Test – Purificateur eau Hurom : de l’eau de gamme

Hurom s’est fait un nom avec ses extracteurs de jus. La marque coréenne élargit aujourd’hui son univers. Voici son tout premier purificateur d’eau, le WP-A01EGR, affiché à 599 €. Oubliez la petite carafe filtrante. On parle ici d’une vraie machine dédiée, posée sur le plan de travail. La promesse tient en une phrase. De l’eau purifiée, à la température que l’on veut, du presque glacé au quasi bouillant. Reste une question : à 599 €, pour qui un tel appareil a-t-il vraiment du sens ?

Notre avis en bref sur le Purificateur eau Hurom

Le Purificateur eau Hurom est un produit qualitatif et franchement pratique. Il filtre l’eau en trois étapes et la sert à toutes les températures, de 6 °C à quasi bouillante. La polyvalence reste son vrai atout. La fabrication inspire confiance, et le design demeure soigné. Seule l’ergonomie déçoit. Le grand réservoir se remplit à la main et pèse vite, surtout pour une famille. La sortie d’eau ne se règle pas en hauteur. Et à 599 €, il faut une vraie raison de craquer.

Produit disponible sur Purificateur d'Eau Hurom | Tout-en-Un (Eau Froide, Ambiante et Chaude) | Système de Filtration à 3 Étapes (RO/PAC/CF) | Contrôle Précis de la Température à 1°C | Sécurité Enfant

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Unboxing du Purificateur eau Hurom

Le déballage donne le ton. On découvre une machine sérieuse de 14 kg, au format vertical. Le réservoir grimpe à 8,5 L. Le panneau tactile noir brillant et l’éclairage LED soignent la présentation. L’appareil ne contient aucun BPA. Hurom l’accompagne d’une garantie de 5 ans, hors filtres. De quoi rassurer sur un achat de ce prix.

On comprend vite le positionnement. Ce n’est pas une petite cruche filtrante. C’est un appareil dédié, qui s’assume comme tel. Il prend de la place sur le plan de travail. En échange, il propose de vraies fonctions, loin du simple filtre à charbon.

Design et installation du Purificateur eau Hurom

Le design mise sur la sobriété. Le corps gris profond reste discret et contemporain. Le format vertical trouve facilement sa place dans une cuisine. La machine impose son volume, mais sans agresser le regard. On a clairement affaire à un produit pensé pour rester visible.

L’installation ne pose aucun souci. On remplit simplement le bac avec l’eau du robinet. On ne branche rien à la plomberie. Un Child Lock verrouille l’eau chaude, utile dans les foyers avec enfants. Un mode économie d’énergie limite enfin la consommation au quotidien.

Filtration et qualité de l’eau

Le cœur du Purificateur eau Hurom, c’est sa filtration en trois étapes. Le filtre PAC retient d’abord le chlore, les odeurs et les composés organiques. Le filtre RO, par osmose inverse, bloque ensuite les métaux lourds, bactéries, virus et particules. Enfin, le filtre CF termine le travail. Il élimine les impuretés résiduelles et affine le goût. Une stérilisation UV et un système de drainage complètent l’ensemble.

Côté usage, je joue cartes sur table. Je bois surtout l’eau du robinet, jamais en bouteille. Je verse donc cette même eau dans l’appareil. On sent alors une légère différence de goût, plutôt agréable. Est-ce vraiment meilleur pour la santé ? Je ne suis ni chimiste ni biologiste, je ne tranche pas.

Toutes les températures : le vrai atout

La vraie force de l’appareil tient dans ses températures. On descend vers 6 °C et on monte jusqu’au quasi bouillant. La température ambiante reste bien sûr disponible. Le réglage se fait au degré près. Thé, café, biberon ou soupe : chaque boisson trouve sa température idéale. En pleine canicule, l’eau ultra fraîche instantanée fait vraiment du bien.

Je me suis même amusé à pousser le concept. J’ai tiré de l’eau à 95 °C dans une petite casserole. Résultat : une eau déjà brûlante, prête à cuire des pâtes presque aussitôt. Le gain de temps sur le feu est réel, mais abusé. Des solutions équivalentes existent au robinet, je le reconnais.

Le réservoir et l’ergonomie : le point faible

C’est sur l’ergonomie que le bât blesse. Le grand bac de 8,5 L se remplit entièrement à la main. Il faut aussi le renouveler souvent, sinon l’eau croupit. Or il pèse lourd une fois plein. On le sort, on vide le reste, on le re-remplit, on le replace. Pour une famille nombreuse, la capacité part vite. La corvée revient donc régulièrement.

Un autre détail agace. La sortie d’eau ne se règle pas en hauteur. Avec un verre un peu bas, on récupère des éclaboussures un peu partout. Rien de rédhibitoire, mais ce sont de petits oublis. Sur un appareil à 599 €, on attendait une ergonomie plus aboutie.

Conclusion : que vaut le Purificateur eau Hurom ?

Le Purificateur eau Hurom est un appareil qualitatif et vraiment pratique. Sa polyvalence de températures séduit, et sa fabrication tient la route. Pour qui veut une eau purifiée et servie à la bonne température, il fait le travail sans broncher. C’est un bel objet, pensé pour durer.

Reste la question du prix. À 599 €, l’achat demande une vraie motivation. Une eau du robinet de mauvaise qualité, par exemple, ou une démarche écolo assumée. Face aux bouteilles, la rentabilité reste difficile à prouver. Pour ce profil précis, l’appareil se défend bien. Pour les autres, le ticket d’entrée reste élevé.

Produit disponible sur Purificateur d'Eau Hurom | Tout-en-Un (Eau Froide, Ambiante et Chaude) | Système de Filtration à 3 Étapes (RO/PAC/CF) | Contrôle Précis de la Température à 1°C | Sécurité Enfant

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