SolarFlow 2400 AC+ : la batterie qui garde le surplus de vos panneaux, à 839 € pour le Black Friday

Vos panneaux solaires produisent surtout à midi, quand vous n’êtes pas là. Le surplus repart alors sur le réseau, souvent pour presque rien. Le SolarFlow 2400 AC+ de Zendure sert à le garder pour le soir. Pour le Black Friday, il passe à 839 € au lieu de 1 279 €.

Une batterie pensée pour les toits déjà équipés

Le 2400 AC+ n’a pas d’entrée pour panneaux. Il se branche sur une prise de la maison (bridé à 800 W par défaut, il se débride jusqu’à 2 400 W sur un circuit dédié), sans toucher à votre installation. Quand le compteur intelligent voit du courant partir sur le réseau, il lance la charge. Le soir, la batterie restitue jusqu’à 2 400 W, de quoi faire tourner la cuisine ou une machine à laver.

En février, à Shenzhen, Bryan Liu, le fondateur de Zendure, m’avait expliqué ce choix. Selon lui, 70 % des utilisateurs français n’utilisaient même pas les entrées solaires des anciens modèles, leurs panneaux étant déjà sur le toit. Zendure les a donc retirées pour réduire les coûts.

Ce que comprend l’offre Black Friday

À 839 €, le compteur intelligent Smart Meter 1CT-S est offert (84,99 €). C’est lui qui ajuste la décharge à votre consommation, au watt près, pour ne pas renvoyer votre énergie stockée sur le réseau. La batterie de base fait 2,4 kWh. Chaque AB3000L ajoutée en option avec le 2400 AC+ coûte 599 € au lieu de 659 €, jusqu’à 16,8 kWh au total. En cas de coupure, une prise hors réseau prend le relais toute seule pour les appareils branchés dessus.

Pas encore de panneaux ? Le 2400 AC+ n’est pas fait pour vous, le pack 2400 Pro avec panneaux sera plus logique. On a détaillé les quatre offres Black Friday de Zendure, valables jusqu’au 7 décembre.