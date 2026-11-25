Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net.

Les promotions du Black Friday arrivent dans un marché où la mémoire coûte toujours cher. Chez Materiel.net, un kit de 32 Go de DDR5-6000 vendu seul démarre à 609,95 € fin novembre. Pour les joueurs, la question dépasse pourtant ce seul achat. Elle touche aussi la quantité de RAM intégrée aux tours et la mise à niveau des PC existants. Les dernières analyses de TrendForce expliquent pourquoi la pression ne retombe pas.

Les serveurs occupent une place croissante

Dans son analyse du 11 novembre, TrendForce prévoit une hausse de 13 à 18 % des prix contractuels de la DRAM pour PC au quatrième trimestre. La progression ralentit par rapport au trimestre précédent, mais elle reste nette. Le cabinet indique aussi que les fournisseurs envisagent de réduire l’offre destinée aux PC en 2027. Côté fabricants d’ordinateurs, les stocks de machines finies s’accumulent et les ventes ralentissent. Certains revoient déjà leurs achats de mémoire pour 2027, quitte à choisir des puces moins performantes.

La quantité de mémoire fait partie des postes à comparer dans une configuration gaming. Photo Le Café du Geek.

Cette tension s’inscrit dans une évolution plus longue. Dans ses perspectives pour 2027, TrendForce explique que les serveurs d’IA et la mémoire HBM mobilisent les capacités industrielles. Les nouvelles usines montent en charge lentement, et leurs gros volumes ne sont pas attendus avant 2028. Le cabinet anticipe donc une DRAM encore contrainte l’an prochain. La mémoire flash des SSD suit une autre pente, avec une baisse de ses prix contractuels prévue au fil de 2027.

Ce que cela change pour un PC gamer

Ces prévisions portent sur les échanges entre professionnels, mais la boutique suit la même tendance. Pour une mise à niveau, la première question porte sur la plateforme. Un PC sous DDR4 ne peut pas accueillir de DDR5 sans changer de carte mère et de processeur. Sur une machine récente, vérifiez le nombre d’emplacements libres avant d’acheter. Un kit de deux barrettes identiques reste la solution la plus sûre pour garder le double canal et la fréquence annoncée.

Pour un achat complet, la RAM intégrée pèse lourd dans la valeur d’une tour. Dans notre test du Materiel.net Blaster, les 32 Go de DDR5-6000 constituent une base confortable, tandis que le SSD de 1 To paraît juste. Au prix actuel des kits, une tour livrée avec 32 Go évite une dépense lourde. TrendForce s’attend aussi à des capacités de stockage revues à la baisse sur certains appareils. À prix égal, comparez donc la RAM et le SSD annoncés. Les configurations gaming de Materiel.net et son large choix de mémoire DDR5 permettent de comparer les deux options.

Ce qu’il faut retenir

Selon TrendForce, la mémoire vive devrait rester chère en 2027, alors que le stockage se détendra plus tôt. Pour un joueur, mieux vaut donc ne pas sacrifier la RAM et garder la possibilité d’ajouter un SSD plus tard. Une remise sur une tour complète mérite aussi une vérification du contenu du panier et de Windows. Notre guide pour acheter un PC gamer fin 2026 détaille cette méthode. Reste à voir si les stocks des enseignes amortiront la hausse pendant les fêtes.