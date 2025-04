Casio enchante avec ses nouvelles calculatrices écologiques

Casio célèbre son 60e anniversaire avec des nouveautés captivantes. Découvrez comment cette marque révolutionne le marché des calculatrices à travers de nouveaux modèles alliant tradition et innovation.

Lancement de nouveaux modèles pour les 60 ans de Casio

Pour marquer ses 60 années d’existence, Casio a dévoilé de nouvelles calculatrices exceptionnelles. Ces modèles commémoratifs comprennent la série MS-20UC-J et la Comfy JT-200T. Depuis la première calculatrice électronique de bureau, la Model 001, Casio ne cesse d’innover. Aujourd’hui, la marque propose des produits aussi fonctionnels qu’esthétiques pour répondre aux besoins actuels.

Motifs japonais traditionnels pour les modèles MS-20UC-J

La série MS-20UC-J se distingue par ses motifs japonais traditionnels. Chaque variante possède un design unique. Les utilisateurs peuvent choisir entre le rouge Asanoha, le bleu Seigaiha, ou le blanc Takekago. Ces motifs sont célèbres au Japon depuis des siècles et apportent une touche raffinée. De plus, ils sont considérés comme porte-bonheur, ce qui en fait des objets chargés d’histoire et de symboles.

La Comfy JT-200T : design simple et écologique

Casio innove avec la Comfy JT-200T en adoptant un design minimaliste et respectueux de l’environnement. Un panneau solaire assure une utilisation pratique tout en soutenant une démarche durable. Fabriquée avec des matériaux résistants aux rayures, elle promet une longévité impressionnante. Les matériaux écologiques utilisés montrent l’engagement de Casio envers la planète.

Casio continue d’impressionner avec sa capacité à innover tout en rendant hommage à ses racines. À travers ces nouveaux modèles, la marque célèbre son riche héritage tout en s’engageant dans des pratiques durables. Des motifs traditionnels aux matériaux modernes, Casio œuvre pour offrir des solutions élégantes et fonctionnelles, prêtes à accompagner les utilisateurs pour de nombreuses années à venir. Ces initiatives montrent une fois de plus pourquoi les clients peuvent toujours compter sur Casio, aujourd’hui et pour l’avenir.

