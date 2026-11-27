Black Friday xTool : ventes flash, remises par paliers et cadeaux sur les machines de personnalisation

Une graveuse laser pour personnaliser vos cadeaux, ou une machine plus costaud pour votre petite activité ? xTool sort le grand jeu pour le Black Friday, avec des offres jusqu’au 4 décembre. Pas besoin de taper de code : les remises s’appliquent automatiquement au moment du paiement. xTool promet aussi une protection de prix de 60 jours, si le prix baisse après votre achat.

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À la rédaction, on teste en ce moment l’O1 Omni Printer, l’imprimante UV de la marque, qui passe à 2 179 € au lieu de 2 399 €. D’autres machines xTool sont aussi en test chez nous, et nos guides arrivent dans les prochaines semaines.

Les offres xTool en un coup d’œil

Les prix de ce tableau valent pour une machine achetée seule. La remise par paliers, qui dépend du total du panier, y est déjà comprise.

Machine Prix conseillé Prix Black Friday Prix flash Cadeaux Dates F1 Ultra 2 519 € 2 299 € 1 999 € 100 € Flash le 27 et le 30/11, offre jusqu’au 4/12 P3 6 599 € 5 819 € 5 499 € 200 € Flash le 27 et le 30/11, offre jusqu’au 4/12 MetalFab 800 W 13 490,81 € 11 090,81 € 10 118,11 € Non précisé Flash le 27/11 seulement (stock limité), offre jusqu’au 4/12 F2 Ultra UV 4 299 € 3 339 € Pas de flash 200 € Du 23/11 au 4/12 Apparel Printer Plus 5 499 € 4 519 € 4 124,25 € 320 € Flash le 27 et le 30/11 (stock limité), offre du 23/11 au 4/12 M2 (kit Color Print & Cut 10 W) 649 € 579 € Pas de flash 20 € de matériaux Jusqu’au 4/12 O1 Omni Printer 2 399 € 2 179 € Pas de flash 60 € Jusqu’au 4/12

Les ventes flash du 27 et du 30 novembre

Attention, ces prix flash ne s’affichent que sur la page Black Friday de xTool, pas sur les fiches des produits. Nos boutons vous y mènent directement.

xTool F1 Ultra : 1 999 € deux jours seulement

Le F1 Ultra réunit un laser fibre de 20 W et un laser diode de 20 W dans une machine compacte. Le premier grave le métal en profondeur, le second s’occupe du bois, du cuir ou de l’acrylique. Il grave jusqu’à 10 000 mm/s et peut produire en série avec un convoyeur.

Le 27 et le 30 novembre seulement, il tombe à 1 999 € au lieu de 2 519 €. Le reste de l’opération, il est à 2 299 €. Ces deux jours-là, la version avec convoyeur passe à 2 389 € et le kit de luxe à 3 399 €. xTool ajoute 100 € de cadeaux, dont des consommables.

xTool P3 : le laser CO2 de 80 W à 5 499 €

La P3 vise les créateurs qui produisent. Son laser CO2 de 80 W découpe 20 mm de bois ou 25 mm d’acrylique en une passe. La mise au point se fait toute seule, et deux caméras montrent le projet en direct.

Lors des ventes flash, elle passe à 5 499 € au lieu de 6 599 €. Le kit complet descend à 7 999 € au lieu de 10 199 €. En dehors de ces deux jours, comptez 5 819 €. Elle est livrée avec 200 € de cadeaux, dont une formation en ligne.

Pour les ateliers qui travaillent le métal, le MetalFab, qui soude au laser et découpe en CNC, perd 25 % le 27 novembre seulement, dans la limite des stocks : 10 118,11 € au lieu de 13 490,81 € en 800 W, et 12 251,11 € au lieu de 16 334,81 € en 1 200 W.

Les remises renforcées jusqu’au 4 décembre

xTool F2 Ultra UV : 500 € de remise en plus

Le F2 Ultra UV grave l’intérieur du verre et du cristal, de quoi glisser une photo en 3D dans un bloc. Sa précision descend au micron, sur une zone de 70 × 70 mm en profondeur. Il grave aussi en surface, sur 200 × 200 mm.

Du 23 novembre au 4 décembre, xTool retire 500 € de plus à son prix Black Friday : il tombe à 3 339 € au lieu de 4 299 €. La machine est livrée avec 200 € de cadeaux.

xTool Apparel Printer Plus : l’atelier textile clé en main

L’Apparel Printer Plus imprime vos visuels sur des t-shirts et des sweats, en DTF. Impression, poudrage et cuisson s’enchaînent automatiquement, avec deux têtes Epson. Elle vise surtout les petites boutiques de textile personnalisé.

Avec 200 € de remise en plus jusqu’au 4 décembre, elle passe à 4 519 € au lieu de 5 499 €. Le 27 et le 30 novembre, elle descend même à 4 124,25 € sur la page Black Friday, dans la limite des stocks. C’est aussi la machine la mieux dotée en cadeaux : 320 €, dont une formation en ligne.

Pour débuter

xTool M2 : imprimer et découper le bois en couleur

Le M2 combine une imprimante couleur et un laser diode. Il imprime un visuel sur du bois ou du carton, puis le découpe au contour. Nous l’avions testé cet été.

Le kit Color Print & Cut 10 W passe à 579 € au lieu de 649 €. Selon les versions, la remise monte jusqu’à 220 €, avec 20 € de matériaux offerts en plus.

Les autres bons plans à ne pas rater

Au-delà de ces machines, une remise par paliers s’applique sur tout le panier, sans code. Elle vaut pour les machines (sauf les nouvelles X1 et C1), les accessoires, les matériaux et les contrats xToolCare. Plus le panier est gros, plus elle grimpe :

Montant du panier Remise Dès 599 € 70 € Dès 999 € 120 € Dès 1 699 € 220 € Dès 3 699 € 460 € Dès 5 499 € 780 € Dès 8 799 € 1 500 € Dès 11 999 € 2 400 €

Les prix de cet article valent pour une machine achetée seule, palier compris. Si vous ajoutez des accessoires ou une deuxième machine, votre panier peut passer au palier suivant. Du 27 au 30 novembre, une sélection de matériaux perd jusqu’à 30 %. Les contrats xToolCare et les machines reconditionnées affichent aussi -20 %.

Les 500 premières commandes de machines reçoivent six mois d’abonnement Atomm Pro. Et le 27 comme le 30 novembre, un client gagne le remboursement de sa commande.

Laquelle choisir ?

Pour graver le métal, le F1 Ultra à 1 999 € est l’affaire des ventes flash. Pour produire en série, la P3 fait le travail d’un petit atelier. Pour débuter sans se ruiner, le M2 reste la porte d’entrée la plus douce. Petit bémol tout de même : les prix flash ne valent que le 27 et le 30 novembre. Il faudra être au rendez-vous.