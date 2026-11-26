Black Friday reMarkable : la Paper Pro Move à 449 €, au niveau de la Paper Pure

reMarkable baisse de 100 € ses packs Paper Pro et Paper Pro Move jusqu’au 1er décembre à 9 h. Sa tablette papier compacte, la Paper Pro Move, démarre ainsi à 449 € au lieu de 549 €, avec son stylet et une housse. La Paper Pure, que j’ai testée ce mois-ci, reste à 399 €. L’écart entre les deux n’a jamais été aussi faible.

Les packs Paper Pro Move et Paper Pro à -100 €

Le pack le moins cher associe la Paper Pro Move, le Marker et une housse Book Folio en fibre tissée, pour 449 €. Avec le Marker Plus et une housse en cuir, il passe à 529 € au lieu de 629 €. Côté Paper Pro, le pack d’entrée descend à 679 € au lieu de 779 €. reMarkable propose enfin un Super Pack avec les deux tablettes, deux Marker Plus et deux housses en cuir. Il coûte 1 178 €, soit 300 € d’économie.

Un détail compte : la remise ne vaut que dans un pack avec une housse éligible. Seule, la Paper Pro Move reste à 479 € avec son Marker. La housse grise en polymère tissé ne donne pas droit à la remise non plus. Les fiches produits n’affichent pas toujours le prix final, qui apparaît au moment de configurer le pack.

Paper Pro Move ou Paper Pure, le match se resserre

La Paper Pure lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

Dans mon test de la Paper Pure, je lui avais mis 9/10. L’écriture est excellente, le format suit facilement dans le sac et l’interface répond très bien. Elle mise sur un écran monochrome de 10,3 pouces, confortable pour annoter des PDF. Elle coûte 399 € avec le Marker, et 549 € avec le Marker Plus et la housse en cuir.

La Paper Pro Move joue une autre carte, avec un écran couleur plus compact, pensé pour la prise de notes en déplacement. Pendant le Black Friday, son pack avec Marker Plus et housse en cuir coûte même 20 € de moins que celui de la Paper Pure. Pour lire et annoter de longs documents, la Pure reste plus confortable. Pour griffonner partout, et en couleur, la Move devient très tentante.

Ce qu’il faut retenir

Les offres courent jusqu’au 1er décembre à 9 h sur le site de reMarkable, avec la livraison gratuite. La Paper Pure n’est pas concernée. Reste à voir si elle aura droit à sa propre promotion d’ici Noël.

Offre Contenu Prix Black Friday Prix habituel Pack Paper Pro Move Marker, Book Folio fibre tissée 449 € 549 € Pack Paper Pro Move cuir Marker Plus, Book Folio cuir 529 € 629 € Pack Paper Pro Marker, Book Folio fibre tissée 679 € 779 € Pack Paper Pro cuir Marker Plus, Book Folio cuir 749 € 849 € Super Pack Paper Pro et Paper Pro Move, 2 Marker Plus, 2 Book Folio cuir 1 178 € 1 478 € Paper Pure (hors promotion) Marker 399 € 399 €