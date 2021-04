3 Jeux vidéo de la semaine, Tony Hawk’s Pro Skater PS5, Mundaun et Lost Words : Beyond the Page

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Tony Hawk’s Pro Skater 1 +2 revient sur Nex-Gen. Nous avons donc enchaîné les figures sur PS5 et que c’est beau et fluide. Mundaun nous plonge dans les Alpes mystérieuse et effrayante dans un titre monochrome étonnant et flippant. Pour vous remettre de vos frayeurs, Lost Words : Beyond the Page est une pépite à ne pas rater. Ce jeu vidéo sait habillement jouer de notre âme d’enfant et nos émotions dans un univers enfantin et pourtant très artistique.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 PS5

Après la PS4 et la Xbox One, la compilation qui réunit les deux premiers opus du légendaire Tony Hawk’s Pro Skater débarque sur PS5. Nous l’avons déjà chroniqué ICI sur les consoles Old-Gen. Donc, nous allons ici surtout nous concentrer sur les améliorations techniques apportées pour la surpuissante PS5 et sa manette immersive. Premier point, visuellement il faut admettre c’est plus beau.

BANDEAU PUBLICITE

Plus de détails, d’effets lumineux bien chiadés, bref le minimum est fait et un peu plus, mais cela se ressent. Les effets d’aliasing ont totalement disparu. Ce qui à notre avis aurait déjà dû être le cas sur les précédentes versions. Toujours pas de claque visuel, mais comparé à la PS4 c’est déjà très appréciable. Autre point important, la qualité de l’animation. Nous passons donc en 4K à 120fps et il faut admettre que cela claque bien !

Aucun ralentissement ici, une fluidité totale en 120 fps qui rend l’immersion encore plus jouissive. Seul bémol, si vous jouez à deux en écran splitté, elle passe à 60 fps. Si vous avez déjà le titre sur PS4, les transferts de sauvegarde se font de façon presque transparente. Parlons maintenant argent… Si vous disposez de la version Digital Deluxe, sur PS4 ou Xbox One, le passage à la version Nect-Gen est gratuit. Dans le cas contraire, comptez 10 euros ce qui reste, disons acceptable, mais toujours trop. Par contre, si vous avez la version physique, il vous faudra racheter le jeu plein pot, ce qui est là du foutage de gueule.

Publicité

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 PS5, notre avis

Un passage réussit et intéressant à la Next-Gen pour ce qui reste le meilleur jeu de skate de l’histoire.

Sur PS5 uniquement

Mundaun

Ce titre nous propose une plongée horrifique au sein des Alpes suisse. Vous incarnez un homme qui enquête sur la mort de son grand-père dans un mystérieux incendie. Pour cela, il devra explorer les grandes et mystérieuses étendues de la région des Grisons, faites de montagnes, de forets et affronter quelques monstres. Qui sont au final trop peu nombreux à notre goût. Le territoire est grand, s’explore à pied ou en véhicules, chaque lieu découvert est noté dans un carnet de notes pour accélérer ses déplacements.

Ce titre est une réussite esthétique, ce n’est pas le plus beaux des jeux d’aventure, mais il dispose d’une direction artistique léchée et soignée. Le choix du monochrome et cela malgré les superbes dégradés, cache la faiblesse technique et pourtant la magie du charme fait le reste. Nous ne sommes pas seulement dans la région des Grisons, nous y sommes immergés et la bande-son achève de nous transposer totalement dans cet environnement unique. Les sensations d’oppression sont vraiment là et cela est vraiment sa force, plus que le gameplay et les rares combats.

Mundaun, notre avis

Un titre atypique, original qui profite d’un scénario solide et d’une réalisation technique qui compense sa faiblesse technique par des choix audacieux. La formule fonctionne à merveille donc si vous recherchez un jeu horrifique original, il serait dommage de ne pas se faire plaisir.

Mac, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Sur Steam

Lost Words : Beyond the Page

Création d’un petit studio anglais, Sketchbook Fames, et déjà disponible sur Staadia, ce petit jeu est une pépite qui risque fort de vous bouleverser. Ainsi, découvrez la vie d’Izzy une petite fille pleine d’amour pour sa famille et encore plus de tendresse pour sa mamie. Le jeu se subdivise en deux phases de gameplay différentes. Dans le journal intime dans un premier temps. Dans des pages illustrées comme avec des aquarelles, vous devrez vous déplacer pour trouver les bons mots à actionner au bon moment pour lancer une animation, tourner une page, bref avancer dans l’histoire. Izzy nous accompagne de sa voix qui est elle-même bercée de musiques envoûtantes. Ce premier aspect du jeu est déjà aussi séduisant que touchant, surtout que chaque page est une véritable pépite artistique.

Publicité

La seconde phase de gameplay est un classique jeu de plateau, pas très difficile, pas vraiment de challenge, mais les enfants pourront justement en profiter pleinement. Le charme agit toujours, cette partie est joliment esthétique. Ici, nous sommes face à un titre qui joue sur une esthétique émotionnelle. Les sujets évoqués sont nombreux, la culpabilité des enfants, le deuil, la joie aussi, la découverte du moindre. Un titre court qui se termine en moins de 10 heures. Les grands comme les petits seront vraiment aux anges en découvrant et en jouant à ce titre.

Lost Words : Beyond the Page, notre avis

Ce jeu est une aquarelle interactive aussi touchante qu’elle sait marquer les esprits et les coeurs.

PC, PS4, Xbox One, Switch

Sur Steam