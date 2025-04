DeepRoute.ai impressionne avec son modèle VLA à Séoul

La société DeepRoute.ai fait sensation en présentant son modèle innovant lors du salon de la mobilité de Séoul 2025. Ce modèle, baptisé VLA, promet de transformer l’industrie de la mobilité grâce à l’intelligence artificielle. Les constructeurs automobiles mondiaux ne manqueront pas d’y trouver une technologie révolutionnaire pour leurs projets futurs.

DeepRoute.ai au salon de la mobilité de Séoul

À Séoul, la capitale de la Corée du Sud, DeepRoute.ai a dévoilé son modèle VLA. Lors de cet événement majeur, l’entreprise a montré son engagement dans l’innovation. Ce premier pas en Corée du Sud s’inscrit dans l’objectif global de DeepRoute.ai d’élargir son influence et de collaborer avec des constructeurs automobiles internationaux.

Modèle VLA : technologie révolutionnaire

Le modèle VLA (Vision-Langage-Action) de DeepRoute.ai est conçu pour être polyvalent. Il peut fonctionner avec une caméra seule ou des configurations LiDAR-caméra. En intégrant cette technologie dans plusieurs modèles de véhicules d’ici la fin de l’année, DeepRoute.ai espère accélérer l’adoption de la conduite intelligente à l’échelle mondiale.

Collaboration avec l’industrie automobile coréenne

Les constructeurs automobiles sud-coréens sont reconnus pour leur capacité à innover. Ils adoptent rapidement les nouvelles technologies, ce qui fait de la Corée du Sud un marché clé pour DeepRoute.ai. L’entreprise espère travailler en étroite collaboration avec ces partenaires pour promouvoir l’usage de l’IA dans la mobilité mondiale.

En conclusion, la présentation du modèle VLA par DeepRoute.ai à Séoul marque un tournant dans l’industrie de la mobilité. Grâce à une technologie avancée et à des collaborations stratégiques, l’entreprise se positionne comme un leader dans l’innovation de la conduite intelligente. Les constructeurs automobiles peuvent désormais envisager un avenir prometteur avec des véhicules plus sûrs et plus intelligents.

Lisez notre dernier article tech : Avec sa fonction « Actions », Microsoft Copilot devient un meilleur assistant