Découvrez les innovations captivantes à l’ISLE 2025 !

Du 7 au 9 mars 2025, l’ISLE 2025 ouvrira ses portes au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Cet événement mondial sera consacré à l’innovation et à la production d’écrans LED et de systèmes intégrés. Les passionnés de technologie et d’innovation auront l’occasion de découvrir les dernières avancées dans le domaine.

L’ISLE 2025 : rendez-vous de l’innovation LED

Située à Shenzhen, l’ISLE 2025 réunira plus de 1 000 exposants, couvrant une impressionnante surface de 80 000 mètres carrés. En tant que centre mondial de la R&D, Shenzhen est l’endroit idéal pour cet événement. Les technologies d’affichage et les produits connexes seront au cœur de cette exposition, mettant en lumière les évolutions récentes.

Les temps forts de l’exposition ISLE 2025

Parmi les moments phares, un show exceptionnel présenté par Gloshine intitulé « YUE Glamour Gloshine ». Ce spectacle mettra en avant des écrans LED, des écrans 3D sans lunettes, et bien plus encore. Les visiteurs pourront aussi explorer des zones dédiées aux micro-LED, à l’affichage des villes intelligentes, et à la production virtuelle. L’innovation sera à chaque coin de rue.

Les grandes marques présentes à l’ISLE 2025

De grandes marques telles que Leyard, Absen, Unilumin et LEDman participeront à l’événement. Ces entreprises, leaders dans leur domaine, présenteront leurs nouvelles technologies et produits. D’autres acteurs de renom tels que Skyworth et Hisense seront également de la partie. Ensemble, ces marques incontournables offriront aux visiteurs une vision d’un avenir technologique radieux.

L’ISLE 2025 promet d’être un événement majeur pour tous les passionnés d’innovation. Avec une large gamme de produits et technologies à découvrir, cette exposition ne laissera personne indifférent. C’est l’opportunité parfaite pour voir de près les avancées technologiques qui façonnent notre monde. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces innovations révolutionnaires lors de cette exposition incontournable.

