Black Friday Wacom : l’écran à stylet Wacom One 14 à 226,99 €, la tablette Intuos Small sous les 40 €

Wacom lance sa Black Sale jusqu’au 30 novembre, avec des remises sur ses tablettes graphiques et ses écrans à stylet. L’écran interactif Wacom One 14 passe à 226,99 € au lieu de 329,98 €, et l’Intuos Small tombe à 39,98 €. Attention toutefois à l’offre phare du communiqué : le Cintiq 16 de génération précédente, annoncé à 362,99 €, est déjà épuisé.

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Wacom One 14 : l’écran à stylet pour débuter

Le Wacom One 14 est un écran interactif de 14 pouces en Full HD. On dessine directement sur l’image, comme sur une feuille, ce qui rassure quand on débute. Il fonctionne avec Windows, macOS et ChromeOS. À 226,99 € sur la boutique Wacom, il perd plus de 100 €. C’est l’offre la plus intéressante pour un premier écran à stylet, loin du prix des Cintiq.

Intuos Small et Wacom One S : des tablettes à moins de 70 €

Pour dessiner en regardant l’écran de son ordinateur, une tablette sans écran suffit. L’Intuos Small descend à 39,98 € au lieu de 59,99 €, dans sa version USB sans Bluetooth. Elle garde ses quatre touches ExpressKeys pour les raccourcis. La Wacom One S, plus récente, passe à 69,98 € au lieu de 119,99 €. Voilà deux bons cadeaux pour un étudiant ou un enfant qui se met au dessin numérique.

La tablette à stylet Wacom One, sans écran (visuel Wacom)

Intuos Pro et Cintiq : les offres pour les pros

Les graphistes trouveront aussi leur compte. L’Intuos Pro Large passe à 399,98 € chez Wacom, mais Amazon fait mieux à 369,99 €, en vente directe. L’Intuos Pro Small descend à 186,98 € au lieu de 274,99 €. Côté écrans, le Cintiq 16 de 2025 passe à 654,98 € au lieu de 879,98 €, avec une garantie de cinq ans réservée à la boutique Wacom. Le Cintiq 24 Touch chute à 1 174,99 € au lieu de 1 899,98 €. Enfin, le code cintiqpro20 retire 20 % sur les Cintiq Pro 17, 22 et 27.

Les fans d’Evangelion lorgneront sur la MovinkPad Pro EVA Edition, à 1 109,99 € au lieu de 1 209,98 €. Cette tablette autonome en édition limitée reste pour l’instant proposée en réservation.

Ce qu’il faut retenir

La Black Sale de Wacom court jusqu’au 30 novembre. Les meilleures affaires visent les débutants, avec le Wacom One 14 et l’Intuos Small. Le « jusqu’à -60 % » concerne surtout un modèle déjà épuisé, mieux vaut donc vérifier le stock avant de craquer.

Produit Prix Black Friday Prix habituel Wacom One 14 (écran 14 pouces) 226,99 € 329,98 € Wacom Intuos Small (USB) 39,98 € 59,99 € Wacom One S (tablette) 69,98 € 119,99 € Wacom Intuos Pro Small 186,98 € 274,99 € Wacom Intuos Pro Large 369,99 € (Amazon) 554,98 € Wacom Cintiq 16 (2025, garantie 5 ans) 654,98 € 879,98 € Wacom Cintiq 24 Touch (garantie 5 ans) 1 174,99 € 1 899,98 € Wacom MovinkPad Pro EVA Edition 1 109,99 € (réservation) 1 209,98 €

Reste à voir si Wacom remettra du stock sur les Cintiq de génération précédente avant la fin de l’opération.