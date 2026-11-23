L’hiver arrive, et avec lui les factures d’électricité qui grimpent. Zendure a lancé son Black Friday le 12 novembre, et l’opération court jusqu’au 7 décembre. Au programme, quatre offres sur les batteries solaires SolarFlow, de 659 € à 2 399 €. Les remises montent jusqu’à 880 €, avec des accessoires offerts.

Je connais un peu la maison. Début février, j’ai passé trois jours chez Zendure à Shenzhen, entre visites d’usine et échanges avec les ingénieurs. La marque y lançait justement les SolarFlow 2400 Pro et AC+, deux des vedettes de ces promos. Voici les quatre offres, classées selon votre situation.

Offre Prix Black Friday Au lieu de Offert Pour qui ? SolarFlow 2400 AC+ 839 € 1 279 € compteur Smart Meter 1CT-S vous avez déjà des panneaux SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux bifaciaux 500 W 1 439 € 2 319 € supports au sol vous partez de zéro SolarFlow 4000 Mix AC+ 2 399 € 2 599 € compteur 1CT-S + assurance livraison renforcée grande maison, secours en cas de coupure Batterie AB3000L 659 € 839 € / vous avez déjà un SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro

SolarFlow 2400 AC+ : le bon plan si vous avez déjà des panneaux

Le SolarFlow 2400 AC+ ne produit rien lui-même : il stocke. Il se branche sur une installation solaire existante, sur le toit ou au balcon, sans toucher au câblage. Il offre 2,4 kWh de stockage, extensibles jusqu’à 16,8 kWh avec cinq batteries AB3000L. En cas de coupure, sa prise hors réseau (2 400 W) garde allumés les appareils branchés dessus. On l’avait d’ailleurs testé en mai.

À Shenzhen, Bryan Liu, le fondateur de Zendure, me l’avait expliqué : ce modèle a été pensé pour la France. Chez nous, beaucoup de foyers ont déjà des panneaux sur le toit. Pour le Black Friday, il passe à 839 € au lieu de 1 279 €, avec le compteur intelligent Smart Meter 1CT-S offert (84,99 €). Et chaque batterie AB3000L choisie en option sur la page du 2400 AC+ coûte 599 € au lieu de 659 €.

SolarFlow 2400 Pro et 4 panneaux : le kit complet pour démarrer

Pas encore de panneaux ? Le SolarFlow 2400 Pro gère à la fois la production solaire et le stockage. Le pack Black Friday l’associe à quatre panneaux bifaciaux de 500 W, pour une installation sur un balcon, une terrasse ou dans le jardin. On retrouve 2,4 kWh de stockage et une prise hors réseau de 2 400 W.

C’est la plus grosse remise de l’opération : 1 439 € au lieu de 2 319 €, soit 880 € d’économie. Les supports au sol sont offerts avec le pack. Si vous préférez la station seule, elle passe à 959 € au lieu de 1 519 €, avec le compteur 1CT-S offert.

SolarFlow 4000 Mix AC+ : la grosse batterie pour toute la maison

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ vise les foyers gourmands, avec 4 000 W de puissance et 8 kWh de capacité, extensibles jusqu’à 50 kWh. En cas de coupure générale, il redémarre seul et continue d’alimenter le logement, s’il est raccordé à un circuit de secours ou à un PowerHub. Zendure annonce aussi jusqu’à 10 000 cycles de charge sur la série Mix.

Il passe à 2 399 € au lieu de 2 599 €, avec le compteur 1CT-S et une assurance livraison renforcée offerts. Vous en prenez deux ? Zendure ajoute un PowerHub monophasé. Pour trois, c’est un PowerHub triphasé, dans la limite des stocks disponibles. Il se réclame dans l’application Zendure après la livraison. C’est aussi le seul des quatre à accepter le code AF5E24 : 8 % de remise en plus, soit environ 2 207 €.

Batterie AB3000L : plus de réserve pour votre SolarFlow 2400

Vous avez déjà un SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro ? L’AB3000L leur ajoute 2,88 kWh de stockage. Attention, elle ne fonctionne qu’avec ces deux modèles. Comme le reste de la gamme, elle utilise des cellules LiFePO4, annoncées pour plus de 6 000 cycles et garanties 10 ans. Elle se réchauffe toute seule par grand froid et résiste aux intempéries (IP65).

Elle passe à 659 € au lieu de 839 €. Ajoutée en option avec un 2400 AC+ ou un 2400 Pro, sur leur page produit, elle tombe même à 599 €. Pour aborder l’hiver avec plus de réserve, c’est l’offre la plus simple.

Avant de commander : ce qu’il faut savoir

Les quatre offres courent jusqu’au 7 décembre, Cyber Monday compris. Les prix Black Friday s’affichent directement sur le site de Zendure, sans code à saisir. Sur une prise classique, ces batteries restent limitées à 800 W en Plug & Play. Pour profiter de toute leur puissance, il faut un circuit électrique dédié. Seul le 4000 Mix AC+ accepte en plus le code AF5E24. Ce code peut être désactivé à tout moment : le prix affiché au moment de la commande fait foi.

Petit bémol tout de même : une batterie ne s’amortit pas en un hiver. Les économies dépendent de votre contrat (heures creuses, tarif dynamique) et de ce que vous consommez le soir. C’est là que ZENKI, l’IA de Zendure, fait le travail. Elle charge quand le courant est bon marché et restitue l’énergie aux heures chères. On vous expliquait le principe avec l’offre à tarif dynamique de Sobry.

Mon conseil ? Vous avez déjà des panneaux : foncez sur le 2400 AC+. Vous partez de zéro : le pack 2400 Pro est le plus complet. Grande maison ou peur des coupures : le 4000 Mix AC+. Et si vous avez déjà un 2400 AC+ ou un 2400 Pro, l’AB3000L fera le boulot.