Découvrez Vantage Medal Mania et gagnez gros !

En cette période d’effervescence sportive mondiale, Vantage Markets dévoile avec enthousiasme sa nouvelle initiative, Vantage Medal Mania, une campagne exclusive sur l’application Vantage. Cet événement vise à célébrer l’esprit de compétition des Jeux d’été et à offrir aux participants une manière innovante de soutenir leurs équipes favorites tout en bénéficiant de récompenses attrayantes.

Lancement de « Vantage Medal Mania »

Du 25 juillet au 11 août 2024, les utilisateurs de l’application Vantage peuvent participer à Vantage Medal Mania. Cette période offre aux clients l’opportunité de voter pour leurs équipes préférées dans divers sports, accumulant des médailles pour chaque pronostic correct. Les scores varient selon le type de médaille — or, argent, ou bronze — augmentant les enjeux et l’excitation.

Participer à Vantage Medal Mania est simple. Les clients de Vantage doivent utiliser l’application pour voter sur les divers matchs et accomplir des missions d’échange ou de dépôt pour gagner davantage de médailles. La participation active et régulière augmente les chances de remporter des prix plus grands, et les utilisateurs peuvent même gagner jusqu’à cinq fois le nombre standard de médailles en s’impliquant dans des missions spéciales.

Récompenses et avantages exclusifs

Les médailles collectées peuvent être échangées contre une variété de récompenses commerciales, telles que des bons de remboursement de dépôt, des bons d’argent et des protections contre les pertes commerciales. De plus, tous les participants auront une chance de remporter un grand tirage au sort avec un prix total excédant 10 000 dollars. Vantage encourage ses clients à rester attentifs aux offres flash et aux promotions exclusives accessibles via l’application.

En résumé, Vantage Medal Mania est une initiative captivante conçue pour engager la communauté des traders de Vantage dans l’esprit compétitif des Jeux. Avec des récompenses substantielles et une participation dynamique, les utilisateurs de l’application Vantage peuvent non seulement soutenir leurs athlètes et équipes préférés mais aussi tirer profit de leur passion pour le sport. Pour ceux qui cherchent à combiner sport et trading, Vantage Medal Mania promet une expérience à la fois enrichissante et excitante.