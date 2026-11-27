Corsair casse le prix de son SSD MP600 PRO NH en 2 To pour le Black Friday. Il passe à 356,99 € au lieu de 694,99 € sur la boutique officielle de la marque. L’offre court jusqu’au 26 décembre, de quoi préparer une mise à niveau avant les fêtes. Voici ce qu’il vaut, et la question à vous poser avant de commander.

Un SSD PCIe 4.0 parmi les plus rapides

Le MP600 PRO NH reprend le format M.2 2280 et l’interface PCIe 4.0 x4, en NVMe. Corsair annonce jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture séquentielles. On touche là au plafond du PCIe 4.0. Les chargements de jeux et les gros transferts de fichiers en profitent directement. La garantie, elle, atteint 5 ans.

Le « NH » de son nom signifie « no heatsink » : il arrive sans dissipateur. C’est un choix logique si votre carte mère intègre déjà un refroidissement M.2, ou dans un PC portable où la place manque. Sur une carte mère nue, prévoyez un petit dissipateur, sous peine de voir les débits chuter en charge. Pour une PS5, Corsair conseille plutôt le MP600 PRO LPX, déjà équipé.

Le prix barré de 694,99 € paraît élevé pour un SSD de 2 To en PCIe 4.0. Mieux vaut donc juger l’offre sur son prix final. À 356,99 €, le Go revient à environ 18 centimes, pour l’un des SSD PCIe 4.0 les plus rapides du marché.

Les autres offres Corsair

La boutique Corsair baisse aussi d’autres références jusqu’au 30 novembre. L’alimentation RM850e, une 850 W modulaire certifiée ATX 3.1, passe à 82,99 € au lieu de 139,90 €. La chaise TC500 LUXE descend à 369,90 € au lieu de 549,90 €, avec une livraison annoncée en décembre selon les coloris. Le SSD MP700 PRO SE de 4 To en PCIe 5.0, lui, affiche 690,99 €, mais il est en rupture au moment où j’écris.

Ce qu’il faut retenir

Le MP600 PRO NH 2 To à 356,99 € vise ceux qui veulent un SSD PCIe 4.0 très rapide et qui ont déjà de quoi le refroidir. L’offre court jusqu’au 26 décembre, uniquement sur la boutique Corsair. Les prix du Black Friday bougent vite, vérifiez-les au moment de commander.

Produit Prix Black Friday Prix barré Fin de l’offre SSD MP600 PRO NH 2 To 356,99 € 694,99 € 26 décembre Alimentation RM850e 850 W 82,99 € 139,90 € 30 novembre Chaise TC500 LUXE 369,90 € 549,90 € 30 novembre