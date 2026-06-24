Test – Ninja AutoBarista Pro : une machine à café automatique qui simplifie le quotidien

Le café fait partie de ces petits plaisirs quotidiens auxquels il est difficile de renoncer. Pourtant, entre les machines à capsules limitées, les cafetières filtres classiques et les véritables machines expresso parfois compliquées à maîtriser, trouver le bon compromis n’est pas toujours évident. Avec son AutoBarista Pro, Ninja entend justement proposer une solution capable de satisfaire aussi bien les amateurs d’expresso que les amoureux de boissons lactées.

Après avoir largement imposé son savoir-faire dans l’univers des Air Fryers et des appareils de cuisine, la marque se lance sur un marché particulièrement concurrentiel. Face aux références de De’Longhi, Philips ou Jura, cette Ninja AutoBarista Pro possède-t-elle les arguments nécessaires pour se faire une place ? Après plusieurs jours d’utilisation, voici mon verdict.

Une machine qui inspire immédiatement confiance

Dès le déballage, l’AutoBarista Pro affiche clairement ses ambitions. Nous sommes ici face à une machine haut de gamme, avec une finition particulièrement soignée. L’acier inoxydable est largement présent et apporte une sensation de robustesse qui rassure immédiatement.

Certes, ses dimensions imposantes nécessitent un peu de place sur le plan de travail, mais l’ensemble reste élégant et moderne. J’apprécie particulièrement son grand écran couleur qui occupe toute la partie supérieure. Contrairement à certaines machines qui nécessitent de passer du temps dans des menus complexes, ici tout est parfaitement clair.

Les icônes sont facilement compréhensibles et l’ensemble des commandes tombe naturellement sous les doigts. Même une personne découvrant ce type de machine pourra l’utiliser sans difficulté.

Le réservoir d’eau de 2,4 litres offre une excellente autonomie et limite les remplissages quotidiens. L’ensemble des bacs et des éléments amovibles se retirent facilement, ce qui facilite énormément l’entretien.

Deux bacs à grains, une excellente idée

L’une des particularités de cette AutoBarista Pro est la présence de deux réservoirs à café indépendants de 340 grammes chacun.

Cela peut sembler anecdotique, mais à l’usage, cette fonction se révèle particulièrement pratique. J’ai par exemple utilisé un café italien assez corsé dans le premier bac pour les expressos du matin, tandis que le second accueillait un mélange plus doux destiné aux cafés allongés et aux cappuccinos.

Il devient également possible de conserver du café décaféiné dans l’un des compartiments afin d’éviter d’avoir plusieurs paquets ouverts dans la cuisine.

Le changement de bac s’effectue en quelques secondes et la machine adapte automatiquement ses réglages. C’est probablement l’une des fonctions qui m’a le plus séduit durant ce test.

GrindIQ : l’intelligence au service du café

Ninja mise beaucoup sur sa technologie GrindIQ. Derrière ce nom marketing se cache un système chargé d’adapter automatiquement la mouture et les paramètres d’extraction en fonction du café utilisé.

Et dans les faits, cela fonctionne particulièrement bien.

Contrairement à certaines machines qui demandent de passer du temps à ajuster la finesse de la mouture ou la quantité de café, l’AutoBarista Pro se charge pratiquement de tout. On profite ainsi d’un excellent résultat sans avoir à devenir un expert du café.

Le broyeur intégré se montre relativement discret et propose de nombreux niveaux de mouture. Les arômes sont bien préservés et les expressos délivrent une crema généreuse.

J’ai également apprécié la régularité obtenue d’une tasse à l’autre. Que ce soit le matin ou après plusieurs cafés dans la journée, la qualité reste constante.

Treize boissons accessibles en quelques secondes

L’AutoBarista Pro ne se contente pas de préparer des expressos.

La machine propose pas moins de treize boissons différentes :

Espresso ;

Double espresso ;

Lungo ;

Americano ;

Café filtre ;

Café crème ;

Cortado ;

Café au lait ;

Latte ;

Latte Macchiato ;

Cappuccino ;

Cold Brew ;

Café glacé.

Cette polyvalence fait véritablement toute la différence.

Dans mon cas, je passe régulièrement d’un expresso serré à un cappuccino ou à un café glacé selon les moments de la journée. La machine répond à toutes les envies en quelques secondes.

Le fait de pouvoir personnaliser l’intensité et la quantité de café permet également d’obtenir une boisson parfaitement adaptée à ses goûts.

Une mousse de lait particulièrement réussie

Les amateurs de boissons lactées devraient être ravis.

Le système FrothPerfect intégré à l’AutoBarista Pro permet d’obtenir une mousse dense et onctueuse. Plusieurs niveaux sont disponibles afin d’adapter le résultat selon la boisson choisie.

J’ai été agréablement surpris par la qualité de la mousse produite. Elle se rapproche réellement de ce que l’on peut obtenir dans certains coffee shops.

Autre point appréciable : le système fonctionne également avec les boissons végétales. Lait d’avoine, lait d’amande ou lait de soja sont parfaitement pris en charge.

Le nettoyage reste relativement simple et la machine propose des cycles automatiques pour éviter les mauvaises surprises.

Une machine pensée pour être utilisée tous les jours

Ce qui m’a probablement le plus marqué au cours de ce test, c’est la simplicité générale de l’AutoBarista Pro.

Tout semble avoir été pensé pour rendre l’expérience la plus agréable possible.

La machine effectue automatiquement la mouture, le dosage, l’extraction et une grande partie de son entretien. Plusieurs profils utilisateurs peuvent être enregistrés afin que chacun retrouve ses préférences immédiatement.

J’apprécie particulièrement cette philosophie. L’AutoBarista Pro ne cherche pas à transformer son utilisateur en barista professionnel. Elle mise avant tout sur le confort et l’efficacité.

Le temps nécessaire pour préparer un café reste relativement court et l’ensemble fonctionne avec une grande fluidité.

Une consommation de café qui augmente rapidement

C’est peut-être un détail, mais cette Ninja AutoBarista Pro a un petit défaut inattendu : elle donne envie de boire davantage de café.

La facilité d’utilisation et la variété des recettes disponibles poussent rapidement à tester différentes boissons au cours de la journée.

Le matin débute par un expresso, puis vient un cappuccino après le déjeuner avant de terminer par un latte glacé en fin d’après-midi.

On prend rapidement goût à cette simplicité et il devient difficile de revenir à une machine plus classique.

Face à la concurrence

Le marché des machines automatiques est particulièrement concurrentiel.

Philips propose d’excellents modèles avec sa série LatteGo tandis que De’Longhi reste une valeur sûre avec les Magnifica ou les Rivelia. Jura occupe quant à lui le segment premium avec des machines souvent plus onéreuses.

Face à ces concurrents, Ninja apporte une approche différente. La marque privilégie avant tout l’automatisation et la simplicité.

Le double bac à grains constitue un avantage réel et l’interface utilisateur fait partie des meilleures que j’ai pu utiliser sur ce type de machine.

Les puristes apprécieront peut-être davantage les possibilités de réglages plus poussées offertes par certains concurrents, mais pour un usage familial et quotidien, cette AutoBarista Pro est particulièrement convaincante.

Ma conclusion sur la Ninja AutoBarista Pro

Avec cette AutoBarista Pro, Ninja réussit son entrée dans l’univers des machines à café automatiques haut de gamme.

J’ai particulièrement apprécié sa simplicité d’utilisation, sa superbe interface, la qualité générale des boissons produites et surtout ses deux bacs à grains qui apportent une véritable souplesse au quotidien.

La machine ne s’adresse pas nécessairement aux puristes qui souhaitent contrôler chaque paramètre d’extraction, mais plutôt à ceux qui recherchent un appareil performant, polyvalent et capable de délivrer d’excellents cafés sans complication.

Au final, cette Ninja AutoBarista Pro est probablement l’une des machines les plus agréables que j’ai pu utiliser ces dernières années. Une machine pensée pour toute la famille, qui permet de retrouver chez soi une expérience proche de celle d’un coffee shop.