Un écran 4K OLED à 240 Hz sous la barre des 800 €, voilà qui ne court pas les rues. AOC fait passer son AGON PRO AG326UZD2 à 799,99 € au lieu de 999,99 € pour le Black Friday. LDLC l’affiche même à 799,95 €, avec une offre annoncée jusqu’au 31 décembre. Ce moniteur de 31,5 pouces réunit une dalle QD-OLED, la définition 4K et une fréquence de 240 Hz.

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De la 4K à 240 Hz sur une dalle QD-OLED

L’AG326UZD2 affiche 3 840 × 2 160 pixels sur 31,5 pouces, avec une dalle QD-OLED de quatrième génération selon AOC. Le temps de réponse descend à 0,03 ms. La certification DisplayHDR True Black 500 promet jusqu’à 1 000 nits sur une petite zone de l’écran. Pour profiter des 240 Hz en 4K, il faut passer par le DisplayPort 2.1. Les deux HDMI 2.1 suffisent pour la 4K à 120 Hz d’une console.

La connectique se prête bien à un bureau partagé. Un port USB-C fournit 65 W pour alimenter un PC portable, et un KVM intégré pilote deux machines avec le même clavier. Le pied se règle en hauteur sur 150 mm et pivote à la verticale. AOC ajoute une garantie de 3 ans qui couvre la rémanence de l’OLED, à condition de suivre ses consignes d’entretien.

Ce que m’a appris le test d’un autre AGON PRO

J’ai testé cet été l’AGON PRO AGP277QKDC, un autre OLED de la gamme, taillé pour la vitesse avec ses 540 Hz en QHD. La dalle m’avait bluffé, avec des noirs parfaits et une fluidité impressionnante. Sa colorimétrie d’usine m’avait en revanche déçu, et je lui avais mis 7/10. Ce n’est pas le même écran, mais ce point mérite un œil attentif à la réception. Pour la retouche photo, un passage par les réglages peut s’imposer.

Nos mesures de l’AGON PRO AGP277QKDC : des écarts de couleur trop élevés en sortie d’usine. Crédit Le Café du Geek.

Deux écrans AOC à petit prix

AOC baisse aussi deux modèles plus abordables. Le 24G4ZRE, un 23,8 pouces Full HD en Fast IPS à 240 Hz, est annoncé à 84,99 € au lieu de 119,99 € à la Fnac et chez Darty. Le CQ32G4VE, un 31,5 pouces incurvé en QHD et 180 Hz, passe à 149,95 € chez LDLC. AOC annonçait 219,99 € comme prix habituel.

Ce qu’il faut retenir

À 799,95 €, l’AG326UZD2 rend la 4K OLED à 240 Hz nettement plus accessible. Il vise les joueurs sur PC équipés d’une carte graphique capable de suivre en 4K, et ceux qui branchent aussi une console. Les prix varient d’une enseigne à l’autre, comparez-les avant de commander.

Écran Caractéristiques Prix Black Friday Prix annoncé par AOC AGON PRO AG326UZD2 31,5 pouces, 4K QD-OLED, 240 Hz 799,95 € (LDLC) 999,99 € AOC 24G4ZRE 23,8 pouces, Full HD, Fast IPS, 240 Hz 84,99 € (Fnac, Darty) 119,99 € AOC CQ32G4VE 31,5 pouces incurvé, QHD, 180 Hz 149,95 € (LDLC) 219,99 €