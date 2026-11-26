Black Friday Renpho : la balance connectée MorphoScan à 109 €, cousine de la Nova testée

Renpho baisse plusieurs de ses produits pour le Black Friday, jusqu’au 30 novembre. La balance connectée MorphoScan MSC01 descend ainsi à 108,98 € chez Electro Dépôt, contre 159,99 € en prix conseillé. Le masseur pour les yeux Eyeris 3 passe, lui, à 71,99 € sur le site de la marque. J’ai testé cette année la MorphoScan Nova, sa grande sœur. Voici ce que valent ces offres.

La MorphoScan MSC01 à 108,98 €, cousine de la Nova

Electro Dépôt présente la MorphoScan MSC01 comme une balance à 8 électrodes. Comme sur la Nova, la mesure passe donc aussi par les mains, et pas seulement par les pieds. C’est ce qui permet de détailler la composition du corps par zone. Ce modèle n’est pas celui de mon test, vendu 229,99 € et absent des promotions.

La MorphoScan Nova, testée par la rédaction. Crédit Le Café du Geek.

J’avais mis 8/10 à la Nova, surtout pour sa poignée à écran et son analyse détaillée des bras, des jambes et du torse. L’application gratuite, sans abonnement, m’avait aussi plu. Je n’ai pas testé la MSC01, et sa fiche ne dit pas si sa poignée affiche les résultats. À ce prix, elle reste une porte d’entrée intéressante vers l’analyse par zone.

L’Eyeris 3 à 71,99 €, et une Elis Chroma introuvable à 30 €

Sur son site, Renpho applique 20 % de remise sur tout son catalogue au moment du paiement. L’Eyeris 3, son masseur pour les yeux, passe ainsi de 89,99 € à 71,99 €. Le communiqué de la marque annonce aussi la balance Elis Chroma à 30 € au lieu de 59,99 €. Je ne l’ai pas trouvée à ce prix au moment d’écrire ces lignes : Amazon l’affiche à 40,81 €. Gardez un œil dessus, le prix peut encore baisser d’ici le 30 novembre.

Ce qu’il faut retenir

Renpho cite Amazon, Boulanger, la Fnac, Darty, Nature & Découvertes, Carrefour et son propre site, mais les prix varient beaucoup d’une enseigne à l’autre. Comparez avant de commander : sur les balances, l’écart peut dépasser 10 €. La MorphoScan MSC01 à 108,98 € reste l’offre la plus intéressante de la sélection.

Produit Prix constaté Prix conseillé Où Balance MorphoScan MSC01 108,98 € 159,99 € Electro Dépôt Masseur oculaire Eyeris 3 71,99 € (au panier) 89,99 € Renpho Balance Elis Chroma 40,81 € 59,99 € Amazon