Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net.

Materiel.net lance six tours gaming en édition limitée pour le Black Friday 2026. Les prix vont de 1 349,90 € à 3 329,95 €, avec des remises de 200 à 400 € selon la configuration. La sélection mêle GeForce et Radeon, processeurs AMD et Intel, toujours avec un SSD de 1 To. Le Gunslinger, dernier arrivé, rejoint l’opération le 24 novembre.

Deux premières tours sous les 1 600 €

Le Warpzone ouvre la sélection à 1 349,90 € au lieu de 1 579,95 €. Il associe une GeForce RTX 5060 à un Ryzen 7 5700X, avec 16 Go de DDR4 et un SSD NVMe de 1 To.

Le Warpzone utilise une GeForce RTX 5060. Crédit Materiel.net.

Le Blazefire passe à 1 529,95 € au lieu de 1 729,95 €. Il utilise une RTX 5060 Ti de 8 Go et un Ryzen 5 8400F. Il garde 16 Go de mémoire, mais adopte la DDR5. Les deux machines reposent ainsi sur des plateformes différentes. Le nom de la carte graphique ne suffit pas à les départager.

Ryzen X3D et Core Ultra pour monter en gamme

Le Rockett passe à 2 499,90 € au lieu de 2 799,90 €. Il associe une RTX 5070 au Ryzen 5 7500X3D, avec 32 Go de DDR5. C’est la carte graphique du Blaster de notre test, avec un processeur plus à l’aise dans les jeux gourmands en CPU. Ce prix correspond à la version sans licence Windows, la déclinaison avec licence coûte 2 669,95 €.

Le Gunslinger passe à 2 899,90 € au lieu de 3 299,90 €. C’est le seul à adopter un processeur Intel, le Core Ultra 7 270K Plus, avec une Radeon RX 9070 XT de 16 Go. Les Wyvern et Werewolf partagent un Ryzen 7 9800X3D et 32 Go de DDR5. Le premier accueille une Radeon RX 9070 XT pour 3 099,95 € au lieu de 3 359,95 €. Le second adopte une GeForce RTX 5070 Ti à 3 329,95 € au lieu de 3 629,95 €.

Des lots limités et cinq ans de garantie

L’enseigne annonce des séries de 70 à 100 machines selon les références. Les promotions courent jusqu’au 31 décembre inclus dans la limite des stocks, sauf celle du Gunslinger, affichée jusqu’au 19 décembre. La page Black Friday de Materiel.net rassemble les autres offres de l’opération.

Configuration Prix Black Friday Prix barré Économie Warpzone, RTX 5060, Ryzen 7 5700X 1 349,90 € 1 579,95 € 230,05 € Blazefire, RTX 5060 Ti, Ryzen 5 8400F 1 529,95 € 1 729,95 € 200 € Rockett, RTX 5070, Ryzen 5 7500X3D 2 499,90 € 2 799,90 € 300 € Gunslinger, RX 9070 XT, Core Ultra 7 270K Plus 2 899,90 € 3 299,90 € 400 € Wyvern, RX 9070 XT, Ryzen 7 9800X3D 3 099,95 € 3 359,95 € 260 € Werewolf, RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D 3 329,95 € 3 629,95 € 300 €

Ce qu’il faut retenir

Comme pour toutes les tours de la marque, Materiel.net garantit ces PC cinq ans. Cela correspond à deux ans de garantie légale et trois ans de garantie commerciale. Ils partent sous 24 heures lorsqu’ils sont en stock. Les prix cités correspondent aux versions livrées avec Windows 11 en version d’essai, une licence reste donc à prévoir. Hormis le Blazefire, chaque tour existe aussi avec une licence fournie, pour un tarif plus élevé. Le code BLACKPC des 27 et 28 novembre ne se cumule pas avec ces remises. Les PC gamer de Materiel.net en promotion apparaissent en tête du catalogue. Reste à choisir chaque machine selon son écran et ses jeux.