Samsung : une future tablette pliable en trois pour 2022

Début 2021, Samsung a commercialisé plusieurs smartphones pliables. La marque coréenne voudrait intégrer cette technologie d’écran pliable à ces nouvelles tablettes. Cette information provient du site Gizmochina, en partenariat avec l’informateur leaker Yogesh. D’après ces derniers, Samsung envisagerait la création d’une tablette pliable pour 2022. Avec ce projet en tête, Samsung dénommerait sa tablette pliable, la Galaxy Z Fold Tab, et serait pliable en trois parties.

Samsung Galaxy Z Fold2 | Source: Samsung

Samsung, un écran pliable en trois et un nouveau stylet S-Pen

D’après les informations du site Gizmochina et le leaker Yogesh, la Galaxy Z Fold Tab pourra voir son écran pliable en trois parties. Elle se verrait dotée de deux charnières, d’un écran probablement en verre amélioré. Au niveau de ses dimensions, peu d’informations, mais on imagine rapidement l’épaisseur que prendra la Galaxy Z Fold Tab. Elle devrait tenir dans une grande poche.

L’écran de la Galaxy Z Fold Tab serait composé d’un verre extrêmement fin et souple, UTG. L’écran serait plus résistant aux pliures multiples que la dalle précédemment utilisée par les Galaxy Fold 2 et les Galaxy Z Flip. En 2019, TCL a présenté un concept phone plutôt prometteur.

Concept phone de TCL

C’est au tour de Samsung de laisser fuiter un concept tablette en trois parties d’écran et deux charnières. On peut se laisser à imaginer une utilisation multiple. Une variation des possibilités de prise en main serait intéressante. Ce qui est bien à l’opposé d’une tablette, avec une utilisation confortable.

Le verre de Samsung devra résister aux pliures, aux rayures et surtout, assurer une flexibilité.

En plus de sa nouvelle Galaxy Z Fold Tab, Samsung prévoirait la sortie d’un nouveau stylet. Dénommé S-Pen, il sera commercialisé conjointement avec cette tablette en trois parties. Aucune information sur ses fonctionnalités avancées, ses composants, ou son utilisation. Il devrait être plus sensible, et offrir une latence réduite face aux 9 ms du dernier modèle de Samsung.