Black Friday Materiel.net, -7 % sur les PC montés les 27 et 28 novembre

Article réalisé dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Materiel.net.

Materiel.net annonce une remise de 7 % sur ses PC de marque Materiel.net le vendredi 27 et le samedi 28 novembre 2026. Avec le code BLACKPC, le PC gamer Blaster de notre test passe ainsi de 2 399,95 € à 2 231,95 €. L’offre vise les tours déjà montées et les configurations sur mesure avec montage, en stock uniquement. La remise est plafonnée à 280 € TTC.

Le Blaster à 2 231,95 € avec BLACKPC

Le Blaster associe une RTX 5070 à un Ryzen 5 7500F, avec 32 Go de DDR5-6000 et un SSD de 1 To. Notre test du Materiel.net Blaster lui a valu 8,5/10. Nous avons apprécié son confort en 1440p, son boîtier compact à façade bois et sa discrétion. Avec BLACKPC, la remise atteint 168 € sur ce modèle, en stock au moment où nous écrivons. Le SSD de 1 To reste juste, et la licence Windows est à prévoir en plus.

Le Blaster de notre test passe à 2 231,95 € avec le code BLACKPC, tant qu'il reste en stock.

Le code ne se cumule pas avec les autres offres. Les six PC en édition limitée, déjà remisés, ne profitent donc pas de cette réduction supplémentaire. Le Blaster, vendu à son prix habituel, en profite pleinement. La remise apparaît dans le panier une fois le code saisi, avant les éventuels frais de livraison.

Condition Détail annoncé Code BLACKPC Remise 7 % Dates Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2026 Produits PC Materiel.net montés ou sur mesure avec montage Disponibilité Produits en stock uniquement Plafond 280 € TTC de réduction Cumul Offre non cumulable Exemple Blaster à 2 231,95 € au lieu de 2 399,95 €

Une remise plafonnée à 280 €

Le plafond ne joue que sur les configurations les plus chères. Jusqu’à 4 000 €, les 7 % s’appliquent en entier. Au-delà, la remise reste bloquée à 280 €. Sur une tour pensée pour le 1440p comme le Blaster, le code donne donc toute sa mesure. La sélection de PC gamer QHD permet de comparer d’autres configurations selon le budget.

Ce qu’il faut retenir

BLACKPC vaut surtout pour les tours Materiel.net vendues à leur prix habituel, comme le Blaster. Le code fonctionne deux jours, les 27 et 28 novembre, sur les machines en stock. Pensez à ajouter une licence Windows si le PC arrive avec une version d’essai. Materiel.net garantit ses PC cinq ans et les expédie sous 24 heures lorsqu’ils sont en stock.