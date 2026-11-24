Black Friday Anker SOLIX : jusqu’à -50 % sur les batteries solaires et les stations portables

L’hiver arrive, et avec lui deux soucis : la facture d’électricité qui grimpe et la coupure qui tombe au pire moment. Anker SOLIX a une réponse pour chacun, et la marque lance ses offres Black Friday jusqu’au 30 novembre. D’un côté, les batteries solaires Solarbank pour la maison. De l’autre, les stations électriques portables, pour le camping comme pour les pannes. Voici les sept offres, avec ce que chaque modèle apporte et à qui il s’adresse.

Produit Prix Black Friday Au lieu de Offert sur le site Anker SOLIX Solarbank Max AC 1 899 € 2 499 € Smart Meter Gen 2 Solarbank Max 2 599 € 2 899 € Smart Meter Gen 2 Solarbank 4 E5000 Pro 1 799 € 2 399 € Smart Meter Gen 2 et câbles Solarbank 3 E2700 Pro 1 199 € 1 599 € / S2000 699,99 € 1 199,99 € panneau solaire PS60 C2000 Gen 2 949,99 € 1 499,99 € panneau solaire PS100X C1000 Gen 2 499,99 € 999 € set de tasses en inox

Les batteries solaires Solarbank pour la maison

Solarbank Max AC : la grosse batterie pour une maison déjà équipée

La Solarbank Max AC se couple côté maison à une installation solaire existante. Elle stocke 7 kWh, extensibles jusqu’à 42 kWh, et délivre 5 000 W en sortie. Elle utilise des cellules LFP et résiste aux intempéries (IP66). On l’a justement en test à la rédaction en ce moment, et notre avis complet arrive bientôt.

Pour le Black Friday, elle passe à 1 899 € au lieu de 2 499 €, soit 600 € de moins. Sur le site d’Anker SOLIX, le compteur Smart Meter Gen 2 est offert. Une autre formule ajoute le chargeur pour voiture électrique de la marque.

Solarbank Max : la version qui pilote directement vos panneaux

La Solarbank Max reprend la même capacité, de 7 à 42 kWh, mais en couplage DC. Vos panneaux s’y branchent directement, grâce à trois entrées MPPT qui acceptent jusqu’à 10 000 W de solaire. La sortie monte aussi à 5 000 W.

Elle passe à 2 599 € au lieu de 2 899 €, avec le Smart Meter Gen 2 offert sur le site. Elle convient surtout à une installation neuve, pensée autour de la batterie.

Solarbank 4 E5000 Pro : le tout-en-un pour le balcon ou le jardin

La Solarbank 4 E5000 Pro embarque 5 024 Wh en LiFePO4, extensibles jusqu’à 30 kWh. Ses quatre entrées MPPT acceptent de 4 à 12 panneaux. Elle injecte 800 W dans le réseau et fournit jusqu’à 2 500 W hors réseau.

Elle tombe à 1 799 € au lieu de 2 399 €. Sur le site, le Smart Meter Gen 2 est offert, avec des câbles ou avec le chargeur pour voiture électrique selon la formule choisie.

Solarbank 3 E2700 Pro : l’entrée de gamme qui se branche sur une prise

La Solarbank 3 E2700 Pro se contente d’une prise de la maison, sans gros travaux. Elle accepte jusqu’à huit panneaux, de quoi démarrer simplement sur un balcon ou une terrasse.

Elle passe à 1 199 € au lieu de 1 599 €. C’est la porte d’entrée la plus accessible de la gamme Solarbank.

Les stations électriques portables

S2000 : 2 kWh pour le camping et les coupures

La S2000 stocke 2 048 Wh en LiFePO4 et délivre 1 500 W sur sept sorties. Anker annonce 10 000 cycles de charge. En cas de coupure, elle prend le relais en 10 millisecondes, comme un onduleur.

Du 19 au 30 novembre, elle démarre à 699,99 € au lieu de 1 199,99 €, avec un panneau solaire PS60 offert sur le site.

C2000 Gen 2 : plus de puissance pour tenir longtemps

La C2000 Gen 2 embarque 2 048 Wh et délivre 2 400 W en continu, jusqu’à 4 000 W en pointe. Une batterie additionnelle double sa capacité. Branchée à la fois sur le secteur et sur des panneaux, elle se recharge en moins d’une heure.

Elle passe à 949,99 € au lieu de 1 499,99 €, avec un panneau solaire portable PS100X offert sur le site.

C1000 Gen 2 : la compacte à moitié prix

La C1000 Gen 2 offre 1 024 Wh dans un format facile à glisser dans un coffre. Elle fournit 2 000 W en continu, et Anker annonce une charge complète en 49 minutes en mode UltraFast.

C’est la plus grosse remise de l’opération : 499,99 € au lieu de 999 €, soit -50 %. Sur le site, Anker SOLIX ajoute un set de tasses en inox.

Les bonus du site officiel

Sur le site d’Anker SOLIX, une remise s’ajoute aux prix Black Friday : 50 € dès 2 500 € d’achat, et 80 € dès 3 800 €. Elle ne vaut pas pour la Solarbank Max, l’installation et les stations portables. Un tirage au sort est aussi organisé pendant l’opération.

Petit bémol tout de même : les cadeaux ne valent que sur le site d’Anker SOLIX. La Solarbank Max AC, la E5000 Pro et la S2000 sont aussi vendues sur Amazon, mais sans ces bonus.

Laquelle choisir ?

Vous avez déjà des panneaux sur le toit : la Solarbank Max AC s’y greffe sans tout refaire. Vous partez de zéro avec une grosse installation : la Solarbank Max est taillée pour ça. Pour un balcon ou un jardin, la E5000 Pro coche toutes les cases. Et la E2700 Pro reste la plus simple pour débuter.

Côté stations, la C1000 Gen 2 à moitié prix est l’affaire de l’opération. Elle suffit pour le camping ou pour secourir une box et un frigo. Besoin de plus d’autonomie ? La S2000 et la C2000 Gen 2 doublent la capacité, avec un panneau solaire offert en prime.