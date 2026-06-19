Sécurité renforcée : UGREEN NASync promet liberté et tranquillité

UGREEN veut s’imposer comme incontournable dans le domaine du stockage de données. Pour y parvenir, la marque dévoile sa nouvelle gamme NASync DXP GT. Ainsi, le constructeur propose deux solutions puissantes, évolutives et accessibles pour répondre aux besoins des créateurs passionnés, des professionnels et des technophiles.

Une alternative souveraine et sécurisée aux services cloud

Dans un contexte où, chaque jour, les volumes de données explosent, UGREEN dévoile deux nouveaux serveurs NAS haut de gamme. Ainsi, la série NASync DXP GT mise sur la centralisation des fichiers afin d’offrir un espace privé, sûr et accessible partout. Par conséquent, fini les données dispersées entre périphériques ou stockées sur des plateformes aux abonnements onéreux !

Le DXP4800 GT (4 baies) vise les pros de la photo, du montage vidéo ou toute personne manipulant de gros fichiers. De ce fait, il peut accueillir jusqu’à 144 To, dispose du double réseau 10 GbE et d’un lecteur de cartes SD intégré pour des imports express. Le DXP2800 GT (2 baies), en revanche, s’adresse aux particuliers ou aux petites structures. Il permet de centraliser jusqu’à 80 To dans un format compact et fiable.

Des performances taillées pour l’intensif

Au cœur des deux modèles bat un puissant AMD Ryzen Embedded R2514 à 4 cœurs et 8 threads. Ainsi, ce processeur encaisse sans broncher le multitâche, les sauvegardes automatiques, le transcodage vidéo 4K/8K ou encore le déploiement de conteneurs Docker. Il fonctionne le tout sans ralentissement.

Grâce aux ports 10 GbE, les créateurs bossent directement sur le NAS, même avec de lourds fichiers multimédias, en toute fluidité. Le DXP4800 GT facilite le transfert immédiat de photos ou de vidéos via sa carte SD intégrée. Les mémoires ECC (en option) promettent une fiabilité maximale. Elles assurent une correction d’erreurs automatique et une protection renforcée des données.

Un hub central pour la maison connectée et la sécurité

Les NAS NASync DXP GT deviennent de véritables centres nerveux pour la domotique (Home Assistant), le multimédia (Plex, Paperless), ou encore la vidéosurveillance. UGREEN lance aussi son appli Surveillance Center, une interface dédiée à la gestion des caméras et à la consultation des flux vidéo en direct.

Compatibles avec les disques SATA, U.2 et M.2 NVMe, ces NAS s’adaptent à tous les usages, personnels comme professionnels, et évoluent selon vos besoins.

Des prix accessibles… encore plus à leur lancement

Les nouveaux NAS UGREEN sont déjà disponibles sur la boutique officielle et Amazon. Comptez 659,99 € pour le DXP4800 GT et 509,99 € pour le DXP2800 GT. Bonne nouvelle : une remise immédiate de 10 % attend les premiers acheteurs sur ces deux plateformes !

En clair, UGREEN frappe un grand coup pour démocratiser le stockage NAS performant et privé. Alors, curieux de franchir le pas ou déjà utilisateurs convaincus ? Dites-nous ce que vous pensez de ces nouveautés en commentaire ou sur les réseaux sociaux !