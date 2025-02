ZAGG Innovations : Révolutionnez votre productivité mobile !

ZAGG, leader mondial des accessoires et technologies mobiles, fait sensation au salon IT Partners. En effet, la marque y présente ses dernières innovations pour améliorer la productivité, la protection et la recharge des appareils mobiles. Ainsi, avec ses gammes ZAGG et MOPHIE, l’entreprise mise sur des produits optimisant l’efficacité quotidienne tout en assurant la protection des appareils. Enfin, un événement à ne pas manquer est la SmartShield Machine, une révolution dans la pose de protections d’écran !

ZAGG boost la productivité

Dans le secteur professionnel, la productivité repose sur l’efficacité des outils quotidiens. Ainsi, ZAGG propose des accessoires high tech qui optimisent le travail en déplacement. Par exemple, des produits tels que le Pro Keys 2, le Pro Stylus 2 et la Pro Mouse transforment les équipements mobiles en véritables stations de travail.

Le Pro Keys 2 transforme les tablettes en postes de travail mobiles grâce à son clavier rétroéclairé et résistant. Avec une autonomie de batterie d’un an et une protection contre les chutes allant jusqu’à 2,5 mètres, il assure une productivité optimale partout. Les modèles existent pour Apple et Android.

Le Pro Stylus 2, stylet polyvalent, et la Pro Mouse, souris Bluetooth, complètent cette offre. La souris, rechargeable sans fil, s’adapte à trois appareils en simultané et fonctionne sur diverses surfaces.

ZAGG Protection imbattable

ZAGG propose des solutions de protection durables et écologiques. En effet, la coque Denali offre une protection jusqu’à 5 mètres de hauteur et contient 93% de matériaux recyclés. De plus, le film de protection Glass XTR4 allie technologie avancée et innovation durable, intégrant des filtres de lumière bleue pour une clarté visuelle exceptionnelle.

L’innovation SmartShield Machine propulse ZAGG en tête du marché. En effet, cet appareil révolutionnaire assure une installation parfaite de protections d’écran en deux minutes. De plus, idéalement conçu pour les points de vente, il élimine les bulles et augmente la satisfaction client.



Une recharge sans tracas avec MOPHIE

La marque MOPHIE, spécialiste de la recharge, complète la gamme ZAGG. Le Powerstation Plus 10K se démarque par sa capacité de 10 000 mAh et son câble USB-C intégré, permettant une recharge à 20 W pour appareils Apple et Android. Compacte et robuste, la Powerstation mérite son titre de meilleure solution de recharge mobile.

En conclusion, la participation de ZAGG au salon IT Partners promet d’attirer l’attention. Avec des innovations qui révolutionnent la productivité et protègent nos appareils, la marque se positionne comme un acteur incontournable. N’hésitez pas à partager vos impressions et à découvrir ces innovations qui changent notre quotidien!