Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net.

Changer d’écran reste l’une des mises à niveau les plus visibles pour un PC qui tient encore la route. Materiel.net affiche l’AOC Q27G4ZR à 149,95 €, au lieu de 179,95 €, soit 30 € de moins. Ce moniteur de 27 pouces associe une dalle Fast IPS en 2 560 × 1 440 et une fréquence native de 240 Hz. Pour un écran QHD aussi rapide, ce tarif est très agressif. La promotion court jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, dans la limite des stocks.

Du QHD et une dalle Fast IPS à 240 Hz

Le Q27G4ZR vise les joueurs qui veulent une image détaillée et une fréquence élevée. Sa définition QHD se prête bien à un écran de 27 pouces sur un bureau classique. Les 240 Hz natifs offrent de la marge dans les jeux compétitifs, et AOC annonce un mode overclocké jusqu’à 260 Hz. Dans notre test du Materiel.net Blaster, la RTX 5070 dépasse largement les 240 images/s dans Valorant. Un écran de ce type permet justement d’en profiter.

Le Q27G4ZR dispose d'un pied réglable en hauteur. Crédit AOC.

La fiche d’AOC France annonce un temps de réponse de 1 ms GtG et une certification DisplayHDR 400. Le moniteur prend en charge l’Adaptive-Sync et porte la mention G-SYNC Compatible. Les 260 Hz passent par le DisplayPort, tandis que les deux entrées HDMI 2.0 plafonnent à 144 Hz. Pour profiter de toute la fréquence, reliez donc votre PC en DisplayPort.

Un pied réglable pour trouver sa position

Le pied se règle en hauteur sur 130 mm, avec inclinaison, rotation et pivot. Cette souplesse permet d’ajuster l’écran à la position du siège et au recul disponible. Elle évite aussi d’ajouter tout de suite un bras pour corriger sa hauteur. Une fixation VESA 100 × 100 reste disponible si vous préférez un support séparé. AOC intègre aussi deux haut-parleurs de 2 W, utiles en dépannage.

Avant de commander, vérifiez les sorties de votre carte graphique et ses performances en QHD. Un écran 240 Hz ne force pas un jeu gourmand à produire 240 images par seconde. Il garde son intérêt grâce à la fréquence variable, qui lisse l’affichage selon les titres et leurs réglages. Notre guide d’achat d’un PC gamer fin 2026 explique comment associer l’écran et la configuration.

Ce qu’il faut retenir de l’offre

À 149,95 €, l’AOC Q27G4ZR réunit QHD, Fast IPS, 240 Hz natifs et pied complet. La fiche Materiel.net présente 179,95 € comme le prix le plus bas pratiqué sur les trente jours précédents. L’offre représente donc 30 € de moins que cette référence, jusqu’au 31 décembre inclus. Pour moderniser un poste existant sans changer de tour, c’est une mise à niveau très rentable.