Les 3 Jeux vidéo incontournables de la semaine, Tony Hawk’s Pro Skater, Crusader King et Immortal Realms

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Revenez aux sources de la plus fameuse licence de Skateboard, Tony Hawk’s Pro Skater 1 +2. Tony revient en version relifté et quelques petites nouveautés. Crusader King III vous transpose à la tête d’une dynastie médiévale et de la rendre incontournable dans l’histoire. Enfin, Immortal Realms : Vampire Wars est un petit ovni de wargame fantastique sur Switch qui mérite le détour.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Série légendaire s’il en est, Tony Hawk’s Pro Skater a connu une assez longue traversée du désert ponctué de dernier épisode sans saveur dont un cinquième opus plus proche du crash que du jeu vidéo. Retour aux sources avec un remake des deux premiers opus réunis dans Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Activisision n’ayant pas trop le droit de se rater sur ce coup, il faut admettre que l’éditeur à bien travaillé. Tout commence par une mise à niveau graphique simplement somptueuse. Chaque niveau profite d’une refonte totale, idem pour la modélisation des skateurs et leurs visages ressemblent enfin à quelque chose. Textures soignées, 3D de très bon niveau, visuellement rien à redire.

Ajoutez à cela une bande-son toujours aussi dynamique et surtout un gameplay intuitif. Après quelques parties, il devient possible de vraiment prendre le contrôle de la bête et de se faire plaisir plutôt que subir. Les plus anciens pourront dans les menus activer le gameplay des titres originaux et sans que cela ne touche à une physique très réaliste et joliment restituer.

Si on excepte le ravalement de façade, nous retrouvons en tout point les éléments des deux premiers opus, lieux, level designs, personnages et exactement les mêmes objectifs. Pourtant, ce titre n’est pas un simple copié collé boosté à la HD. Ainsi, ont été ajoutées de nombreuses petites choses dont la somme multiplie l’intérêt du joueur. Ainsi, des défis ont été intégrés, qui rapportent des points à dépenser dans une masse de bonus esthétique, des vêtements aux planches. Ils permettent aussi de débloquer des tricks spéciaux. Ajoutez à cela un excellent éditeur de skatepark pour enrichir votre plaisir de jeu et jouable en ligne. En effet, le jeu online fait son apparition et permet de défier amis et inconnus durant des heures. Et si vos potes sont à la maison, il est toujours possible de jouer écran splitté.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 notre avis

Une excellente remise à niveau qui ravira les anciens et les néophytes. Certes Skate XL est bien plus technique et réaliste, mais il ne fait pas le poids niveau esthétique. Or au bout d’un moment, un jeu vidéo est un plaisir multisense et là Tony Hawk’s Pro Skate 1 + 2 est actuellement imbattable.

PC, PS4, Xbox One

Crusader Kings III

Si un éditeur fait peur aux passionnés de stratégie, c’est bien Paradox Interactive. Chacun de leur titre est souvent synonyme de nuit blanche et de perte de vie sociale ! Avec Crusader King III ne cherchez pas très loin, cela se répète. Vous incarnez un noble à l’origine d’une lignée que vous espérez grandiose dans le futur. En plein moyen-âge, aux alentours de l’an 1000 vous allez devoir vous retrousser les manches. Ainsi, vous aurez en mains aussi bien les décisions économique, militaire, mais aussi politique, diplomatiques, devrez prendre en comptes les relations familiales, les affaires de cœur (rarement compatible avec la politique), bref gérer une quantité simplement gargantuesque de paramètres.

La série est tellement complexe que seuls les plus acharnés ont vraiment exploré toutes les possibilités de deux premiers. Mais dans la même veine que Herat of Iron par exemple, Paradoxe a fait un travail de fond sur l’accessibilité du jeu. Une ergonomie, et un didacticiel, totalement revu, plus simple et surtout lisible, sans perdre en profondeur de jeu. En effet, vous devez gérer l’immédiat et penser au futur et négliger un aspect peut signer à moyen ou long terme votre dynastie. Si jamais votre famille s’éteint, vous perdez c’est aussi simple que cela…

Votre terrain de jeu s’étend de l’Europe à l’Afrique en passant par l’Asie, serez-vous duc, roi, baron, empereur à vous de choisir. De plus, il y’a une forte part de psychologie, celle de vos opposants, de vos sujets, famille, mais aussi celle du suzerain. Ainsi, vous développerez les compétences et traits de caractères et devrez surtout faire avec. Timide, hargneux, guerrier, stratège, il y a une interaction entre chacun des aspects du caractère qui font qu’en plus des autres aspects stratégiques, aucune partie ne ressemblera à une autre. Techniquement, nous profitons d’un jeu soigné esthétiquement réussi. Vous ne resterez pas bouche bée devant les graphismes et ce n’est pas le but. Visuellement agréables, nous apprécions surtout la clarté qu’a réussi à installer Paradox Interactive et il faut vraiment saluer le travail titanesque !

Crusader Kings III, notre avis

Le jeu est ultra chronophage et votre première partie ne sera qu’un premier shoot qui risque de vous rendre accrocs. En dehors de Civilization VI, et même lui n’est pas aussi riche, aucun autre titre ne peut promettre autant de possibilités ! Courrez l’achetez, mais prenez le temps d’organiser un agenda dédié et gardant en tête qu’il sera de toute façon sous-dimensionné.

PC

Immortal Realms: Vampire Wars

Un jeu de stratégie sur Switch cela fait toujours plaisir, mais quand en plus il nous plonge dans un univers gothique et vampirique cela devrait faire lever quelques sourcils de plus. Dans le monde de Nemire, trois clans de vampires s’affrontent pour la domination absolue. Chaque maison à ses caractéristiques, son charme sanglant et le travail esthétique est simplement une réussite. Du design des unités, décors et paysages, il faut vraiment être mauvais coucheur ou uniquement fan des univers busounours pour ne pas succomber. À la rigueur, nous pouvons tiquer sur les animations parfois simplistes et des textures qui sont en retrait comparé à ce que peut faire la Swich.

Le jeu s’articule autour de phase de gestion, de déplacement d’armées et l’usage d’un deck de carte. Il, impacte autant les aspects de stratégie que la tactique durant les combats. Ces derniers sont simples à prendre en mains, mais ne vous laissez pas berner pour autant. En effet, il faut avoir une maîtrise fine des caractéristiques de vos unités, chaque clan ayant son propre bestiaire, pour réussir à prendre le dessus. La complémentarité est un élément essentiel qu’il ne faut pas négliger. De plus, les unités à distance par exemple ne peuvent se déplacer et tirer en même temps. Vous ferez donc quelques parties à blanc avant de réussir à en maîtriser toutes les subtilités.

Immortal Realms: Vampire Wars notre avis 3/5

Un titre qui captive, charme par son univers, son esthétique et propose en plus une réelle profondeur stratégique. Il n’est pas sans défaut technique, dont les temps de chargement bien trop long parfois. Toutefois, ne boudons pas le plaisir, Immortal Realms : Vampire Wars est un titre qui mérite de s’y arrêter.

Switch

