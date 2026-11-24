Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net. Le PC nous a été prêté pour ce test.

Brancher une tour, installer ses jeux et commencer à jouer, c’est tout ce que je demandais au Materiel.net Blaster. Avec sa GeForce RTX 5070, son Ryzen 5 7500F et ses 32 Go de DDR5, ce PC gamer vise le 1440p. Il arrive déjà monté et testé, dans un boîtier compact à façade bois. Je l’ai relié à mon écran 1440p pour jouer à Clair Obscur: Expedition 33, Forza Horizon 5 et Valorant. Le tarif de 2 399,95 € invite toutefois à regarder aussi les concessions. Cette petite tour trouve-t-elle le bon équilibre pour jouer confortablement en cette fin 2026 ?

Notre avis en bref sur le Materiel.net Blaster

Le Blaster m’a franchement convaincu à l’usage. Il prend peu de place, reste discret à l’oreille et offre une expérience de jeu très agréable en 1440p. J’apprécie surtout de recevoir une machine qui fonctionne dès le premier branchement. À 2 399,95 €, j’aurais en revanche voulu davantage que 1 To de SSD. Il faut également prévoir une licence pour le Windows 11 préinstallé en version d’essai. Les 27 et 28 novembre, le code BLACKPC le fera passer à 2 231,95 €. L’ensemble mérite un solide 8,5/10.

Un PC prêt à rejoindre le bureau

L’intérêt d’une tour assemblée se voit dès l’installation. Une fois le carton ouvert, je n’ai eu qu’à relier l’écran et les périphériques avant de lancer mes jeux. Aucun montage à terminer, aucun réglage à faire dans le BIOS. Materiel.net fournit aussi une documentation de démarrage, avec les accessoires et les câbles dans un sachet séparé. L’enseigne garantit la machine cinq ans, soit deux ans de garantie légale et trois ans de garantie commerciale. Pour quelqu’un qui veut changer de machine sans consacrer son week-end à l’assemblage, cette formule a un intérêt réel.

La documentation et les accessoires accompagnent une tour déjà montée.

Il reste une dépense à intégrer au budget. Windows 11 démarre bien sur la machine, mais sa version d’essai demande l’achat d’une licence. Autre détail utile au premier branchement, le câble vidéo doit rejoindre la RTX 5070. Une étiquette à l’arrière indique les bonnes prises. C’est simple, et cela évite une hésitation devant les sorties vidéo de la carte mère.

Un boîtier compact qui envoie du bois

Le Lian Li A3-mATX Dark Wood est l’un des gros points forts de cette configuration. Sa façade à lattes de bois et ses panneaux noirs donnent une tour que j’ai envie de laisser sur le bureau. Le contraste avec mon énorme boîtier be quiet! est assez parlant. Le Blaster paraît beaucoup plus facile à caser, tout en gardant une vraie carte graphique de bureau. Ses côtés ajourés laissent aussi passer l’air. L’ensemble garde une présence sobre sur le bureau.

La façade bois donne au Blaster une allure sobre et facile à intégrer au bureau.

La compacité demande tout de même de réfléchir à l’installation. Il faut garder du dégagement autour des grilles et prévoir la place des câbles à l’arrière. À l’intérieur, la carte graphique et le refroidissement occupent une bonne partie du volume disponible. Pour une future intervention, l’espace sera forcément plus compté que dans une grande tour. Je trouve néanmoins le compromis réussi pour une machine qu’on reçoit assemblée, puisque le gain de place se voit tous les jours.

Une RTX 5070 très agréable en 1440p

J’ai joué en 1440p sur mon écran, et le Blaster m’a laissé une excellente impression. Clair Obscur, Forza Horizon 5 et Valorant couvrent des usages assez différents. Le premier privilégie le spectacle, le deuxième donne envie de rouler avec une image fluide, et le troisième réclame beaucoup de réactivité. Dans les trois cas, j’ai pris plaisir à jouer sur cette configuration. Le Ryzen 5 7500F et la RTX 5070 forment un duo pertinent pour cet usage, épaulé par 32 Go de DDR5-6000.

La MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC équipe notre exemplaire de prêt.

Pour les chiffres, j’applique notre protocole habituel. Tous nos benchs de PC tournent en 1080p, notre définition standard pour comparer les machines entre elles. Forza atteint ainsi 243 images/s sur son benchmark intégré, sans ray tracing. Clair Obscur tourne autour de 100 images/s en qualité Élevée avec DLAA, sans génération d’images. Valorant dépasse largement les 240 images/s au stand de tir, et garde plus de 500 images/s en 4K. En 1440p, la charge grimpe forcément, surtout dans Clair Obscur. Mes parties sont pourtant restées très agréables sur les trois jeux. Pour en profiter, un écran QHD rapide comme l’AOC Q27G4ZR à 240 Hz fait parfaitement l’affaire.

Jeu et scène Définition FPS moyens 1 % low Valorant, stand de tir 1 920 × 1 080 654,0 254,4 Valorant, stand de tir 3 840 × 2 160 503,8 314,1 Forza Horizon 5, Élevé modifié, sans ray tracing 1 920 × 1 080 243 173,9 Clair Obscur, Élevé, DLAA, sans génération d’images 1 920 × 1 080 100,2 79,0

Banc en 1080p, notre définition standard pour tous les PC testés, avec une mesure complémentaire de Valorant en 4K. Mes sessions de jeu se sont déroulées en 1440p. Forza et Clair Obscur affichent les médianes de trois passages, et leur 1 % low porte sur une fenêtre PresentMon de 45 secondes. Sur Forza, les FPS moyens viennent de la course complète. Chaque mesure de Valorant correspond à un passage de 60 secondes. Le 1 % low renseigne les ralentissements parmi les images les plus lentes.

Une base qui dépasse le simple jeu

Le Ryzen 5 7500F dispose de six cœurs et douze threads. Dans Cinebench 2026.1.3, notre exemplaire obtient 3 215 points sur douze threads et 420 points sur un thread. La RTX 5070 atteint 72 596 points au test GPU du même logiciel. Nous avons également fait tourner Blender et des modèles de langage en local. Avec Ollama, Llama 3.1 8B produit 116,56 tokens par seconde dans notre protocole, ce qui ouvre des possibilités d’expérimentation au-delà des jeux.

Le Blaster accueille des composants de bureau dans un volume contenu.

Pour mon usage, le jeu reste son premier argument. Ici, le modèle 8B utilise la quantification Q4_K_M et un contexte de 4 096 tokens. Les 12 Go de mémoire vidéo fixent aussi une limite à la taille des modèles chargés sur le GPU, même s’ils permettent déjà de découvrir ces outils. Je choisirais toutefois une autre configuration pour des besoins professionnels qui réclament beaucoup de mémoire vidéo.

Le silence reste une bonne surprise

À l’oreille, le Blaster est particulièrement agréable. Je n’ai pas cette grosse soufflerie qui vient couvrir le jeu et rappeler constamment la présence de la tour. Le refroidissement liquide Fox Spirit Lightflow GX240 accompagne le processeur, tandis que la RTX garde ses propres ventilateurs. Les grilles du boîtier participent à la circulation de l’air. Dans les passages de Forza mesurés, le GPU culmine à 57 °C. Sur la scène de Clair Obscur, il atteint au maximum 65 °C.

Les ouvertures du boîtier accompagnent le refroidissement des composants.

Ces températures restent sages pour une carte de ce niveau. Je n’ai pas mesuré le bruit au sonomètre, mon avis repose sur mes sessions de jeu dans mon environnement habituel. L’alimentation Fox Spirit de 650 W certifiée 80+ Gold correspond à la recommandation de NVIDIA pour une RTX 5070. Sur le critère qui m’importe en jouant, le confort sonore est au rendez-vous.

Le SSD de 1 To mérite mieux

Le Kingston NV3 de 1 To permet de démarrer avec ses premiers jeux et logiciels. Les 32 Go de DDR5-6000 donnent, eux, une marge que je trouve cohérente sur cette gamme. Avec la flambée de la mémoire, ce n’est pas un détail. Chez Materiel.net, un kit de 32 Go de DDR5-6000 vendu seul démarre à 609,95 € fin novembre. La connectique comprend du Wi-Fi, du Bluetooth et de l’Ethernet 2,5 Gb/s. En façade, les USB et les prises audio restent accessibles. La carte mère ASUS TUF Gaming A620M-Plus WiFi propose deux emplacements M.2, ce qui laisse une piste pour ajouter du stockage.

L'ajout de stockage demande de prévoir une intervention dans cette petite tour.

À plus de 2 300 €, le téraoctet me laisse pourtant sur ma faim. Avec plusieurs gros jeux, on peut rapidement devoir choisir ceux qu’on garde installés. Désinstaller puis télécharger à nouveau fonctionne, mais ce jonglage devient pénible à la longue. J’aurais préféré 2 To dès l’achat pour profiter plus tranquillement de la machine, d’autant qu’un second SSD alourdira la facture. Avec la licence Windows à ajouter, c’est le principal point à anticiper avant de commander.

Conclusion : que vaut le Materiel.net Blaster ?

Le Blaster fait très bien ce que j’attends d’une tour gaming prête à l’emploi. Il m’a offert de belles sessions en 1440p sans la moindre mise au point. Son boîtier compact me plaît beaucoup et son fonctionnement discret renforce cette bonne impression. La configuration offre aussi de quoi essayer le rendu 3D ou l’IA locale. Dans un marché devenu cher, cet ensemble garde de la pertinence quand on cherche aussi le montage et le confort d’une machine assemblée.

Les câbles se regroupent à l'arrière, avec les sorties vidéo de la RTX 5070 en bas.

À 2 399,95 €, je conseille surtout de prévoir le budget complet, SSD et licence compris, avant de se décider. Dans la même gamme, le Rockett en édition limitée associe la même RTX 5070 à un Ryzen 5 7500X3D, plus à l’aise dans les jeux gourmands en processeur, pour 2 499,90 €. Il se contente en revanche de DDR5-5600, d’une alimentation 80+ Bronze et d’un boîtier sans façade bois. Les 27 et 28 novembre, le code BLACKPC fera passer le Blaster à 2 231,95 €. Une comparaison avec les PC gamer proposés par Materiel.net permettra de pondérer puissance, capacité et prix. Notre guide pour acheter un PC gamer fin 2026 développe ces arbitrages. Pour ce Blaster, mon verdict reste 8,5/10.

Test du Materiel.net Blaster 2 399,95 € L'avis de la rédaction Le Materiel.net Blaster combine une excellente expérience de jeu et un boîtier compact très réussi. Son silence à l’usage et sa mise en route immédiate rendent l’ensemble particulièrement agréable. À 2 399,95 €, le SSD de 1 To et la licence Windows à prévoir pèsent toutefois dans le budget. Une bonne tour pour jouer sans passer par le montage, avec une extension de stockage à anticiper. Performances en jeu - 9/10 9/10

Conception et finition - 9/10 9/10

Refroidissement et bruit - 9/10 9/10

Équipement et évolutivité - 7/10 7/10 Globalement 8.5/10 8.5/10 Pour Très bonnes performances en jeu

Boîtier compact et élégant

Fonctionnement discret à l'usage

Tour déjà montée et testée

32 Go de mémoire Contre SSD de 1 To limité

Licence Windows à ajouter