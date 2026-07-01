Test – ASUS Zenbook A16 : du zen, sans la rame

Les ultraportables ARM ont changé la donne. Légèreté, silence, autonomie : la recette séduit. ASUS s’y attaque avec le Zenbook A16 (UX3607), un grand seize pouces animé par une puce Snapdragon X2 Elite Extreme de Qualcomm. Au menu : 48 Go de RAM, un écran OLED et à peine 1,2 kg sur la balance. Sur le papier, il promet la puissance d’un PC moderne sans le poids ni le bruit. Reste une question : à ce tarif, pour qui est-il vraiment fait ?

Notre avis en bref sur l’ASUS Zenbook A16

L’ASUS Zenbook A16 est un excellent ultraportable. Il est incroyablement léger pour un seize pouces. Avec ses 48 Go de RAM, il ne rame jamais. L’autonomie tient sans souci une grosse journée. En bureautique, la puce Snapdragon X2 Elite Extreme avale tout. La dalle OLED est superbe, la finition aussi. Bref, c’est un vrai concurrent des MacBook M4 sous puce ARM. Le tarif pique, à 1 999,99 €. Mais l’engin le mérite. Je lui mets un solide 9/10.

Produit disponible sur ASUS Zenbook A16 UX3607OA-DRSQ069W 16.0" 3K OLED 120Hz PC Portable (Snapdragon X2 Elite Extreme 4.7GHz, 48Go LPDDR5X, 1To SSD, Adreno GPU) Windows 11 Home – Clavier AZERTY sans chargeu

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Déballage : un seize pouces qui pèse une plume

Un capot sobre, ton Zabriskie Beige, logo discret.

La première surprise tient dans les mains. On sort un grand seize pouces de la boîte, et il ne pèse presque rien. À peine 1,2 kg : on le soulève d’une main sans forcer. Pour un écran de cette taille, c’est rare. Le coloris beige change des gris habituels. L’ensemble fait tout de suite premium.

Le reste du carton va à l’essentiel. On trouve le chargeur compact et quelques papiers. Pas de fioritures, pas d’accessoire gadget. ASUS vise la simplicité, et ça se sent dès l’ouverture.

Ouvert, il garde des bords fins.

Design et finition : la sobriété Zenbook

Refermé, il se fait oublier dans un sac.

Le capot joue la carte de la discrétion. Le logo ASUS Zenbook reste fin et posé. La teinte claire ne marque pas trop les traces de doigts. Le châssis décroche même la certification militaire MIL-STD 810H. Refermé, l’ordinateur se glisse partout. Dans un sac, on l’oublie presque.

Clavier pleine largeur et très grand pavé tactile.

Le clavier occupe toute la largeur. La frappe reste douce et silencieuse. Le pavé tactile, lui, est immense et bien glissant. C’est agréable au quotidien. Petit bémol : sur une surface aussi vaste, on touche parfois le pavé par mégarde. Rien de grave, mais ça demande un temps d’adaptation.

Le pavé tactile est vaste et glissant.

La finition se soigne jusqu’aux détails.

L’écran : du grand OLED, mais un peu miroir

Belle dalle OLED… mais une surface un peu brillante.

La dalle est l’un des gros points forts. C’est une OLED 3K de seize pouces, en 2880 x 1800. Elle grimpe à 120 Hz et 500 nits, jusqu’à 1100 nits en HDR. Elle couvre 100 % du DCI-P3. Les couleurs claquent, les noirs sont parfaits. Pour travailler, lire ou regarder une vidéo, le confort est total.

Une nuance, toutefois. La surface est un peu trop brillante. En plein jour ou face à une fenêtre, les reflets se voient. On monte alors la luminosité, qui heureusement suit. Une finition mate aurait été parfaite, mais le rendu reste superbe.

Performances et autonomie : la force tranquille du Snapdragon X2

Au cœur de la bête : un Snapdragon X2 Elite Extreme, PC Copilot+.

C’est là que la machine impressionne. La puce Snapdragon X2 Elite Extreme aligne 18 cœurs. Elle encaisse la bureautique sans broncher. Avec 48 Go de RAM, on ouvre tout ce qu’on veut. Des dizaines d’onglets, plusieurs applications lourdes : rien ne ralentit. Le tout reste silencieux et frais. On profite aussi des fonctions Copilot+ PC, avec un NPU de 80 TOPS. Au quotidien, c’est un vrai plaisir.

Webcam Full HD avec reconnaissance Windows Hello.

L’autonomie suit la même logique. La batterie de 70 Wh tient une grosse journée de travail. ASUS annonce plus de 21 heures en lecture vidéo. On part le matin sans le chargeur, et on rentre le soir avec de la marge. C’est exactement ce qu’on attend d’un ARM. Sur ce point, le Zenbook A16 joue dans la cour des MacBook M4.

Connectique : tout y est, ou presque

À gauche : HDMI 2.1, deux USB-C et la prise casque.

ASUS n’a pas sacrifié les ports sur l’autel de la finesse. À gauche, on trouve une sortie HDMI 2.1, deux USB-C en USB4 et une prise casque. À droite, un USB-A et un lecteur de carte SD complètent le tableau. On ajoute le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Pour un ultraportable, c’est généreux. On branche un écran, une clé et un casque sans adaptateur.

À droite : un USB-A et un lecteur de carte SD.

Reste la question de l’écosystème ARM. La plupart des logiciels tournent désormais très bien. Mais certains outils anciens demandent encore une émulation. Pour de la bureautique et du web, on ne voit rien passer. Pour des usages plus pointus, mieux vaut vérifier avant d’acheter.

Le vrai point faible : le jeu vidéo

Soyons clairs : ce n’est pas une machine de jeu. ASUS ne l’a pas conçu pour ça. Le GPU Adreno intégré reste très en retrait. Sur des jeux récents, ça coince vite. La compatibilité ARM n’aide pas non plus.

Ce n’est pas un défaut en soi. C’est un choix. ASUS vise la mobilité, l’autonomie et le silence, pas les images par seconde. Si vous voulez jouer, regardez ailleurs. Si vous voulez travailler partout, vous êtes au bon endroit.

Conclusion : que vaut l’ASUS Zenbook A16 ?

L’ASUS Zenbook A16 est une belle réussite. Il est ultraléger, bien fini et très autonome. En bureautique, sa puce Snapdragon X2 Elite Extreme ne montre aucune limite. La grande dalle OLED apporte un vrai confort, malgré ses reflets. C’est un compagnon idéal pour bosser en mobilité.

Reste le prix. À 1 999,99 €, il vise haut. On le présente comme simple et accessible, presque pour étudiants. Mais à ce tarif, il s’adresse plutôt aux Power Users mobiles. Ceux qui veulent une autonomie de MacBook sous Windows. Pour eux, c’est un excellent choix.

Produit disponible sur ASUS Zenbook A16 UX3607OA-DRSQ069W 16.0" 3K OLED 120Hz PC Portable (Snapdragon X2 Elite Extreme 4.7GHz, 48Go LPDDR5X, 1To SSD, Adreno GPU) Windows 11 Home – Clavier AZERTY sans chargeu

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