Borat, le Film d’Après : une suite à la comédie culte

En 2007 était sortie une comédie qui a atteint un statut culte. Il s’agit de Borat (ou, dans son titre complet, Borat, leçons culturelles sur l’Amérique au Profit glorieuse Nation Kazakhstan). Ce film est une adaptation au cinéma du personnage de Borat Sagdiyev, crée par le britannique Sacha Baron Cohen.

L’affiche française du film

Tourné comme un mockumentary (un faux-documentaire), il nous racontait l’histoire de Borat, un reporter sexiste, raciste, antisémite et homophobe originaire du Kazakhstan. Ce dernier doit effectuer un reportage aux États-Unis. Plus précisément, un reportage sur les modes de vie des habitants de ce pays vénéré. Et son comportement quelque peu spécial lui vaudra des situations bien cocasses…

Bonne nouvelle pour les fans du personnage : 13 ans après, il revient dans une suite ! Une suite qui sera disponible exclusivement sur Amazon Prime Video et intitulé Borat : le Film d’Après… ou, dans son titre complet, Borat, Le Film d’Après : L’Incroyable subterfuge au régime américain pour mettre en lumière la nation du Kazakhstan, jadis si glorieuse.

Dans ce nouveau film, le reporter kazakh revient en Amérique ! Il sera maintenant accompagné de sa fille qu’il cherchera à la marier, dans cette période de propagation du Coronavirus…

Découvrez la bande-annonce du film dès maintenant :

Contrairement au premier film, Larry Charles, scénariste pour la série Seinfield et qui a également filmé Sacha Baron Cohen dans Brüno ou encore Le Dictateur, n’est pas le réalisateur de cette suite. C’est Jason Woliner, auteur de sketchs pour le Saturday Night Live et ayant créé et travaillé sur plusieurs séries pour Adult Swim, qui reprend le flambeau.

Borat : le Film d’Après sortira sur Amazon Prime Video le 23 octobre.

L’affiche américaine du film