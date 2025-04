Chery impressionne à Shanghai avec HIMLA et vise un succès mondial

Chery frappe un grand coup au salon de l’automobile de Shanghai 2025. Avec une nouvelle stratégie ambitieuse, la marque vise le cap d’un million de ventes mondiales d’ici deux ans. Elle dévoile aussi la série HIMLA, ses premières camionnettes tout-terrain. Innovation, famille et expansion globale sont au cœur de l’actualité de la marque.

Chery dévoile sa stratégie mondiale au salon de Shanghai

Lors du salon de Shanghai, Chery a présenté son nouveau plan « Naviguer vers l’avenir ». La marque espère vendre un million de véhicules par an dans les deux prochaines années. Son ancrage repose sur des valeurs clés : sûreté et orientation vers la famille. Forte d’un solide réseau mondial, Chery connaît déjà le succès dans 97 pays. En 2024, ses ventes ont dépassé 640 000 voitures, avec le TIGGO7 qui s’impose comme SUV best-seller.

HIMLA : la nouvelle gamme de pick-up tout-terrain de Chery

Chery diversifie son offre avec sa toute première série de pick-up HIMLA. Cette gamme s’inspire de l’Himalaya, synonyme de puissance et de robustesse. Elle propose plusieurs motorisations : essence, diesel et énergies nouvelles. Les pick-up HIMLA, pensés pour le tout-terrain, visent une expérience premium, adaptée aux familles et professionnels. Cette initiative renforce la position de Chery sur le segment utilitaire mondial.

Les innovations hybrides et IA au cœur du développement

Chery mise sur la technologie pour séduire encore plus d’utilisateurs. Au salon, la marque a exposé ses modèles Super Hybrid (CSH) : TIGGO7, TIGGO8 et TIGGO9. Le TIGGO9 CSH impressionne par ses 1 400 km d’autonomie et sa faible consommation. La marque lance aussi des initiatives autour de la sécurité familiale, avec « Mission Impossible » ou « Boundless Living ». De plus, Chery innove dans le domaine de l’IA avec son robot AiMOGA et un chien robot : un vrai aperçu de la mobilité du futur.

Avec ses ambitions mondiales, ses innovations technologiques et sa gamme HIMLA, Chery confirme sa position de pionnier. La marque prouve qu’elle sait répondre aux attentes des familles et des amateurs d’aventure. Grâce à son réseau international et à sa vision tournée vers l’avenir, Chery se rapproche du sommet du marché automobile mondial.

