Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net.

Un nouveau PC gamer représente vite plusieurs mois d’économies. Avec la hausse du prix de certains composants, attendre paraît tentant. Acheter dès maintenant peut aussi éviter de passer encore un hiver avec des jeux qui tournent mal. À l’approche du Black Friday 2026, le choix dépend surtout de votre machine actuelle et du résultat attendu. Voici une méthode pour définir une configuration utile, comparer son coût complet et décider du bon moment pour acheter.

Comprendre ce qui augmente vraiment

Le marché de la mémoire reste sous pression. Dans son analyse du 11 novembre 2026, TrendForce prévoit une hausse trimestrielle de 13 à 18 % des prix contractuels de la DRAM pour PC. Pour les SSD destinés aux PC clients, la progression attendue reste inférieure à 5 %. Ces prévisions concernent les achats industriels, mais la boutique suit déjà. Chez Materiel.net, un kit de 32 Go de DDR5-6000 vendu seul démarre à 609,95 € fin novembre. La demande des serveurs d’IA pousse en effet les fabricants à réserver leurs capacités aux centres de données.

Cette situation invite à comparer des références précises. Une configuration peut rester au même prix tout en perdant de la mémoire ou du stockage. Relevez donc le processeur, la carte graphique, la RAM et le SSD avant de regarder la remise affichée. Vérifiez aussi l’alimentation, la carte mère et la présence d’une licence Windows. Vous pourrez alors comparer deux paniers équivalents. La perspective d’une nouvelle année ne suffit pas à garantir un meilleur prix sur l’ensemble du PC.

Partir de son écran et de trois jeux

Commencez par écrire la définition de votre écran et sa fréquence, puis ajoutez trois jeux que vous lancez vraiment, avec le niveau de qualité souhaité. Jouer à Valorant sur un écran rapide pose d’autres exigences que parcourir Clair Obscur en privilégiant les détails. Une grande diagonale n’indique d’ailleurs pas, à elle seule, le travail demandé au GPU. Un écran de 32 pouces en 1440p et un modèle de même taille en 4K affichent des nombres de pixels différents. La définition permet de dimensionner plus justement la carte graphique.

Choisissez ensuite une cible de fluidité pour chaque jeu. Un écran 240 Hz peut afficher jusqu’à 240 rafraîchissements par seconde, mais tous les jeux n’atteindront pas ce rythme. Chercher 240 images/s sur un titre compétitif et viser environ 100 sur une aventure gourmande peut former un compromis cohérent. Regardez les réglages employés dans les tests avant de comparer les scores. Le DLSS, la génération d’images et le ray tracing changent les conditions de mesure. Les ralentissements, résumés notamment par le 1 % low, comptent aussi pour le confort.

Répartir le budget selon ce qui vous manque

Pour une configuration orientée 1440p, la carte graphique mérite une part importante du budget. Le processeur doit néanmoins suivre, surtout dans les jeux compétitifs où l’on recherche un débit d’images élevé. Privilégiez un ensemble dont les performances correspondent à vos trois jeux de référence. Réserver une grosse somme à un processeur très haut de gamme peut laisser trop peu pour le GPU ou le stockage. À l’inverse, certaines simulations sollicitent beaucoup le CPU. Les tests de vos jeux habituels aident à choisir le compromis adapté.

Le choix d'une tour se juge sur l'équilibre de l'ensemble des composants.

Pensez aussi aux éléments qu’on remarque après quelques jours. Pour une nouvelle tour de cette gamme, 32 Go de RAM constituent une base confortable. Le stockage dépend de vos habitudes, et 2 To méritent une place dans le comparatif si vous gardez plusieurs gros jeux. Un boîtier facile à poser, un refroidissement discret et des ports accessibles comptent tous les jours. Notez également ce que vous possédez déjà, car réutiliser un écran, un clavier ou un SSD compatible peut rendre le budget plus souple.

Calculer le coût complet d’une tour montée

Pour comparer une tour assemblée à un montage personnel, recopiez ses composants dans un panier équivalent. Ajoutez le refroidissement, l’alimentation et le boîtier, avec les mêmes fonctions réseau. Comptez les éventuels frais de livraison et le coût du montage si vous le confiez à quelqu’un, puis vérifiez les garanties et les modalités d’assistance. Une personne qui sait diagnostiquer une panne peut faire un autre choix qu’un acheteur qui veut un interlocuteur pour la machine complète. Le temps disponible fait aussi partie de la décision.

Sur une tour montée, les consignes de premier démarrage facilitent l'installation.

Le PC Materiel.net Blaster illustre les lignes à vérifier. Fin novembre, l’enseigne l’affiche à 2 399,95 € avec une RTX 5070 OC, un Ryzen 5 7500F, 32 Go de DDR5 et un SSD de 1 To. Le montage et les tests sont inclus. Windows 11 arrive préinstallé en version d’essai, ce qui demande de prévoir une licence. Pour mon usage, le stockage représente la première extension à anticiper. Les 27 et 28 novembre, le code BLACKPC le fera passer à 2 231,95 €. Vous pouvez comparer cet exemple aux configurations gaming de Materiel.net en relevant les mêmes postes.

Préparer une évolution qui reste accessible

Avant d’acheter une tour, demandez combien d’emplacements de mémoire et de SSD restent disponibles. Consultez la fiche de la carte mère, puis vérifiez l’occupation réelle dans la configuration vendue. Sur le Blaster, ASUS indique deux emplacements M.2 pour la TUF Gaming A620M-Plus WiFi. Cela donne une piste pour ajouter du stockage. L’accès au connecteur et la place d’un éventuel dissipateur doivent aussi entrer dans le choix du SSD. Un boîtier compact demande davantage d’attention lors de cette intervention.

Pour remplacer un jour la carte graphique, relevez la longueur disponible et les caractéristiques de l’alimentation. Une compatibilité physique et électrique compte davantage qu’une simple promesse d’évolutivité. Avec le processeur, vérifiez la liste de compatibilité de la carte mère et la version de BIOS nécessaire. Sur un PC que vous possédez déjà, cette vérification peut révéler une mise à niveau suffisante. Un SSD plus grand, davantage de RAM ou une nouvelle carte graphique peuvent prolonger son usage. Il faut d’abord identifier ce qui limite réellement vos jeux.

Comparer les offres avec une fiche simple

Avant les promotions, fixez votre budget maximal et gardez une copie de deux ou trois configurations complètes. Relevez leur prix, leurs composants et leurs conditions de vente à la même date. À l’ouverture d’une offre, comparez ce qui a changé et vérifiez le prix final dans le panier. Un code peut concerner une sélection précise ou demander un montant minimum. Regardez aussi les frais de livraison et le délai annoncé, pour que la remise reste intéressante au regard de votre besoin de départ.

Les ports et l'ergonomie du boîtier méritent aussi une place dans votre comparaison.

Gardez cette petite grille pour départager les offres. Elle oblige à regarder le coût après les ajouts nécessaires. Une tour moins chère au départ peut demander rapidement un SSD et une licence. Une autre peut déjà inclure ce dont vous avez besoin pour plusieurs années. La différence se juge au regard de votre usage. Le bon choix reste celui que vous aurez plaisir à utiliser après la fin de la promotion.

Point à comparer Ce qu’il faut relever Jeux et écran Définition, fréquence et fluidité visée Processeur et GPU Références exactes, mémoire vidéo, résultats dans vos jeux RAM et stockage Capacité, occupation des emplacements, extension prévue Services Montage, garantie, assistance et livraison Windows Licence incluse ou achat à prévoir Total Prix du panier avec les ajouts nécessaires

Acheter maintenant ou attendre 2027 ?

Les signaux du marché ne plaident pas pour l’attente. Dans ses perspectives pour 2027, TrendForce anticipe une DRAM toujours tendue, avec de nouvelles usines dont les gros volumes ne sont pas attendus avant 2028. Une tour livrée avec 32 Go de DDR5 a donc peu de chances de coûter moins cher l’an prochain. Le stockage suit une autre pente, puisque le cabinet prévoit une baisse des prix de la mémoire flash au fil de 2027. Notre actu sur le prix de la DDR5 détaille ces prévisions.

Si votre PC peine déjà dans vos jeux et qu’une configuration tient dans votre budget complet, achetez fin 2026. Privilégiez alors la RAM, quitte à ajouter un SSD plus grand l’an prochain. Si votre machine reste agréable, rien ne presse. Un SSD ou un écran plus rapide peut prolonger son usage en attendant. Dans les deux cas, fixez les conditions qui déclencheront l’achat. Un budget et trois jeux précis donnent une décision plus concrète qu’une date sur le calendrier.

Le Blaster m’a rappelé combien une tour montée peut être plaisante quand il suffit de brancher et de jouer. Il montre aussi qu’à ce tarif, je regarde de près la capacité du SSD et la licence Windows. Faites cette vérification sur chaque machine retenue, puis décidez avec le montant total sous les yeux. Retrouvez nos mesures et notre avis dans le test du Materiel.net Blaster.