98 °C en 3 secondes, sans préchauffage.

Je n’ai pas mesuré la précision des températures. Mais à 98 °C, l’eau versée dans une casserole bout au bout d’une minute environ. C’est un usage qu’on sous-estime, mais je l’ai vraiment apprécié. On choisit aussi le volume : 120, 200, 300 ou 500 ml. Enfin, un voyant rouge s’allume à la sortie pour l’eau chaude, et un voyant bleu pour l’eau froide ou ambiante. Ça marche bien dans le cerveau, et ça évite de se brûler si on s’est trompé de bouton.

Eau froide et écran : des réglages trop lents

L’eau froide, en revanche, n’est pas si froide. Jimmy annonce entre 10 et 15 °C, ce qui correspond déjà à l’eau du robinet à cette période de l’année. C’est dommage, d’autant que le Hurom précédemment testé sur LCDG descend bien plus bas.

Voyant bleu pour l’eau froide ou ambiante.

Pour activer ou couper le froid, il faut appuyer 5 secondes sur le flocon. Même chose pour la sécurité enfant, avec le cadenas. Ce n’est pas l’enfer, mais c’est long : on n’appuie jamais 3 secondes par erreur, alors 3 secondes auraient suffi. On pourrait laisser la sécurité enfant activée en permanence, mais il faudrait alors 5 secondes pour la couper à chaque verre. Or on veut juste poser sa tasse, appuyer sur l’écran et laisser couler.

Un écran large et réactif, qui affiche Celsius et Fahrenheit ensemble.

L’écran, lui, ne s’éteint jamais. D’après le manuel, il baisse sa luminosité au bout d’une minute, mais il reste allumé dans la cuisine. J’aurais préféré une vraie veille, réveillée d’une pression, ou un simple voyant. Il affiche aussi les degrés Celsius et Fahrenheit en même temps. Peu de gens lisent les deux : un choix dans les réglages aurait allégé l’affichage. C’est peut-être trop demander à un appareil qui se veut prêt à l’emploi, sans configuration.

Bruit et remplissage : c’est là que le bât blesse

La purification est longue, et elle s’entend. Avec ma cuisine ouverte, le scénario est toujours le même. On se sert de l’eau après le repas, on remplit les gourdes, puis on se pose devant la télé. La machine relance alors son remplissage, et on l’entend pendant un bon moment.

Une carafe d’un litre, qu’on vide vite à deux.

Le plus flagrant, c’est que la machine continue parfois de tourner une fois la carafe d’un litre remplie. Le manuel indique pourtant que la purification s’arrête quand la carafe est pleine. Je n’ai pas trouvé ce qui justifie ce bruit, ni dans la notice ni à l’usage. Dans une pièce de vie ouverte, on le remarque vite.

Le réservoir d’entrée demande aussi de l’attention. Jimmy annonce un ratio de 3 pour 1 : pour trois verres d’eau pure, un verre d’eau concentrée repart dans le réservoir d’eau brute. Son TDS grimpe donc au fil des cycles, et une alarme sonne au-delà de 999. Jimmy conseille de vider l’eau restante et de remettre de l’eau propre à chaque remplissage. Je trouve ça plutôt sain. Mais à deux, je remplis le réservoir de 5,5 litres au moins une fois par jour. Ça fait beaucoup de remplissages, et pour une famille avec deux enfants, on imagine que c’est encore pire.

Entretien : simple sur le papier

En trois semaines, je n’ai eu ni filtre à changer, ni nettoyage à faire. Je me base donc sur le manuel, et l’entretien semble simple. On lave à la main le réservoir d’eau brute, la carafe et son couvercle, et on vide le bac d’égouttage. Jimmy fournit deux sachets de détartrage pour le circuit d’eau chaude.

La carafe se retire et se lave à la main, comme le réservoir.

Pour les filtres, Jimmy annonce 12 mois ou environ 3 000 bouteilles pour les deux filtres à charbon, et 24 mois ou 7 000 bouteilles pour la membrane. Un indicateur à l’écran prévient quand le changement approche. Les prix relevés chez les revendeurs tournent autour de 30 euros par filtre à charbon et 46 à 50 euros pour la membrane. Comptez donc environ 80 à 105 euros par an, une estimation qui dépendra de votre eau et de votre consommation.

Rapport qualité/prix : un achat qui se mérite

Jimmy vend le R9 Pro 499,99 euros sur son site officiel. À ce prix, il faut ajouter le coût des filtres, mais aussi retrancher celui de l’eau en bouteille si vous en achetez.

À deux, je remplis le réservoir au moins une fois par jour.

Sur LCDG, nous avons aussi testé le purificateur d’eau Hurom WP-A01EGR, affiché 599 euros. Il refroidit nettement plus, mais il est plus lourd et plus cher.

Caractéristiques Jimmy R9 Pro Hurom WP-A01EGR Prix affiché 499,99 euros 599 euros Poids 9 kg 14 kg Réservoir d’eau brute 5,5 L 8,5 L Filtration 3 filtres (7 étapes annoncées) + UV 3 filtres (PAC, RO, CF) Eau froide annoncée 10 à 15 °C jusqu’à 4 °C Eau chaude 6 préréglages, de 45 à 98 °C réglage au degré près

S’il vous intéresse, mieux vaut attendre une promotion : on le trouve régulièrement moins cher. En ce moment, c’est le Black Friday, il est vendu à 429,99 €, il devient bien plus intéressant.

Conclusion : pour qui le Jimmy R9 Pro a-t-il du sens ?

Je recommande le Jimmy R9 Pro aux foyers qui vivent dans une région à l’eau calcaire, comme chez moi, et qui achètent encore de l’eau en bouteille. L’eau est bonne, l’affichage du TDS rassure, la machine à café reste propre, et l’eau chaude instantanée change le quotidien des buveurs de thé ou des jeunes parents. Il faudra quand même une cuisine assez grande pour l’accueillir.

Je ne le déconseille pas formellement, mais il faudra être attentif dans un petit logement avec une pièce de vie ouverte, où son bruit se remarque. Si vous buvez l’eau du robinet sans vous plaindre, le gain ne justifie pas 499,99 euros et le coût des filtres. Si l’eau très froide compte plus pour vous que l’eau chaude, regardez plutôt le Hurom. Pour ma part, je suis conquis par l’eau chaude, par le goût et par une machine à café qui reste nickel, moins par le bruit. Il a quand même trouvé sa place dans ma cuisine.

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Test du Jimmy R9 Pro 499.99€ Le purificateur d'eau Jimmy R9 Pro en quelques mots : Le Jimmy R9 Pro transforme une eau calcaire en eau très pure, sans plomberie. Il la sert à la température voulue, avec une eau chaude instantanée qui bluffe, dans un appareil soigné. Après trois semaines, ma machine à café ne s’entartre plus. Ses limites tiennent au quotidien : une purification longue et bruyante, un réservoir à vider souvent et une eau froide peu fraîche. À 499,99 euros, il s’adresse d’abord aux foyers gênés par leur eau du robinet, et mieux vaut guetter une promotion. Design et encombrement - 8/10 8/10

Qualité de l'eau et filtration - 7.5/10 7.5/10

Fonctionnalités - 8/10 8/10

Entretien et coût des filtres - 7.5/10 7.5/10

Rapport qualité/prix - 7/10 7/10 Globalement 7.6/10 7.6/10 Pour Eau pure et bonne

Eau chaude instantanée

TDS en direct

Design soigné

Écran réactif Contre Purification bruyante

Eau froide

Réservoir à vider