ASUS mène son Black Friday jusqu’au 1er décembre sur sa boutique en ligne. Le Zenbook A16 y passe à 999,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit 500 € de moins. Le Zenbook 14 descend, lui, à 599,99 € chez Boulanger avec un code promo. J’ai testé ces deux ultraportables sous Snapdragon cette année. Voici ce que valent ces offres, et ce qu’il faut vérifier avant de commander.

Le Zenbook A16 à 999,99 €, dans une version plus sage que celle testée

Le modèle en promotion embarque un Snapdragon X (X1-26-100), 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce n’est pas la configuration de mon test, qui associait un Snapdragon X2 Elite Extreme à 48 Go de RAM pour 1 999,99 €. Il faut donc s’attendre à moins de puissance et de mémoire. Pour la bureautique, le web et la vidéo, 16 Go restent toutefois confortables sous Windows.

Le Zenbook A16 lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

Le châssis, lui, ne change pas. On garde un grand 16 pouces très léger pour sa taille, silencieux, avec une autonomie qui tient une grosse journée. Dans mon test du Zenbook A16, je lui avais mis 9/10, et seul son prix me retenait. À 999,99 €, il devient bien plus facile à conseiller, à condition d’accepter une puce moins musclée.

Le Zenbook 14 dès 599,99 €, mais visez la version 16 Go

Chez Boulanger, le Zenbook 14 en 8 Go et 256 Go passe à 649,99 € au lieu de 899,99 €. Le code SNAP50 retire encore 50 €, ce qui le fait tomber à 599,99 €, et Microsoft 365 est offert. La Fnac et Darty proposent la version 16 Go avec écran OLED à 749,99 € au lieu de 999,99 €.

Le Zenbook 14 lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

Mon conseil reste celui de mon test du Zenbook 14 : évitez les 8 Go si vous le pouvez. Sous Windows, quelques onglets, une visio et un document partagé suffisent à saturer la mémoire. La version 16 Go de la Fnac et de Darty est donc la plus équilibrée. Le reste m’avait séduit, avec 1,1 kg sur la balance et une autonomie impressionnante. Je lui avais donné 8/10.

Les autres offres ASUS

Côté jeu, le TUF Gaming 16 (2026) associe un Ryzen 7 260, une RTX 5050 et 16 Go de RAM. Il passe à 1 199,99 € sur la boutique ASUS, contre 1 699,99 € en prix barré. La baisse réelle reste de 250 € par rapport à son prix le plus bas des trente derniers jours. ASUS annonce enfin jusqu’à 50 % de remise sur une cinquantaine de PC portables.

Ce qu’il faut retenir

Les offres des revendeurs courent jusqu’au 30 novembre, celles de la boutique ASUS jusqu’au 1er décembre. Le Zenbook A16 à 999,99 € signe la plus forte baisse de la sélection. Pour le Zenbook 14, la version 16 Go vaut l’écart de prix. Vérifiez enfin si le chargeur est fourni, la mention varie d’une fiche à l’autre.

Modèle Configuration Prix Black Friday Prix barré Où Zenbook A16 Snapdragon X, 16 Go, 512 Go 999,99 € 1 499,99 € Boutique ASUS Zenbook 14 Snapdragon X, OLED, 8 Go, 256 Go 599,99 € avec SNAP50 899,99 € Boulanger Zenbook 14 Snapdragon X, OLED, 16 Go, 256 Go 749,99 € 999,99 € Fnac, Darty TUF Gaming 16 (2026) Ryzen 7 260, RTX 5050, 16 Go 1 199,99 € 1 699,99 € Boutique ASUS