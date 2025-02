Test – NESCAFÉ Dolce Gusto NEO : Une révolution verte dans l’univers des machines à café

Revue de la Dolce Gusto NEO 139,99 €

Résumé

La NESCAFÉ Dolce Gusto NEO révolutionne l’univers des machines à café avec un design moderne, une technologie avancée et un engagement écologique fort. Grâce à SmartBrew, elle adapte automatiquement l’extraction selon la dosette, offrant une qualité optimale pour chaque café. Son système AirFoam permet de créer une mousse de lait dense et onctueuse, idéale pour les cappuccinos et lattes. Innovante, elle utilise des dosettes compostables et est conçue pour être réparable pendant 15 ans. Connectée via Wi-Fi et Bluetooth, elle permet une personnalisation avancée des boissons. Un choix idéal pour allier goût, innovation et respect de l’environnement.