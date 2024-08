Cyberhawk affiche une croissance exceptionnelle en 2024

Cyberhawk, le leader mondial dans le domaine des services d’inspection par drone et de la gestion des données visuelles, a récemment annoncé une impressionnante croissance de 55 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2024. Cette performance remarquable souligne l’efficacité et l’innovation continues de l’entreprise dans un marché en pleine expansion.

Forte croissance de Cyberhawk en 2024

Au terme de l’exercice clos le 31 mars 2024, Cyberhawk a enregistré un chiffre d’affaires de 28,7 millions, marquant une croissance substantielle de 55 %. Cette augmentation est le résultat direct de l’adoption accrue de ses technologies avancées et de ses services spécialisés dans des secteurs clés tels que l’énergie, les services essentiels et la construction.

Expansion régionale et diversité des offres

La stratégie de croissance de Cyberhawk a été judicieusement soutenue par son expansion à l’international, notamment dans des régions stratégiques comme le Royaume-Uni, les États-Unis, et le Moyen-Orient. En diversifiant ses offres, notamment avec le software phare iHawk, l’entreprise a plus que doublé le nombre de licences uniques, répondant ainsi à une demande croissante pour des solutions de gestion des données visuelles de pointe.

Impact des innovations sur l’adoption du iHawk

Cyberhawk a frappé un grand coup avec les innovations apportées à sa plateforme iHawk, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 100 % des recettes tirées du segment logiciel. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations ont permis d’optimiser la gestion des inspections et des levés d’infrastructures, offrant ainsi des avantages substantiels en termes de sécurité et d’efficacité pour les clients.

La performance exceptionnelle de Cyberhawk en 2024 ets un indicateur clair de la valeur et de la pertinence de ses solutions innovantes dans l’industrie mondiale. Avec des plans ambitieux pour le futur et une orientation résolue vers l’innovation et l’excellence, Cyberhawk est bien positionnée pour continuer sur sa lancée et consolider sa place de leader sur le marché. La suite de leur voyage promet d’être à la fois passionnante et impactante pour l’industrie des technologies de drones et de gestion des données.

