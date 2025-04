Salute s’épanouit grâce aux acquisitions de Keysource et ADCC

Le monde des centres de données subit une nouvelle transformation. En effet, Salute, leader mondial des services intégrés de cycle de vie des centres de données, vient d’annoncer l’acquisition de Keysource et ADCC. Ces acquisitions stratégiques viennent renforcer la capacité et l’expertise de Salute. L’objectif ? Offrir des solutions plus innovantes et durables à ses clients.

Salute renforce sa position avec Keysource et ADCC

Avec l’acquisition de Keysource, Salute approfondit sa capacité à fournir des solutions complètes pour les centres de données et les environnements critiques. Keysource, un fournisseur européen reconnu, apporte plus de 130 spécialistes talentueux à la famille Salute. De plus, l’intégration d’ADCC, leader dans les formations et conseils axés sur l’IA, place Salute en position de tête dans le secteur.

Acquisition stratégique pour une croissance durable

Ces deux acquisitions viennent appuyer Salute dans sa mission de fournir des solutions de cycle de vie durables. Salute, avec plus de 1 800 employés à l’échelle mondiale, est maintenant mieux placé pour accompagner ses clients dans leur transition vers des infrastructures alimentées par l’IA. L’acquisition de Keysource et d’ADCC permet à Salute de renforcer ses capacités techniques et régionales, notamment dans la zone EMEA.

Une offre enrichie pour l’ère de l’IA

En intégrant les ressources d’ADCC, Salute devient le premier fournisseur à proposer des services certifiés en IA pour les centres de données. Cela permet aux clients de bénéficier de formations en IA, de conseils stratégiques et de services complet dans un secteur en rapide évolution. L’objectif est de préparer les équipes et les organisations à prospérer dans cet environnement en pleine croissance.

En résumé, Salute, grâce à ces acquisitions stratégiques, solidifie sa position de leader mondial. Avec une offre enrichie et des capacités accrues, Salute est prêt à faire face aux prochains défis du secteur des centres de données, tout en misant sur la durabilité et l’évolution vers l’IA.

