Test – xTool M2 : la machine créative ultime pour les passionnés de DIY ?

xTool s’est imposé ces dernières années comme l’un des fabricants de référence dans l’univers de la gravure et de la découpe laser. Avec la xTool M2, la marque va encore plus loin en proposant une machine capable de graver, découper et même d’imprimer en couleur grâce à son module Print Then Cut. De plus, déclinée en trois configurations allant de 649€ à 1039€, elle s’adresse aussi bien aux créateurs débutants qu’aux utilisateurs souhaitant développer une véritable activité de personnalisation.

Pour ce test, j’ai utilisé le kit Deluxe, la version la plus complète de la gamme. Elle comprend la xTool M2, ( ici avec le module laser 10W) le module d’impression couleur CMYK ainsi que le système rotatif RA3 Lite, qui permet de personnaliser facilement des objets cylindriques comme des gourdes, des mugs ou des verres.

Après plusieurs semaines de tests sur différents matériaux et de nombreux projets créatifs, il est temps de découvrir si la xTool M2 mérite sa réputation et si elle constitue un bon investissement pour les passionnés de DIY comme pour les petits professionnels.

Fiche technique

Caractéristique Valeur Technologie Graveur et découpe laser à diode Puissance laser 10 W ou 20 W Module infrarouge 3 W (option) Module impression Jet d’encre CMJN Surface de travail 426 × 320 mm Vitesse maximale 600 mm/s Double caméra Oui Mise au point automatique Oui Connexion USB / Wi-Fi Logiciel xTool Studio Compatibilité Windows / macOS Sécurité Machine fermée Classe 1

Unboxing de la xTool M2

Dès la livraison, le poids du carton rassure : il reflète la robustesse de la machine et le soin apporté à son emballage.

À l’ouverture, tout est parfaitement protégé dans une mousse de calage. Dans cette version Kit Deluxe, on retrouve la xTool M2, le module d’impression couleur, le module laser Diode 10 W, le système rotatif RA3 Lite, les câbles, l’alimentation, le tuyau d’extraction des fumées. De plus, quelques échantillons de matériaux pour réaliser les premiers essais me sont proposés.

Bonne surprise, la machine arrive quasiment entièrement assemblée. Aussi, quelques branchements suffisent avant de passer à la configuration.

Dès le premier regard, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Le châssis métallique est robuste, les finitions sont soignées et le capot teinté apporte une touche premium tout en renforçant la sécurité. Une première impression très positive avant même la mise en route.

Installation de la xTool M2

Screenshot

L’installation de la xTool M2 est particulièrement simple et ne demande que quelques minutes. Une fois la machine déballée, il suffit de suivre les consignes vidéos que nous avons grâce à un QR code. Ainsi, il faut retirer les différents éléments de protection, de raccorder l’alimentation, le tuyau d’extraction des fumées et d’installer le module que l’on souhaite utiliser. Rapidement, le logiciel xTool Studio détecte la machine et guide l’utilisateur pas à pas pour effectuer les premières opérations, y compris les éventuelles mises à jour du firmware.

Lors de la première mise en route, plusieurs messages d’avertissement s’affichent concernant les risques d’incendie liés à l’utilisation d’un laser. En effet, ils rappellent qu’il ne faut jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance et qu’il est recommandé de disposer d’un moyen d’extinction adapté à proximité. Ces rappels sont importants et témoignent du sérieux de xTool en matière de sécurité.

En revanche, lorsqu’on découvre la machine pour la première fois, ces alertes peuvent être assez impressionnantes. Certaines évoquent notamment les risques associés aux lasers de classe 4, ce qui peut semer le doute et faire hésiter avant de poursuivre l’installation. Pourtant, la xTool M2 est bien une machine laser de classe 1 lorsqu’elle est utilisée conformément aux recommandations du fabricant, grâce à son enceinte entièrement fermée et à ses différents dispositifs de sécurité. Les avertissements concernent donc les risques liés à la technologie laser de manière générale et visent avant tout à sensibiliser l’utilisateur aux bonnes pratiques.

De ce fait, il faut positionner la xTool M2 dans un endroit où l’on peut mettre le tuyau d’évacuation de fumée qui sort dehors.

Une fois cette étape passée, l’installation se déroule sans difficulté. En quelques minutes seulement, la machine est prête à réaliser ses premiers essais, ce qui permet même à un utilisateur débutant de prendre rapidement ses marques.

Une double caméra bluffante

C’est probablement la fonctionnalité qui change réellement l’expérience.

En effet, la xTool M2 possède :

une caméra grand angle qui photographie toute la zone de travail ;

une caméra macro destinée aux positionnements précis.

Résultat :

plus besoin d’aligner manuellement son matériau ;

il suffit de déposer une pièce de cuir, de bois ou d’acrylique dans la machine ;

l’image apparaît directement dans le logiciel ;

on place simplement son dessin à l’endroit souhaité.

Au final, cette technologie est particulièrement appréciable lorsqu’il s’agit de personnaliser un objet déjà existant, comme un porte-clés en cuir, un sous-verre, une planche en bois ou encore une pièce de forme irrégulière. Le cadrage est rapide, précis et évite de nombreuses erreurs de placement.

Après plusieurs projets, il devient difficile d’imaginer revenir à une machine dépourvue de caméra. Ce système apporte un réel confort d’utilisation, fait gagner un temps précieux et réduit considérablement le risque de gâcher un matériau à cause d’un mauvais alignement. Pour moi, il s’agit clairement de l’une des fonctionnalités les plus utiles de la xTool M2.

La gravure avec la xTool M2

La gravure est clairement l’un des points forts de la xTool M2. Dès les premiers essais, le laser impressionne par sa précision : les contours sont nets, les détails bien restitués et les petits textes restent parfaitement lisibles.

J’ai testé la machine sur différents matériaux comme le bois ( tilleul), le cuir végétal, le liège et l’inox. Aussi, une fois les bons réglages trouvés et quelques tatonnements, les gravures sont propres, avec peu de traces de brûlure et un rendu très qualitatif.

La machine reproduit fidèlement dessins, logos et textes, tout en offrant une bonne gestion des dégradés pour les gravures photo sur bois. Enfin, la vitesse est bien équilibrée : suffisamment rapide tout en conservant une excellente qualité.

Au final, la xTool M2 offre une qualité de gravure précise et professionnelle, aussi bien pour des créations personnelles que pour des objets destinés à la vente.

Gravure sur objets cylindriques avec le RA3 Lite

Le RA3 Lite, fourni dans le kit Deluxe, permet de graver des objets cylindriques tels que des gourdes, des mugs, des verres ou encore des bouteilles. Son installation est relativement simple. En effet, il suffit de remplacer le plateau par le module rotatif. Ensuite, on le connecte à la machine et on active le mode rotatif dans xTool Studio.

La mise en œuvre demande toutefois un peu plus de temps que pour une gravure classique. Il est nécessaire de bien positionner l’objet, de renseigner son diamètre et de vérifier plusieurs paramètres afin d’obtenir un résultat satisfaisant.

Pour ma part, j’ai principalement voulu tester la gravure sur une gourde en inox avec le module laser diode. Normalement, cela se fait en appliquant du spray de marquage métal. Aussi, la gravure est légère malgré 3 passes.

En revanche, avec un module IR 1064 nm 3W, il est possible de faire du marquage net sur inox, métal, aluminium anodisé, certaines bagues, bijoux, gourdes, plaques métalliques, etc.. Mais cet accessoire est n’est pas dans le kit et est vendu séparément au prix de 499 €.

Découpe avec la xTool M2

La découpe est elle aussi une réussite. Lors de mes essais sur du bois ( tilleul), de la feutrine et de l’acrylique, les découpes se sont révélées précises, propres et régulières, avec des pièces qui s’assemblent parfaitement.

De plus, xTool Studio propose des réglages adaptés à de nombreux matériaux, même si quelques essais restent parfois nécessaires selon leur épaisseur.

Toutefois, seul bémol : malgré le tuyau d’extraction des fumées, une odeur de matériau brûlé reste présente. Il est donc préférable de travailler dans une pièce bien ventilée et de l’aérer après chaque utilisation.

Au final, la xTool M2 offre une découpe fiable, précise et de très bonne qualité, idéale pour de nombreux projets créatifs.

Le Print Then Cut: le véritable atout

C’est la fonction qui différencie réellement la M2.

En effet, grâce au module d’impression CMJN, la machine peut :

imprimer une illustration couleur ;

reconnaître automatiquement sa position ;

découper parfaitement son contour.

Concrètement, cela permet de fabriquer :

autocollants

étiquettes

cartes

invitations

stickers scolaires

décorations

badges

boîtes personnalisées

porte-clés illustrés

En revanche, la prise en main n’est pas forcément intuitive. Si l’on démarre avec l’un des projets prédéfinis proposés par xTool Studio, tout est relativement simple. Toutefois, lorsqu’on crée un projet de zéro, il n’est pas toujours évident de trouver ou d’activer l’option Print Then Cut. Lors de mes premiers essais, j’ai d’ailleurs cherché un moment avant de comprendre la logique du logiciel. Quelques explications supplémentaires ou un accès plus visible à cette fonctionnalité auraient été appréciés.

Aussi, pour les créateurs vendant sur internet ou lors de marchés artisanaux, cette fonction représente un vrai gain de temps.

Les matériaux compatibles

L’un des grands avantages de la xTool M2 est sa polyvalence. En effet, grâce à ses différents modules, elle permet de travailler une large variété de matériaux, aussi bien pour la gravure que pour la découpe. Bien entendu, tous ne se travaillent pas de la même manière et il est important d’utiliser les réglages adaptés à chacun.

Gravure et découpe

La xTool M2 est compatible avec de nombreux matériaux, parmi lesquels :

Bois massif et contreplaqué

MDF fin

Cuir naturel et simili cuir

Liège

Carton et papier

Feutrine et certains tissus

Ardoise

Acrylique

Caoutchouc pour la fabrication de tampons

Gravure uniquement.

En ajoutant le module infrarouge 3W, les possibilités s’élargissent avec la gravure sur certains métaux et plastiques techniques :

Acier inoxydable

Aluminium anodisé

Titane

Laiton

Certains plastiques techniques

Avant chaque nouveau projet, il est conseillé de consulter la bibliothèque de matériaux de xTool Studio ou de réaliser quelques essais sur des chutes afin d’obtenir le meilleur résultat possible. Cette précaution permet d’adapter les paramètres à l’épaisseur et aux spécificités du matériau utilisé.

Le logiciel xTool Studio

La xTool M2 s’appuie sur xTool Studio, un logiciel qui centralise toutes les fonctions de la machine : gravure, découpe, impression couleur, gestion des caméras et des différents modules.

L’interface est agréable et les nombreuses automatisations facilitent le travail. Les paramètres prédéfinis pour les matériaux, la mise au point automatique, le positionnement grâce aux caméras ou encore le Print Then Cut permettent de gagner un temps précieux une fois le logiciel pris en main.

En revanche, les débuts peuvent être un peu déroutants. Certaines fonctions ou certains tutoriels sont parfois difficiles à trouver et il faut prendre le temps d’explorer les menus pour comprendre toute la logique du logiciel. Heureusement, après quelques projets, la prise en main devient beaucoup plus naturelle.

Au final, xTool Studio est un logiciel riche en fonctionnalités qui demande un petit temps d’adaptation, mais qui se révèle ensuite efficace et parfaitement adapté à l’écosystème xTool.

Conclusion

En somme, après plusieurs semaines de test, la xTool M2 s’est révélée être une machine performante, polyvalente et agréable à utiliser. Gravure, découpe, Print Then Cut, double caméra ou encore nombreux accessoires en font une solution particulièrement complète, même si certaines fonctions demandent un peu de pratique pour être parfaitement maîtrisées.

Avec un tarif compris entre 649 € et 1039 € selon la configuration et pour la 10 W, la xTool M2 représente un investissement important. Mais il faut garder à l’esprit que l’on est ici face à un équipement qui se rapproche du matériel semi-professionnel. La qualité de fabrication, la précision des réalisations et les nombreuses possibilités offertes justifient ce positionnement.

Aussi, si vous recherchez une machine fiable pour créer régulièrement des objets personnalisés, développer une activité artisanale ou réaliser des projets ambitieux, la xTool M2 constitue un excellent choix et un investissement qui saura vous accompagner pendant de nombreuses années.

Produit disponible sur xTool M2 10W Kit de Luxe, Graveur Laser avec Jet d'encre CMJN et RA3 Lite, Double Caméra, Fermé Classe 1, Machine de Découpe Laser pour Stickers DIY sur Bois, Acrylique, Papier, Cuir, Feutre, Tissu

Voir l'offre